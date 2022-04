বুধবার নিজাম প্যালেসে ফের বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতিকে হাজিরার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI Summoned Anubrata Mandal once again in Cart-Smuggling case) ৷

2. App Cab Fare Increases : অ্যাপ ক্যাবের 15 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি, চালকদের লাভ নিয়ে ধোঁয়াশা

কলকাতা শহরে দু’টি প্রধান অ্যাপ ক্যাব সংস্থা রয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি প্রতি কিলোমিটারে 15 শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধি করল (One of the App Cab Company in Kolkata Increases 15 percent Fare per KM) ৷

3. Giraffe Cub In Zoo : সাবিত্রীর সদ্য জন্মানো জিরাফ শাবককে দেখতে ভিড় চিড়িয়াখানায়

নতুন সদস্যকে দেখতে ভিড় আলিপুর চিড়িয়াখানায় (Giraffe Cub In Alipore Zoo) ৷ গত 20 মার্চ আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি জিরাফ শাবকের জন্ম দেয় সাবিত্রী ৷ গতকালই শাবকটিকে দর্শকদের সামনে আনা হয় ৷

4. SSC Group D Recruitment Case : দুর্নীতি-কাণ্ডে জড়িত প্রাক্তন নজরদারি কমিটির 4 আধিকারিককে তলব সিবিআইয়ের

সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার রেগুলার বেঞ্চে মামলার শুনানির আগে 4 সদস্যকে জেরা করতে কোনও অসুবিধা নেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷

5. Kangaroo Rescue : এবার শিলিগুড়িতেও উদ্ধার ক্যাঙ্গারু

এবার শিলিগুড়িতেও উদ্ধার হল ক্যাঙ্গারু (Kangaroo Rescue)। তার মধ্যে একটি মৃত। তদন্ত কমিটি গঠন করে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।

6. HS Offline Exam Begins : দুরু দুরু বুকে জীবনের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষায় পড়ুয়ারা, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

আজ ফের খাতায়-কলমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল রাজ্যে ৷ দু'বছর অনলাইনে লেখাপড়া চললেও পরীক্ষা অফলাইনেই (HS Offline Exam Begins) ৷

7. Prabhakar Sail Dies : আরিয়ান মামলার সাক্ষী প্রভাকরের মৃত্যু

কর্ডেলিয়া ক্রুজ শিপে মাদক অভিযান চালিয়ে আরিয়ান খান-সহ অনেককে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি ৷ সেই ঘটনার সাক্ষী মারা গিয়েছেন গতকাল (NCB witness Prabhakar Sail Passes Away) ৷

8. Jhalda Murder Case : তপন কান্দু খুনে আটক নরেদ কান্দু ও আসিফ আলিকে জেরা

ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু খুনের ঘটনায় তাঁর ভাই নরেন কান্দু ও আসিফ খানকে আটক করেছে পুলিশ ৷ পুরুলিয়ার মফঃস্বল থানার ক্ষণিকা গেস্ট হাউজ়ে তাদের জেরা করছেন তদন্তকারী আধিকারিক ও জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ।

9. Qatar WC 2022 : বাকি তিনটি স্থানের জন্য লড়াইয়ে কারা, কোন পথে হবে যোগ্যতা নির্ণয়, জেনে নেওয়া যাক

এখনও কাতার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য পড়ে রয়েছে তিনটি স্থান ৷ যে তিনটি স্থানের জন্য লড়াইয়ে রয়েছে 8টি দেশ (8 countries are still in race to qualify for the Qatar WC 2022) ৷

10. ATK Mohun Bagan Practice : প্রথমদিনই লক্ষ্য বেঁধে দিলেন ফেরান্দো, এএফসির প্রস্তুতি শুরু বাগানে

শুক্রবার ভোরে শহরে পা দিয়েছেন কোচ জুয়ান ফেরান্দো ৷ জেট ল্যাগের তোয়াক্কা না-করেই বিকেলে নেমে পড়লেন দলের অনুশীলনে (ATK Mohun Bagan start their AFC Cup preparation)।