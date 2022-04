1. Firhad on KMC Expenditure : আর্থিক সঙ্কটে ট্যাব কেনা নিয়ে বিতর্কে এবার জ্যোতি বসুর প্রসঙ্গ টানলেন মেয়র

আর্থিক সঙ্কটে ভুগছে কলকাতা পৌরনিগম (Kolkata Municipal Corporation) ৷ এই পরিস্থিতিতে খরচ কমাতে কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে মেয়র পারিষদদের ট্যাব দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷

2. Kunal on Dhankhar's Health : শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে ধনকড়ের মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি চাইলেন কুণাল

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে নিয়ে বিতর্কিত টুইট করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ (TMC Leader Kunal Ghosh Controversial Tweet on Dhankhar Health) ৷ তিনি ধনকড়ের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি চেয়েছেন ৷

3. Anubrata on Bagtui CBI Probe : ‘সিবিআই যা করছে ঠিক করছে’, বগটুই কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে খুশি অনুব্রত

সিট-এর হাত থেকে বগটুই গণহত্যার তদন্তভার গিয়েছে সিবিআই-এর হাতে ৷ খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সিবিআই পক্ষপাতিত্ব করলে তাঁরা পথে নামবেন ৷ ঠিক উলটো সুর বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির গলায় ৷ অনুব্রত মণ্ডল জানালেন, ‘সিবিআই যা করছে ঠিক করছে । আমি খুশি সিবিআই তদন্তে (Anubrata Mandal is happy with CBI probe in Bagtui Massacre) ।’

4. MI vs RR : বিধ্বংসী বাটলার, ইংরেজ ব্যাটারের সেঞ্চুরিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে রানের পাহাড়ে রাজস্থান

চলতি আইপিএলের প্রথম সেঞ্চুরি এল জস বাটলারের ব্যাট থেকে ৷ যোগ্য সঙ্গত দিলেন হেটমায়ার, স্যামসনরা (MI vs RR in IPL 2022) ৷ তাঁদের দাপটে রানের পাহাড় গড়ল রাজস্থান রয়্য়ালস ৷ 193 রানে থামল সঙ্গকারার ছেলেরা ৷

5. Student Tortured in Hostel : উস্তির হস্টেলে অমানবিক নির্যাতনের শিকার 14 বছরের ছাত্র

হস্টেলে অমানবিক নির্যাতনের শিকার ছাত্র (A 14-year-old student was tortured in Ushti's hostel) ৷ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় চিকিৎসাধীন সে ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার উস্তির একটি বেসরকারি স্কুলের ৷

6. Kalindi Gets Ration Card : তড়িঘড়ি তৈরি করে দেওয়া হল কালো সোনা কালিন্দীর রেশন কার্ড

নাচনি শিল্পী কালো সোনা কালিন্দীর খবর প্রকাশের পরই পুরুলিয়ার ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে তৈরি হল রেশন কার্ড (Kalindi Gets Ration Card) ৷

7. New IC in Rampurhat PS : সিবিআই তদন্তের মধ্যেই নতুন আইসি রামপুরহাট থানায়

বগটুই গণহত্য়ার পরেই সাসপেন্ড হন রামপুরহাট থানার আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিক ৷ তাঁর জায়গায় এলেন ডিরেক্টর অফ ইকোনমিক অফেন্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার দেবাশিস চক্রবর্তী (Debashis Chakraborty becomes the new IC of Rampurhat PS) ।

8. App Cab Fare Law : অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আইন আনতে চলেছে রাজ্য, জানালেন ফিরহাদ

শনিবার আচমকা একটি অ্যাপ ক্যাব সংস্থা কিলোমিটার প্রতি ভাড়া 15 শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ এর পরই পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আইন করার লক্ষ্যে বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে বিল আনবে রাজ্য সরকার (Bengal Government Going to Introduce a Law to Regulate App Cab Fare) ৷

9. Militants killed in Kashmir : 22-এর প্রথম তিনমাসে ভূস্বর্গে নিহত 42 জঙ্গি

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, গত তিনমাসে সেখানে 42 জন জঙ্গি নিহত হয়েছে ৷ এই সময়কালে সেখানে আটজন পুলিশ কর্মী শহিদ হয়েছেন এবং আটজন সাধারণ নাগরিকও প্রাণ হারিয়েছেন (42 militants among 58 killed in Kashmir in first quarter of 2022) ৷

10. Bagtui HS Students : আতঙ্ক দূরে সরিয়ে উচ্চমাধ্যমিক দিল বগটুইয়ের মেয়েরা

ভাদু শেখ খুনের পরেই আগুন জ্বলেছে গ্রামে ৷ তাতে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে 9 জন গ্রামবাসীর ৷ তদন্ত শুরু হয়ে ইতিমধ্যে 22 জন গ্রেফতার হলেও এখনও কার্যত থমথমে গোটা গ্রাম ৷ তার মধ্যেই এদিন উচ্চমাধ্যমিক দিতে গেল গ্রামের ছাত্রীরা ৷ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আগেই 12 জন ছাত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছিল রামপুরহাট গুরুকুল পাবলিক স্কুলে । সেখান থেকেই পুলিশি নিরাপত্তায় পরীক্ষা দিল পরীক্ষার্থীরা (Bagtui Students went to sit for HS) ৷