1. Mamata on Aliah Incident : একটু কটু কথা বলেছে, তার জন্য পুলিশ তো গ্রেফতার করেছে ; আলিয়া-কাণ্ডে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে হেনস্থার ঘটনায় সরব বিরোধীরা ৷ হেনস্থায় অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

2. Mamata on Economic Crisis : দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি মমতার

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে নিশানা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Slams Centre over Fuel Price Hike) ৷

3. Chandrima Slams Agnimitra : অগ্নিমিত্রার ‘ঘরের মেয়ে’ স্লোগানকে তীব্র কটাক্ষ চন্দ্রিমার

শুধু কোটেশন কপি করলেই হয় না, সত্যিকারের ঘরের মেয়ে হতে হয়", আসানসোলে বিজেপির প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের (Asansol BJP Candidate Agnimitra Paul) প্রচারের স্লোগানকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Slams BJP Candidate Agnimitra during Asansol by poll Campaign) ।

4. SSC Officials at Nizam Palace : পুলিশি প্রহরায় অবশেষে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দুই এসএসসি আধিকারিকের

নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন এসএসসির দুই আধিকারিক (SSC Officials at Nizam Palace) ৷ পুলিশি প্রহরায় সোমবার তাঁরা সিবিআই অফিসে এসেছেন ৷

5. Corona Update in Bengal : গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত 12, নেই কোনও মৃত্যু

সোমবার স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে একজনেরও মৃত্যু হয়নি ৷ রবিবার রাজ্যে করোনায় মৃত্যু (Died of Corona in Bengal) হয়েছিল 2 জনের ৷

6. Aliah University Issue : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডে সামনে এল চাঞ্চল্যকর অডিয়ো ক্লিপ, নাম জড়াল তৃণমূলের

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিনের হেনস্থার ঘটনায় (Aliah University Issue) প্রকাশ্যে এল একটি চাঞ্চল্যকর অডিয়ো ক্লিপ ৷ এতে নাম রয়েছে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর ৷

7. SSC Group D Recruitment Case : উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের আপিল মামলা এক বেঞ্চ থেকে আরেক বেঞ্চে ঘুরল

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের আপিল কে শুনবেন, তা নিয়ে তৈরি হয় সংশয় (SSC Group D Recruitment Case) ৷ অবশেষে একের পর এক বেঞ্চ ঘুরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দুর্নীতি সংক্রান্ত আপিল মামলা ফের ফিরে আসে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে।

8. Mahishadal Village Committee Fatwa : প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না, মহিষাদলে গ্রাম কমিটির ফতোয়া

গ্রাম কমিটির তরফে ফতোয়া জারি করা হয়েছে মহিষাদলের গ্রামে (Mahishadal Village Committee Fatwa) ৷ সেই নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷

9. Rampurhat Massacre Case : বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের ১০ জনকে চাকরি

বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের ১০ জনকে চাকরি দিয়ে কথা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Rampurhat Massacre Case )।

10. CBI Probe In Jhalda Councillor Murder Case : হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশে খুশি নিহত কাউন্সিলরের স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় সোমবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CBI probe In Jhalda councillor murder case ) ৷