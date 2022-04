1. Jhalda Councillor Murder Case : 7 লাখে রফা, ঝালদা কাউন্সিলর খুনে নয়া তথ্য জানাল পুলিশ

তপন কান্দু খুনে নয়া তথ্য জানাল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ (Jhalda Councillor Murder Case) ৷ কত টাকায় রফা হয়েছিল ? কী বলছে খুনিরা ?

2. Alia University Row : পিএইচডির প্রবেশিকার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছেন উপাচার্য, গ্রেফতারির আগে বিস্ফোরক গিয়াসউদ্দিন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-কাণ্ডে গ্রেফতারির আগে সাংবাদিক বৈঠক অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের ৷ সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে পিএইচডি-তে ভর্তির রেট (Research Entrance Test) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ করেছেন (Allegation Against Alia University VC to leak RET Question Paper) ৷

3. Alia University Vice Chancellor : আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হেনস্থার ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনায় (Alia University Vice Chancellor harassment case ) নিন্দায় সরব হয়েছে শিক্ষা মহল ৷

4. Pakistan PM Imran Khan : 'আম্পায়ার'-এর সিদ্ধান্তে নট আউট ইমরান, ভোটাভুটির আগেই সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ

পাকিস্তানের মসনদে আপাতত টিকে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷ ইস্তফা দিতে হল না ৷ তার আগেই অনাস্থা বাতিল হয়ে গেল (Pakistan PM Imran Khan) ৷

5. Midnapore College : ইতিহাস গবেষণার সুযোগ বাড়াতে মেদিনীপুর কলেজকে পৈত্রিক ভিটে দান করলেন প্রাক্তনী

কলেজে ইতিহাস গবেষণার সুযোগ বাড়াতে নিজের পৈত্রিক বাড়ি দান করলেন মেদিনীপুর কলেজের প্রাক্তনী ড. অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় (Annapurna Chatterjee donates her house to Midnapore College) ৷

6. Asansol By Election 2022 : আসানসোলে প্রচারে বেরিয়ে তরমুজ খেলেন অগ্নিমিত্রা

কাঠফাটা রোদ্দুর। প্রায় 42 ডিগ্রি তাপমাত্রায় তপ্ত আসানসোল (Asansol By Election 2022)। ভোটের উত্তাপে আরও গরম আসানসোল। রবিবাসরীয় প্রচারে তাই খানিক স্বস্তি পেতে তরমুজ খেলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল।

7. Abhishek Banerjee Road Show : আসানসোল-বালিগঞ্জে ভোট প্রচারে অভিষেক, করবেন রোড শো

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বড় প্রচারসভা না করে রোড শো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee will take part in Road Shows), তৃণমূল সূত্রে এমনই খবর ৷

8. Alyssa Healy in WC : একঝাঁক রেকর্ড, ফাইনালে ‘নায়িকা’ সেই অ্যালিসা হিলি

অ্যালিসা হিলির বিশ্বস্ত ব্যাট থেকে এদিন শুধু 170 রানের ইনিংসই আসেনি, একঝাঁক রেকর্ডও এসেছে ৷ বিশ্বকাপ ফাইনালে সর্বোচ্চ রান, টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সমস্তই এখন মিচেল স্টার্কের অর্ধাঙ্গিনীর দখলে (Alyssa Healy rules in three consecutive World Cup stage) ৷

9. Gold Recover from Underwear in Siliguri : অন্তর্বাসে লুকিয়ে পৌনে 2 কোটি টাকার সোনা পাচারের চেষ্টা, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার 1

ধারণা ছিল যে অন্তর্বাসে লুকিয়ে নিয়ে গেলে কেউ আর সন্দেহ করবে না ৷ কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না ৷ পরপর তিনটি অন্তর্বাস পরে তাতে সোনার বিস্কুট লুকিয়ে পাচারের চেষ্টা ধরে ফেলল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ (ডিআরআই) । গ্রেফতার 1 (Siliguri News) ৷

10. Cooperative Savings Account Problem : সমবায়ে টাকা রেখে বিপাকে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত পরিবার

সমবায়ে টাকা রেখে বিপাকে পড়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত পরিবার (Cooperative Savings Account Problem) ৷ তারা সাহায্য চায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Thalassemia patient not getting own money) ৷