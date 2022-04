1. Mamata on Economic Crisis : দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি মমতার

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে নিশানা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee Slams Centre over Fuel Price Hike) ৷ তিনি দেশের অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকারও দাবি তুলেছেন (Mamata demands All Party Meet to Tide over Economic Crisis in India) ৷

2. SSC Officials at Nizam Palace : পুলিশি প্রহরায় অবশেষে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দুই এসএসসি আধিকারিকের

নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিলেন এসএসসির দুই আধিকারিক (SSC Officials at Nizam Palace) ৷ পুলিশি প্রহরায় সোমবার তাঁরা সিবিআই অফিসে এসেছেন ৷

3. Aliah University Issue : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডে সামনে এল চাঞ্চল্যকর অডিয়ো ক্লিপ, নাম জড়াল তৃণমূলের

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিনের হেনস্থার ঘটনায় (Aliah University Issue) প্রকাশ্যে এল একটি চাঞ্চল্যকর অডিয়ো ক্লিপ ৷ এতে নাম রয়েছে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর ৷

4. Rampurhat Massacre Case : বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের ১০ জনকে চাকরি

বগটুইয়ে নিহতদের পরিবারের ১০ জনকে চাকরি দিয়ে কথা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Rampurhat Massacre Case ) ৷

5. CBI Probe In Jhalda Councillor Murder Case : হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশে খুশি নিহত কাউন্সিলরের স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দু

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় সোমবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court orders CBI probe In Jhalda councillor murder case ) ৷

6. Maa Flyover Closed: টানা 19 দিন মা উড়ালপুলে বন্ধ থাকছে যান চলাচল

বিজনেস গ্লোবাল সামিটের জন্য বন্ধ থাকছে মা উড়ালপুল (Maa Flyover Closed) ৷ আজ রাত সাড়ে 11টা থেকে আগামী 19 দিন ভোর 6টা পর্যন্ত মা উড়ালপুলের দু'দিক বন্ধ থাকবে। এমনটাই জানিয়েছে, কলকাতা পুলিশ ৷

7. Amit Shah to Visit Tin Bigha: তিনবিঘা পরিদর্শনে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

এর আগে 2015 সালে তিনবিঘায় এসেছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ৷ অমিত শাহের সফরের (Amit Shah to Visit Tin Bigha) দিন এখনও জানা যায়নি ৷

8. Firhad Hakim on Aliah University Viral Clip: আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিও ক্লিপ কাণ্ডে সাফাই ফিরহাদ হাকিমের

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অডিও ক্লিপ কাণ্ডে সাফাই পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের (Firhad Hakim reacts on Aliah University viral clip) ৷ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা তাঁর ৷ সংখ্যালঘু প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি ৷

9. Pakistan Political Crisis : পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্টে, সব পক্ষকে নোটিস

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট গত কয়েকদিন ধরে চলছিল (Pakistan Political Crisis) ৷ রবিবার তা চরমে ওঠে ৷ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে খারিজ হয়ে যায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব (dismissal of no-trust vote against Imran Khan) ৷ অন্যদিকে ইমরানের পরামর্শ মতো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি (dissolution of Parliament in Pakistan) ৷

10. Kangaroo Rescue : উত্তর-পূর্ব ভারতে ক্যাঙারুর বেআইনি কৃত্রিম প্রজনন, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা

একমাসের মধ্যে পাঁচটি ক্যাঙারু উদ্ধার হয়েছে জলপাইগুড়িতে ৷ কোথা থেকে আসছে এই ক্যাঙারুগুলি ? এ নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন ৷ পাশাপাশি, বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, সম্ভবত মিজোরামে বেআইনিভাবে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করে এই ক্যাঙারুগুলির জন্ম দেওয়া হচ্ছে (Illegal Artificial Insemination of Kangaroos in North Eastern India) ৷