1. Anubrata on Bagtui CBI Probe : ‘সিবিআই যা করছে ঠিক করছে’, বগটুই কাণ্ডে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে খুশি অনুব্রত

সিট-এর হাত থেকে বগটুই গণহত্যার তদন্তভার গিয়েছে সিবিআই-এর হাতে ৷ খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সিবিআই পক্ষপাতিত্ব করলে তাঁরা পথে নামবেন ৷

2. App Cab Fare Law : অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আইন আনতে চলেছে রাজ্য, জানালেন ফিরহাদ

শনিবার আচমকা একটি অ্যাপ ক্যাব সংস্থা কিলোমিটার প্রতি ভাড়া 15 শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে ৷ এর পরই পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, অ্যাপ ক্যাবের ভাড়া নিয়ন্ত্রণে আইন করার লক্ষ্যে বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে বিল আনবে রাজ্য সরকার (Bengal Government Going to Introduce a Law to Regulate App Cab Fare) ৷

3. Anubrata Summoned By CBI : গরু-পাচার কাণ্ডে আবারও অনুব্রতকে তলব সিবিআইয়ের

বুধবার নিজাম প্যালেসে ফের বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতিকে হাজিরার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI Summoned Anubrata Mandal once again in Cart-Smuggling case) ৷ যদিও এই ঘটনায় অনুব্রত মণ্ডলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া সম্ভব হয়নি।

4. App Cab Fare Increases : অ্যাপ ক্যাবের 15 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি, চালকদের লাভ নিয়ে ধোঁয়াশা

কলকাতা শহরে দু’টি প্রধান অ্যাপ ক্যাব সংস্থা রয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি প্রতি কিলোমিটারে 15 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করল (One of the App Cab Company in Kolkata Increases 15 percent Fare per KM) ৷ কিন্তু তাতে চালকদের কোনও সুরাহা হল না বলে দাবি অ্যাপ ক্যাব চালক সংগঠনের ৷

5. Police Auto Controversy : অটোয় অভিযুক্তদের নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ, প্রশ্নের মুখে শান্তিপুর থানা

অটোয় নদীয়ার শান্তিপুর থানা (Nadia Shantipur PS) থেকে দুই অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় শনিবার (Bengal Police using Auto to send Accused to produce in Court) ৷ সেই ছবি ধরা পড়েছে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় ৷

6. Giraffe Cub In Zoo : সাবিত্রীর সদ্য জন্মানো জিরাফ শাবককে দেখতে ভিড় চিড়িয়াখানায়

নতুন সদস্যকে দেখতে ভিড় আলিপুর চিড়িয়াখানায় (Giraffe Cub In Alipore Zoo) ৷ গত 20 মার্চ আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি জিরাফ শাবকের জন্ম দেয় সাবিত্রী ৷ গতকালই শাবকটিকে দর্শকদের সামনে আনা হয় ৷

7. Railway Accident in Patipukur : পাতিপুকুর রেললাইনে দুর্ঘটনা, অভিযোগের আঙুল পুলিশের দিকে

পাতিপুকুরে রেললাইনে কাটা পড়ে এদিন মৃত্যু হয় এক যুবকের (Death in railway accident at Patipukur) ৷ এলাকার মানুষজনের অভিযোগ, কয়েকজন যুবক রেললাইনের পাশে বসে মদ্যপান করছিলেন, সেই সময় লেকটাউন থানার পুলিশ এলে তাঁরা পালাতে যান ৷

8. Mithun Supports Agnimitra : অগ্নি রোজ আমার খোঁজ নেয়, ওকেই ভোট দিন ; আসানসোলবাসীর কাছে আর্জি মিঠুনের

আসানসোলে অগ্নিমিত্রার হয়ে প্রচারে নামলেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী ৷ তবে ময়দানে নেমে নয় ৷ এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি জানালেন সুখে দুঃখে সবসময় তাঁর খোঁজ নিয়েছেন অগ্নিমিত্রা ৷ তাই তাঁর বিশ্বাস অগ্নিমিত্রা মানুষের পাশেও একইভাবে দাঁড়াবেন (Mithun Urges People to Vote For Agnimitra) ৷

9. Kangaroo Rescue : এবার শিলিগুড়িতেও উদ্ধার ক্যাঙ্গারু

এবার শিলিগুড়িতেও উদ্ধার হল ক্যাঙ্গারু (Kangaroo Rescue)। তার মধ্যে একটি মৃত। তদন্ত কমিটি গঠন করে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।

10. MD Selim on Bagtui Massacre : সিআইডি ও সিবিআই তৃণমূল-বিজেপি'র রিক্রুটিং এজেন্ট, মন্তব্য সেলিমের

সিবিআই ও সিআইডি প্রসঙ্গে এদিন বিজেপি ও তৃণমূল দুই দলেরই সমালোচনা করেছেন মহম্মদ সেলিম (MD Selim on CBI and CID) ৷