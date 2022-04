1. Viral Video of Youth With Fire Arms : আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যুবকের ভিডিয়ো ভাইরাল, মগরাহাট থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট (Viral Video of Youth With Fire Arms in Magrahat) ৷ আর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই যুবকের স্থান হল শ্রীঘরে ৷ মগরাহাটের বিলান্ডাপুর খাল পাড়ের বাসিন্দা অভিযুক্ত ইমরান খানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁকে জেরা করে আরও কয়েক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বেশকয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

2. US Expert Alleges Against Imran : 'যুক্তরাষ্ট্র তাস' খেলে সহানুভূতি কুড়োচ্ছেন কোণঠাসা ইমরান, অভিযোগ মার্কিন বিশেষজ্ঞের

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে রবিবার তা খারিজ করে দিয়েছিলেন জাতীয় পরিষদের ডেপুটি স্পিকার কাসিম সুরি (Deputy speaker of the National Assembly Qasim Suri dismissed the no-confidence motion against Imran)

3. SSC Group D Recruitment Case: উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের মামলা শুনল না বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চও

স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের আপিল সংক্রান্ত মামলা এবার না শুনে ছেড়ে দিল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ (SSC Group D Recruitment Case)।

4. Bhadu Sheikh Murder Case : প্রকাশ্যে তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনের সিসিটিভি ফুটেজ

21 মার্চ রাত সাড়ে আটটায় রামপুরহাট বগটুই মোড়ে খুন হন রামপুরহাট 1 নং ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ ।

5. Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদা কাণ্ডে অডিয়ো ভাইরাল, এবার অস্বস্তিতে প্রতিবেশী তৃণমূল কর্মী অমল কান্দু

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনে তোলপাড় রাজ্য ৷ এবার তাঁর এক প্রতিবেশী তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে কথোপকথনের অডিয়ো সামনে এল ৷ এর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত (Jhalda Councillor Murder Case) ৷

6. Torchbearer of education: দীনেশ স্যারের সৌজন্যে জবলপুরের ধর্মপুর গ্রামের প্রতিটি দেওয়াল এখন ক্লাসরুম

ছোটদের শিক্ষিত করতে সম্পূর্ণ একটি গ্রামকে শিক্ষাঙ্গণে পরিণত করেছেন এক শিক্ষক (A teacher turns the whole village into a school) ৷ মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের ধর্মপুর গ্রামের প্রতিটি দেওয়ালকে গ্রাফিতির মাধ্যমে ব্ল্যাকবোর্ডে পরিণত করেছেন তিনি (Teacher Chosen Graffiti to Educate Students of Dharampur Village in Jabalpur) ৷

7. Oxygen Plant at Cooch Behar Medical: কোচবিহার মেডিক্য়ালে বসানো হল লিকুইড অক্সিজেন প্ল্য়ান্ট

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্য়াল কলেজে ও হাসপাতালে বসানো হল লিকুইড মেডিক্য়াল অক্সিজেন প্ল্য়ান্ট (Oxygen Plant at Cooch Behar Medical)।

8. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ 795, বাড়ল মৃত্যু

করোনার দৈনিক সংক্রমণ হাজারের নিচে নেমেছে ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে করোনা বিধিনিষেধেও তুলে দেওয়া হয়েছে (Corona Update in India) ৷

9. Eunuchs Attack Train Passengers : দাবি মতো টাকা অমিল, বৃহন্নলাদের হাতে আক্রান্ত দুই ট্রেন যাত্রী

চাহিদা মত টাকা না দেওয়ায় দুই ট্রেন যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল একদল বৃহন্নলার বিরুদ্ধে (Two train passengers were attacked by Eunuchs) । ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার সুভাষগ্রাম ও সোনারপুর স্টেশনের মধ্যে ।

10. Ross Taylor Retirement : 'ক্রিকেটের মহান দূত', বিদায়বেলায় টেলরকে দরাজ সার্টিফিকেট মাস্টার-ব্লাস্টারের

সোমবার নেদারল্যাান্ডসের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক ওয়ান-ডে সিরিজ শেষ হতেই ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন কিউইদের বহু যুদ্ধের সেনানী রস টেলর ৷ বিদায়বেলায় প্রাক্তন কিউয়ি দলনায়ককে 'ক্রিকেটের একজন মহান দূত' আখ্যা দিলেন মাস্টার-ব্লাস্টার (Sachin Tendulkar lauds Ross Taylor on his retirement) ৷