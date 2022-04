1.State of Emergency in Sri Lanka : আর্থিক সঙ্কটে উত্তাল দ্বীপরাষ্ট্র, জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রেসিডেন্টের

বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীলঙ্কার বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছে প্রতিবাদ জানায় ৷ এমনকি হিংস্র জনতা সেনার গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ৷ তাই অগত্যা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে (State of emergency in Sri Lanka) ৷

2.FIFA WC 2022 Draw : গ্রুপ অফ ডেথে স্পেন-জার্মানি, মেসি-রোনাল্ডোরা কাদের সঙ্গে, একনজরে কাতার বিশ্বকাপের দল বিন্যাস

যদিও যোগ্যতা-অর্জনের প্রশ্নে এখনও তিনটি শূন্যস্থানের জন্য 8টি দেশের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে (Three Teams Yet To Be Decided For Qatar WC) ৷ তবে ড্র ঘোষণায় তার বিশেষ প্রভাব পড়ল না ৷

3.Will Smith Resigns : প্রথমবার অস্কার জিতেও চড়-বিতর্কে আকাদেমি থেকে ইস্তফা স্মিথের

অস্কার রাতে স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য কমেডিয়ান ক্রিস রকের গালে চড় মেরেছিলেন উইল স্মিথ ৷ অস্কার পেয়ে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন ৷ এবার আকাদেমি থেকে বেরিয়ে গেলেন 'কিং রিচার্ড' (Will Smith Resigns) ৷

4.West Bengal Weather Update : ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঋতু অনুযায়ী ফাল্গুন ও চৈত্র এই দু'মাস বসন্তকাল ৷ কিন্তু কোথায় বসন্ত, তাতে পড়েছে দাঁড়ি ৷ বঙ্গবাসীকে এখন থেকেই ভোগ করতে হচ্ছে গ্রীষ্মের দাবদাহ গরম ৷ আর তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত ৷ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে তাপমাত্রার পারদ ৷ শুষ্ক হাওয়ায় বইছে লু ৷ এখনই এই গরম থেকে স্বস্তির কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তবে উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এখনও চার-পাঁচদিন চলবে (West Bengal Weather Update) ৷

5.IPL 2022 : রাসেল সংহারে ফিরল স্বস্তি, পঞ্জাবকে উড়িয়ে শীর্ষে নাইটরা

যে ইতিবাচক রান-রেটে দলকে এদিন পৌঁছে দিলেন রাসেল, তা পরের দিকে সম্পদ হতে পারে নাইটদের ৷ পঞ্জাব বোলারদের ঠেঙিয়ে ক্যারিবিয়ান তারকা করলেন 31 বলে অপরাজিত 70 (Andre Russell hits 70 runs from just 31 balls) ৷

6.Bagtui Masasacre Case : বগটুই-কাণ্ডে জেল হেফাজতে থাকা 9 অভিযুক্তকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার অনুমতি পেল সিবিআই

আনারুল হোসেন-সহ গ্রেফতার 21 জনের মধ্যে জেল হেফাজতে থাকা 10 জনকে জেরা করতে চেয়ে এদিন আদালতে আবেদন করে সিবিআই । সঙ্গে ছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবীও । সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই 9 জনকে জেরার অনুমতি পেল সিবিআই (9 accused in Jail Custody will be interrogated by CBI in Bagtui Massacre case) ৷

7.Matri Mandir Jayrambati : পুরোনো ছন্দে ফিরল মা সারদার জন্মস্থান, খুশি ভক্তরা

করোনা অতিমারীর কারণে বাঁকুড়ার জনপ্রিয় স্থান জয়রামবাটির সারদা মায়ের মন্দিরের দরজা সিংহভাগ সময়ই বন্ধ রাখা হত ৷ মন্দিরে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাতেও করা হয়েছিল কাটছাঁট । যদিও এপ্রিল মাসের প্রথমদিনেই ভক্তদের জন্য খুশির খবর শুনিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ জয়রামবাটি মাতৃমন্দির খোলা রাখার সময়সীমা 1 এপ্রিল থেকে বাড়ানো হয়েছে (Jayrambati matri mandir reopen with full rhythm for devotees) । মন্দির কতৃপক্ষের তরফে প্রকাশিত বিবৃতি জানানো হয়েছে, মন্দির খোলা থাকছে সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত । ফের বিকেলে চারটে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকবে ভক্তদের জন্য । তাঁরা এই সময়ের মধ্যে এসে সারদা মায়ের পুরাতন এবং নতুন মন্দির ঘুরে দেখতে পারবেন ও সন্ধ্যা আরতিতে অংশ নিতে পারবেন ৷ তবে যাত্রীনিবাসের থাকার জন্য আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে । সরকারী বিধিনিষেধকে মান্যতা দিয়েই থাকছে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা । প্রসাদের জন্য সকাল 9টা থেকে 10.30 টার মধ্যে কুপন সংগ্রহ করতে হবে এবং 11 টা বেজে 35 মিনিট থেকে ভক্তরা প্রসাদ পাবেন ৷ তবে ভ্যাকসিন, মাস্ক ও স্যানিটাইজার সমস্তকিছুই নির্দেশিকা মেনে চলার কথা বলেছেন জয়রামবাটি মাতৃমন্দির কর্তৃপক্ষ । এই খবর শুনে বেশ আপ্লুত ভক্তরা ।

8.Mamata Banerjee in By Poll Campaign : আসানসোল ও বালিগঞ্জ শেষ মুহূর্তের প্রচারে থাকবেন মমতা

জানা যাচ্ছে, আসানসোল ও বালিগঞ্জ শেষ মুহূর্তের প্রচারে থাকবেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Banerjee in By Poll Campaign) ৷ তবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে কীভাবে প্রচার হবে তাই নিয়ে চলছে ভাবনা ৷

9.Corona Update in Bengal : সামান্য বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, 10 দিন ধরে করোনায় মৃত্যু শূন্য রাজ্য

ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে রাজ্য ৷ কমছে দৈনিক সংক্রমণ ৷ স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন ৷ টানা দশদিন ধরে করোনায় মৃত্যুহীন রাজ্য (COVID Update of West Bengal) ৷

10.Allegation Against TMC Leader : বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

গোটা ঘটনায় (allegation against TMC leader of beating up old lady) অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে ৷