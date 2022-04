1.Pakistan PM Imran Khan : 'আম্পায়ার'-এর সিদ্ধান্তে নট আউট ইমরান, সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ

পাকিস্তানের মসনদে আপাতত টিকে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৷ ইস্তফা দিতে হল না ৷ তার আগেই অনাস্থা বাতিল হয়ে গেল (Pakistan PM Imran Khan) ৷

2.Civil Society Appeals to CM : মৌনতা ভেঙে রাজ্যের হিংসায় সরব বিশিষ্টরা, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অপর্ণা-শ্রীজাত-অনুপমদের

বাংলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণী 22 জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি শনিবার পৌঁছল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরবারে (Bengal Civil Society writes a letter to Mamata Banerjee over recent violence in State) ৷ সমাজের যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতই বগটুই গণহত্যাকে 'পৈশাচিক' বললেন অপর্ণা, ধৃতিমান, বোলান, শ্রীজাত, অনুুপম, পরম, কৌশিক, অনির্বাণ ও আরও অনেকে ৷

3.Australia Win ICC WC : ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সপ্তমবার বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা

আলিসা হিলির পালটা শতরান নাট স্কিভারের ৷ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ছুড়ে দেওয়া পাহাড়প্রমাণ রানের চাপে পিষ্ট গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ৷ 357 রানে তাড়া করতে নেমে 285 রানেই গুটিয়ে গেল ইংরেজরা ৷ 71 রানে জিতে সপ্তমবারের জন্য বিশ্বসেরার তাজ উঠল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েদের মাথায় (Australia beat England to clinch 7th Women's WC title) ৷

4.Bomb Recovered at Bogtui : ভাদু খুনে মূল অভিযুক্তের বাড়ির পাশে বোমা উদ্ধার

বগটুই কাণ্ডের 13 দিন পর, আজ উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনের অভিযুক্ত পলাশ শেখের বাড়ির পাশ থেকে পাওয়া গেল বোমা (Bomb Recovered at Bogtui)। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা বোমাগুলি একটি ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করেন ৷

5.STF raids Jharkhand arms factory: ক্রেতা সেজে ঝাড়খণ্ডের আগ্নেয়াস্ত্র কারখানায় হানা কলকাতা পুলিশের এসটিএফের

ক্রেতা সেজে দুমকার একটি আগ্নেয়াস্ত্র কারখানায় হানা পুলিশের এসটিএফের গোয়েন্দাদের (Jharkhand arms factory in disguise of buyer) ৷ মহিলা-সহ 6 জন গ্রেফতার ৷

6.KMC Widow Allowance Case : 12 বছর পুরনো বিধবাভাতা দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে চার্জশিট

কলকাতা পৌরনিগমের 12 বছর পুরনো দুর্নীতি মামলায় (KMC Widow Allowance Case) চার্জশিট পেশ করল লালবাজারে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ যে চার্জশিটে 6নং ওয়ার্ডের বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলর সুমন সিংয়ের নাম রয়েছে মূল অভিযুক্ত হিসেবে (TMC Councilor Name in Police Chargesheet for KMC Widow Allowance Case) ৷

7.Distorting Picture Of CM: সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বিকৃত ছবি পোস্ট করে গ্রেফতার 2

সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি বিকৃত করে গ্রেফতার কংগ্রেস ও সিপিআইএমের দুই কর্মী। ঘটনাটি মালদার চাঁচলে (social media distorting picture of CM) ৷

8.New Districts for West Bengal : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই রাজ্যে 3টি নতুন জেলা তৈরির ভাবনা নবান্নের

পঞ্চায়েত ভোটের আগেই একাধিক নতুন জেলার সংযোজন হতে পারে বাংলার মানচিত্রে (New Districts for West Bengal Before Panchayet Election) ৷ দুই 24 পরগনাকে ভেঙে নতুন তিনটি জেলা গঠনের চিন্তাভাবনা করছে নবান্ন (Three New Districts to Add in West Bengal Map) ৷ নতুন তিনটি সম্ভাব্য জেলা, বসিরহাট, সুন্দরবন এবং আলিপুর ৷

9.Life Struggle Of HS Examinee : মাছ বিক্রি, ক্যাটারিং করে জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

বীরভূমের সিউড়ি 1 নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কড়িধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিপুর গ্রামের দেবাশিস দাস ৷ সকালে বাড়ি-বাড়ি মাছ বিক্রি করে সংসার চালায় আবার ক্যাটারিংয়েরও কাজ করে ৷ কিন্তু এসব সামলে সে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে ৷ বাবা, মা কেউ নেই ৷ রয়েছে এক দিদা (Life Struggle Of HS Examinee) ৷

10.Road Accident In Raiganj : রায়গঞ্জে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত দুই, গুরতর আহত চার

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনার কবলে উত্তর দিনাজপুরের দৌলতগছ এলাকা ৷ যার ফলে মৃত্যু হয়েছে দুই ভাইয়ের ৷ আহত হয়েছে আরও চারজন ৷ ঘটনায় ওই এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া (Road Accident In Raiganj) ।