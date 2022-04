1. I&B Ministry : দেশবিরোধী প্রচার, পাকিস্তানের চারটি-সহ 22টি ইউটিউব চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা নয়াদিল্লির

গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে আইটি নিয়ম, 2021-এর বিজ্ঞপ্তির পর থেকে এই প্রথম দেশের ইউটিউব-ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল ৷

2. Mamata Banerjee : সংখ্যালঘুদের ক্ষোভ কি মমতার ভোটব্যাঙ্কে বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে ?

সংখ্যালঘুরা তৃণমূলের বড় ভোটব্যাঙ্ক ৷ এমনটাই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷ কিন্তু সেই ভোটব্যাঙ্কে কি এবার ভাঙন ধরতে পারে (will mamata banerjee loose her minority vote bank) ?

3. CBI Probe in Cow Smuggling Case : গরু পাচারকাণ্ডে অনুব্রতর দেহরক্ষীকে তিন ঘণ্টা জেরা সিবিআইয়ের

গরু পাচারকাণ্ডের তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার অনুব্রত মণ্ডলকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mandal) ৷

4. College Girl Died by Suicide in Jalpaiguri : প্রেমিক বিবাহিত জানতে পেরে আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী

বিবাহিত প্রেমিক ৷ রয়েছে সন্তানও ৷ এই কথা জানতে পেরে আত্মঘাতী জলপাইগুড়ির এক কলেজ ছাত্রী (College Girl Died by Suicide in Jalpaiguri) ৷ যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত ৷

5. Jhalda Strike : কংগ্রেসের মিছিলে পূর্ণিমা কান্দুকে হেনস্থার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদে ঝালদায় 12 ঘণ্টার বনধ

ঝালদায় 12 ঘণ্টার বনধের ডাক দিল কংগ্রেস (12 Hours Jhalda Strike on 6th April Called by Congress) ৷ আজ ঝালদা পৌরসভার বোর্ড গঠন ৷ সেই কারণে ঝালদায় কালা দিবসের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস ৷ সেই কারণে এদিন কংগ্রেসের তরফে একটি মিছিল করা হয় ৷

6. CBI Summons Anubrata Mandal : অনুব্রতকে জেরার প্রস্তুতি সিবিআইয়ের, দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে কথা কলকাতার আধিকারিকের

গরু পাচারকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুধবার অনুব্রত মণ্ডলকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই (CBI Summons Anubrata Mandal) ৷

7. Russia Slams US on Pakistan Crisis : পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসায় মার্কিন কোপে গদিচ্যুত ইমরান, দাবি রাশিয়ার

গত 24 ফেব্রুয়ারি ক্রেমলিনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের (Russian President Vladimir Putin) সঙ্গে বৈঠক করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ৷

8. SSC Group D Recruitment Case : আজ দুপুরেই সিবিআই দফতরে শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে জেরার নির্দেশ হাইকোর্টের

আজ দুপুরের মধ্যে এসএসসি-র প্রাক্তন উপদেষ্টা এসপি সিনহাকে সিবিআই দফতরে নিয়ে যেতে হবে ৷ তাঁকে জেরার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (SSC Group D Recruitment Case) ৷

9. Artist Utpal Paul : শিলিগুড়ির উৎপলের ভাস্কর্য শোভা পেল নেদারল্যান্ডসের বিখ্যাত মিউজিয়ামে

সোমবার মৃৎশিল্পী উৎপল পালকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই সঙ্গে তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের তরফে (Museum Authority acknowledges Utpal Paul's creation) । এদিন নেদারল্যান্ডসের সংশ্লিষ্ট মিউজিয়ামের ডিরেক্টর লামা তাশি নোরবু শিল্পীর হাতে সেই সংশাপত্র তুলে দেন।

10. Asansol School Controversy : আসানসোলের খ্যাতনামা স্কুলকে উচ্ছেদ করতে সেলের নোটিশ, ভোট বাজারে নতুন ইস্যু

ইস্কো কর্তৃপক্ষের এই স্কুল উচ্ছেদের নোটিসে (IISCO Steel Plant issues notice of eviction to a school of Asansol) প্রশ্ন উঠছে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভবিষ্যত নিয়ে ৷