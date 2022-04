1. Anubrata Mandal : আজ সিবিআই দফতরে হাজিরা অনুব্রতর, নিজাম প্যালেসে কড়া নিরাপত্তা

জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি সিবিআই দফতরে আসছেন ৷ বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের আসাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা নিজাম প্যালেস চত্বর (Anubrata Mandal Nizam Palace) ৷

2. Militant killed during encounter: ভূস্বর্গে তীব্র গুলির লড়াই, মৃত জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের অবন্তীপোরায় (Tral area of Jammu and Kashmir) এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক জঙ্গির (Militant killed during encounter)৷ বুধবার ভোররাত থেকে চলছে গুলির লড়াই ৷

3. Petrol-Diesel Price Hike : 80 পয়সা দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজ়েলের, আজ কোন শহরে কী দাম ?

পেট্রল, ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি এখন প্রতিদিনের ব্যাপার ৷ এতে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ (Petrol-Diesel Price Hike) ৷

4. Jhalda Murder Eyewitness Death : তপন কান্দু খুনে প্রত্যক্ষদর্শীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, সুইসাইড নোটে মানসিক অবসাদের কথা

আজ সাতসকালে ঘরের মধ্যে থেকে মিলল তপন কান্দুর সঙ্গীর মৃতদেহ (Tapan kandu Murder Eyewitness Death) ৷ তিনি চোখের সামনে তপন কান্দুকে হত্যা করার দৃশ্যটি দেখেছিলেন ৷ পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট ৷

5. Sri Lanka State of Emergency Revoke : জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নিলেন প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষে

বিরোধীদের চাপের মুখে জরুরি অবস্থা তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে (Sri Lanka State of Emergency Revoke) ৷

6. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি নিয়ে বঙ্গভঙ্গ, উত্তরের বৃষ্টি স্বস্তি আনবে দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাসের প্রভাবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণে গরমে আরাম হবে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Room for Breastfeeding Mothers : শহরে মহিলাদের জন্য শৌচালয়ে থাকবে পৃথক ব্রেস্ট ফিডিংয়ের জায়গা

মহিলাদের জন্য তৈরি শৌচালয়েও থাকছে ব্রেস্ট ফিডিং-এর জায়গা (toilet will have facility of breast feeding)। পরিকল্পনা কলকাতা পৌরনিগমের ৷

8. Security of Nizam Palace : সিবিআই তলব অনুব্রতকে, নিজাম প্যালেসে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা

গরু পাচারকাণ্ডের তদন্তে অনুব্রত মণ্ডলকে বুধবার নিজাম প্যালেসে তলব করেছে সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mandal) ৷

9. Elephant Corp Damage : হাতির তাণ্ডবে নষ্ট ত্রিশ বিঘা ধান জমি, মাথায় হাত বাঁকুড়ার চাষিদের

বাঁকুড়া জেলার জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামগুলিতে হাতির তান্ডবে জমির ক্ষতি ( Elephants Effects Paddy Land) ৷

10. Canning Fish Farming: উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে মাছ চাষে ঘুরে দাঁড়াতে চায় ক্যানিং

উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষে ঘুরে দাঁড়াতে চায় ক্যানিং (Fish farming under utkarsh bangla scheme in canning) ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বেশকিছু এলাকাকে মাছ চাষের জন্য় চিহ্নিত করা হয়েছে।