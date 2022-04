1. Anubrata in SSKM : সকাল থেকেই বুকে ব্যথা, অনুব্রত পৌঁছলেন এসএসকেএমে

আজ সিবিআই-এর কাছে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল ৷ জল্পনায় জল ঢেলে বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে গেলেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata in SSKM) ৷

2. Sukanta on Anubrata : "উডবার্ন ওয়ার্ডের দিকে ক্যামেরা রাখুন", অনুব্রতর সিবিআই হাজিরা নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তর

"আপনারা সিবিআই কোর্টের দিকেও ক্যামেরা রাখুন, উডবার্ন ওয়ার্ডের দিকেও ক্যামেরা রাখুন । গাড়ির গতিপথ হঠাৎ অভিমুখ পরিবর্তন করে পিজির উডবার্ন ওয়ার্ড না হয়ে যায়", আজ নিজাম প্যালেসে সিবিআই হাজিরা নিয়ে অনুব্রত মণ্ডলকে তীব্র কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের । তাঁর কথা সত্যি হল ৷ সকাল থেকে বুকে ব্যথা নিয়ে তৃণমূল নেতা এখন এসএসকেএমে (BJP Leader Sukanta Majumder criticizes Anubrata Mandal over CBI Summon in Nizam Palace) ৷

3. Sonakshi Sinha Maldives Pics : বাবার হয়ে প্রচার নয়, মালদ্বীপে জলকেলিতে মত্ত শত্রুঘ্ন-কন্যা

বলিউডের 'লেডি দাবাং' সোনাক্ষী সিনহা বর্তমানে রয়েছেন মালদ্বীপে ৷

4. Minibus Services Disrupted in Durgapur : জ্বালানির জ্বলুনিতে দুর্গাপুরে বন্ধ হল 70টি মিনিবাস

বাড়তে থাকা জ্বালানির দামের রেশ এ বার পরিবহনে (Minibus Services Disrupted in Durgapur) ৷

5.Student Tortured in Usthi Hostel : পর্নে আসক্তি থেকে সহপাঠীকে যৌন নিগ্রহ, জেরায় জানাল উস্থির হস্টেলের ধৃত ছাত্র

উস্থির ছাত্রাবাসে কিশোরকে যৌননিগ্রহের ঘটনায়, নির্যাতিতের সহপাঠীকে আটক করেছে পুলিশ (A Student Arrested for Sexual Abuse to His Classmate in Usthi Hostel) ৷ 30 মার্চের ঘটনায় ধৃত ছাত্রই ওই অপরাধ করেছে বলে পুলিশের কাছে শিকার করেছে ৷ তাকে জুভেনাইল হোমে পাঠানো হয়েছে ৷

6. Militant killed during encounter: ভূস্বর্গে তীব্র গুলির লড়াই, মৃত জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় (Tral area of Jammu and Kashmir) এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক জঙ্গির (Militant killed during encounter)৷ বুধবার ভোররাত থেকে চলছে গুলির লড়াই ৷

7. Petrol-Diesel Price Hike : 80 পয়সা দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজ়েলের, আজ কোন শহরে কী দাম ?

পেট্রল, ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি এখন প্রতিদিনের ব্যাপার ৷ এতে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ (Petrol-Diesel Price Hike) ৷

8. IPL 2022 : রয়্যাল দ্বৈরথে 4 উইকেটে হার রাজস্থানের, আরসিবি-কে জেতালেন কার্তিক-শাহবাজরা

প্রথম ম্যাচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে হারের পর দুর্দান্তভাবে ফিরে এল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ কলকাতা নাইট রাইডার্সের পর এবার রাজস্থান রয়্যালসকেও হারাল ফাফ ডু’প্লেসির আরসিবি ৷ রাজস্থানের বিরুদ্ধে 4 উইকেটে ম্যাচ জিতেছে বেঙ্গালুরু (RCB Win The Royals Battle Against RR by 4 Wickets) ৷

9. Road Block In Malda : রমজান মাসে পানীয় জলের হাহাকার, মোথাবাড়িতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

পানীয় জলের জোগানের দাবিতে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের(Road Block In Malda) ৷ ঘটনাটি ঘটে মালদার মোথাবাড়ি থানার ছাবিলপাড়া এলাকায়।

