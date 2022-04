1.Aliah University VC Assaulted : উপাচার্যকে বহিষ্কৃত তৃণমূল ছাত্রনেতার অশ্রাব্য গালিগালাজ-হুমকি, নজিরবিহীন ঘটনা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে

ক্ষোভ থেকেই মেয়াদ বৃদ্ধির খবরে অসন্তুষ্ট বহিষ্কৃত ছাত্রনেতা গিয়াসঊদ্দিন তাঁর দলবল নিয়ে চড়াও হয় উপাচার্যের ঘরে ৷ এরপর তাদের বিরুদ্ধে উপাচার্যের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা স্মরণ করিয়ে হুমকি দিতে থাকে ওই ছাত্রদলের সদস্যরা ৷ সঙ্গে চলতে থাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ (Vice Chancellor of Aliah University assaulted by a group of students) ৷

2.Petrol-Diesel Price Hike : দাম বৃদ্ধিতে লাগাম নেই, আজ কোন শহরে পেট্রল-ডিজ়েলের কী দাম ?

22 মার্চ থেকে দাম বেড়েই চলেছে ৷ জ্বালানি মূল্য ঊর্ধ্বমুখী ৷ মধ্যবিত্তের হাঁসফাঁস অবস্থা (Petrol-Diesel Price Hike) ৷

3.Imran Khan : 'ক্যাপ্টেনের ঝুলিতে একাধিক পরিকল্পনা থাকে', অনাস্থা ভোটের চ্যালেঞ্জের সামনে আত্মবিশ্বাসী ইমরান

আজ তাঁর 'জাজমেন্ট ডে' ৷ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভাগ্য নির্ধারণের দিন ৷ অনাস্থা চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে কী ছক কষছেন কাপ্তান (Pakistan PM Imran Khan) ?

4.West Bengal Weather Update : উপকূলের জেলাগুলির আকাশের মুখ ভার, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস ?

গরম থাকবে বজায়, নেই বৃষ্টির সম্ভাবনা ৷ ভ্যাপসা গরমের অস্বস্তি বঙ্গবাসীর কাছ থেকে এখনই দূর হচ্ছে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর অন্তত বৃষ্টি নিয়ে কোনও সুখবর শোনাতে পারছে না ৷ তবে হ্যাঁ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ছিটেফোঁটা পড়লেও আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের কোনও জায়গাতেই বৃষ্টিপাত নেই (West Bengal Weather Update) ৷

5.Village Police Beats Wife : সিভিক ভলান্টিয়ার স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর ভিলেজ পুলিশের

সিভিক ভলান্টিয়ার স্ত্রীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ভিলেজ পুলিশ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ধনিয়াখালি থানার ভাণ্ডারহাটি 1 নং পঞ্চায়েত এলাকায় (Village Police Beats Wife in Dhaniyakhali) ।

6.IPL 2022 : ব্যাটে-বলে নায়ক দুই নাইট প্রাক্তনী, আইপিএলে হার্দিকের দলের টানা দ্বিতীয় জয়

হার্দিক পান্ডিয়ার দলের হয়ে ব্যাটে-বলে নায়ক শুভমন গিল এবং লকি ফার্গুসন ৷ এমসিএ স্টেডিয়ামে শনিবার ঋষভ পন্থের দল হারল 14 রানে (Gujrat Titans beat Delhi Capitals by 14 runs) ৷

7.Purulia HS Candidate : প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে হাসপাতালেই উচ্চমাধ্যমিক, পরীক্ষা শেষে সরস্বতীর কোলে এল কন্যা সন্তান

পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনোর পরেই প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয় সরস্বতী মাহাতোর (HS candidate from Purulia Saraswati Mahato) ৷ ভর্তি করা হয় হাসপাতালে ৷ সেখানেই পরীক্ষা দেন এই পরীক্ষার্থী ৷

8.Hill Political Solution : ভেস্তে গেল পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ডাকা মোর্চার সেমিনার

বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (Gorkha Janmukti Morcha) পাহাড়ের স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান চায় ৷ তাই তারা শনিবার কালিম্পংয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করে ৷ কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও অনান্যদের অনুপস্থিতিতে সেই প্রচেষ্টা একপ্রকার ভেস্তেই গেল বলা যায় (GJM Seminar for Hill Political Solutions is a failure) ৷

9.Hariharpara Youth Killed : পরকীয়ায় বাধা, হরিহরপাড়ায় খুন বিশেষভাবে সক্ষম যুবক

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ (Police Investigation Started in Hariharpara Youth Killed Incident) ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে ৷

10.Suvendu-Selim War Words : সেলিমের নিশানায় শুভেন্দু, পাল্টা জবাব বিরোধী দলনেতার

আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল লোকসভা আসনে উপ-নির্বাচন (Asansol Bye Election 2022) ৷ সেই ভোটের প্রচারে এসে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Bengal LoP Suvendu Adhikari) সমালোচনা করলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (CPIM State Secretary Md Selim) ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূলের আমলে সমস্ত অপকর্মের নায়ক ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী । বর্তমানে তিনি বিরোধী দলনেতা ।" এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী পালটা কটাক্ষ করেন সিপিআইএম-কে ৷ তিনি বলেন, "এই জন্য দলটা ক্যালেন্ডার হয়ে ঝুলছে । ওঁদের এই সমস্ত কথাবার্তার জন্য স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার একটা দল শূন্যে এসে পৌঁছেছে ।’’