1.SSC Group D Recruitment Case : সময় নিলেন প্রধান বিচারপতি, গ্রুপ-ডি দুর্নীতি মামলায় বহাল সিঙ্গল বেঞ্চের রায়

মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথি খতিয়ে দেখে তবেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি (Verdict of single bench stands in SSC Group D Recruitment Case as Chief Justice takes time) ৷ সুতরাং, সিঙ্গল বেঞ্চের রায় মোতাবেক সোমবার সিবিআইয়ের ডাকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে হবে প্রাক্তন নজরদারি কমিটির 4 সদস্যকে ৷

2.Asansol By Poll 2022 : 10 এপ্রিল আসানসোলে শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

10 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে প্রচারে যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee will do Election Campaign for Shatrughna Sinha) ৷ শেষদিনে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার হয়ে প্রচার করবেন তিনি ৷

3.Corona Update in India : 715 দিনে প্রথমবার দেশে দৈনিক সংক্রমণ হাজারের নিচে

সোমবার ভারতের করোনার দৈনিক সংক্রমণ নামল এক হাজারের নিচে ৷ 715 দিনে প্রথমবার এমনটি হয়েছে (COVID 19 cases fall below 1000 in India) ৷

4.SSC Group D Recruitment Case : এসএসসি দুর্নীতি মামলা থেকে সরে দাঁড়াল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ

এসএসিসি দুর্নীতির সব মামলার শুনানি থেকে সরে দাঁড়াল বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ (Division Bench of Justice Harish Tandon will Not Hear SSC Case on CBI Enquiry) ৷ ব্যক্তিগত কারণে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ৷

5.Belur Math : কোভিড বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ায় পুরোনো ছন্দে ফিরছে বেলুড় মঠ

কোভিডকালে বারংবার বন্ধ করা হয়েছিল বেলুড় মঠের দরজা ৷ তবে এবার ভক্তদের জন্য খুশির খবর শোনাল মঠ কর্তৃপক্ষ ৷ রাজ্যের কোভিড বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এরপর বেলুড় মঠও খোলা হবে কোভিডের আগের সময়সূচি অনুয়ায়ী (Belur Math reopen with full rhythm) ৷

6.Jalpaiguri Cow Smuggling : জলপাইগুড়িতে আলু বোঝাই গাড়ির গোপন কুঠুরি থেকে উদ্ধার 8টি গরু

নাকা চেকিংয়ে আলুর বস্তা বোঝাই গাড়ির গোপন চেম্বার থেকে উদ্ধার 8টি গরু ৷ মালবাজার থানার অন্তর্গত ক্রান্তি আউটপোস্টে চলছিল এই নাকা চেকিং ৷ সেখান থেকে দু‘টি পিকআপ ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল গরুগুলিকে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে পিকআপ ভ্যানের চালকদের (polices arrests 2 cow smuggler) ৷

7.Ricky Kej 2nd Grammy : দ্বিতীয় গ্র্যামি পুরস্কার জিতে নিলেন ভারতীয় শিল্পী রিকি কেজ

দ্বিতীয় গ্র্যামি পুরস্কার জিতে নিলেন ভারতীয় সংগীতজ্ঞ রিকি কেজ ৷ নতুন অ্যালবাম 'ডিভাইন টাইডস'-এর জন্য এই পুরস্কার জিতে নিলেন তিনি (Ricky Kej Win His Second Grammy with Stewart Copeland)৷

8.Women Reservation Bill : রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল আনতে নোটিস তৃণমূলের

মহিলা সংরক্ষণ বিল (Women Reservation Bill) দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে ৷ 1996 সালে এই বিল প্রথমবার পেশ করা হয় ৷ 2010 সালে রাজ্যসভায় বিল পাসও হয় ৷ কিন্তু লোকসভায় পাস না হওয়ায় তা খারিজ হয়ে যায় ৷ এবার তৃণমূল কংগ্রেস এই বিল নিয়ে হইচই শুরু করেছে (TMC to push for introduction of Women Reservation Bill in Rajya Sabha) ৷

9.Ramgopal Verma In Kolkata : রামগোপালের ঝুলিতে এবার সমকামী প্রেম, দুই নায়িকাকে নিয়ে তিলোত্তমায় পরিচালক

লেসবিয়ান ক্রাইম অ্যাকশন ছবি 'খতরা ডেঞ্জারাস' সিনেমা হলে মুক্তি পেতে চলেছে ৮ এপ্রিল। তার আগে কলকাতায় হাজির ছবির পরিচালক রামগোপাল বর্মা (RGB New Film Khatra Dangerous)।

10.Ukraine-Russia War : কিভের কাছে উদ্ধার হয়েছে 410 জন সাধারণ নাগরিকের দেহ

রুশ সেনা সরতেই কিভ থেকে 410 জন সাধারণ নাগরিকের দেহ উদ্ধার হয়েছে (410 Bodies of Civilian Found Near in Kyiv) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল ইরেনা ভেনেডিক্টোভা ৷ এমনকি কিভের বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়রদের অপরহণ করে খুনের অভিযোগও উঠেছে ৷