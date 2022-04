1.Viral Video of Youth With Fire Arms : আগ্নেয়াস্ত্র হাতে যুবকের ভিডিয়ো ভাইরাল, মগরাহাট থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট (Viral Video of Youth With Fire Arms in Magrahat) ৷ আর সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই যুবকের স্থান হল শ্রীঘরে ৷ মগরাহাটের বিলান্ডাপুর খাল পাড়ের বাসিন্দা অভিযুক্ত ইমরান খানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ তাঁকে জেরা করে আরও কয়েক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বেশকয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

2.Bhadu Sheikh Murder Case : প্রকাশ্যে তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনের সিসিটিভি ফুটেজ

21 মার্চ রাত সাড়ে আটটায় রামপুরহাট বগটুই মোড়ে খুন হন রামপুরহাট 1 নং ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ । সেই খুনের সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এল । ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ভাদু শেখ একটু স্কুটিতে বসে ফোনে কথা বলছেন । হঠাৎ দু'টি বাইকে চার জন দুষ্কৃতী আসে । চলন্ত বাইক থেকে একজন দুষ্কৃতী ভাদু শেখকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে । ভাদু শেখ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । একজন দুষ্কৃতী পিস্তল বের করে গুলি ছোড়ে । বেশ কয়েকটি বোমা মেরে সেখান থেকে দুষ্কৃতীরা চলে যায় । রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভাদু শেখকে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন । এই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 6 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Rampurhat TMC Leader Bhadu Seikh murder CCTV Footage)।

3.Petrol-Diesel Price Hike : আজও 80 পয়সা দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের, জেনে নিন আজ কোথায় কী দাম

পেট্রল, ডিজেলের দাম বাড়াটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ একনজরে আজ কোথায় কী দাম (Petrol-Diesel Price Hike) ?

4.West Bengal Weather Update : দমকা হাওয়াতেও গরম কমছে না রাজ্যে

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা 32 ডিগ্রিতে পৌঁছেছে ৷ সঙ্গে রয়েছে জলীয়বাষ্পপূর্ণ হাওয়া (West Bengal Weather Update) ৷ তবে তাতেও গরম কমবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ৷

5.Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ 795, বাড়ল মৃত্যু

করোনার দৈনিক সংক্রমণ হাজারের নিচে নেমেছে ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে করোনা বিধিনিষেধেও তুলে দেওয়া হয়েছে (Corona Update in India) ৷

6.Eunuchs Attack Train Passengers : দাবি মতো টাকা অমিল, বৃহন্নলাদের হাতে আক্রান্ত দুই ট্রেন যাত্রী

চাহিদা মত টাকা না দেওয়ায় দুই ট্রেন যাত্রীকে মারধরের অভিযোগ উঠল একদল বৃহন্নলার বিরুদ্ধে (Two train passengers were attacked by Eunuchs) । ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার সুভাষগ্রাম ও সোনারপুর স্টেশনের মধ্যে ।

7.Ross Taylor Retirement : 'ক্রিকেটের মহান দূত', বিদায়বেলায় টেলরকে দরাজ সার্টিফিকেট মাস্টার-ব্লাস্টারের

সোমবার নেদারল্যাান্ডসের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক ওয়ান-ডে সিরিজ শেষ হতেই ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন কিউইদের বহু যুদ্ধের সেনানী রস টেলর ৷ বিদায়বেলায় প্রাক্তন কিউয়ি দলনায়ককে 'ক্রিকেটের একজন মহান দূত' আখ্যা দিলেন মাস্টার-ব্লাস্টার (Sachin Tendulkar lauds Ross Taylor on his retirement) ৷

8.IPL 2022 : বিরাট-রোহিতের সঙ্গে এলিট ক্লাবে রাহুল, হায়দরাবাদকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় জয় লখনউয়ের

পঞ্চম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে 50টি অর্ধশতরানের মালিক হলেন রাহুল (KL Rahul completes 50 fifties in T20 cricket) ৷ অধিনায়কের ব্যাটে ভর করে লখনউও টানা দ্বিতীয় জয়টি তুলে নিল ৷

9.TMC Inner Clash in Santipur : শান্তিপুরের বিধায়ক, চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানের নামে দুর্নীতির অভিযোগে পোস্টার

শান্তিপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে পোস্টার পড়ল বিধায়ক ব্রজকিশোর প্রামাণিকের বিরুদ্ধে (Corruption Allegation Against MLA of Santipur) ৷ এমনকি শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে পদে বসার অভিযোগ উঠেছে (Corruption Allegation Against Chairman of Santipur Municipality) ৷

10.Jalpaiguri Factory Attack : রাজগঞ্জের কারখানায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের ঘটনায় গ্রেফতার তিন

জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের কারখানায় যে দুষ্কৃতী হামলা হয়েছিল সে ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে (3 Criminal Arrested in Rajganj Factory Attack Incident) ৷ পুলিশ সূত্রের খবর, ওই তিনজনই পাশের কারখানার কর্মী ৷