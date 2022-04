1.Bagtui Masasacre Case : বগটুই-কাণ্ডে জেল হেফাজতে থাকা 9 অভিযুক্তকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরার অনুমতি পেল সিবিআই

আনারুল হোসেন-সহ গ্রেফতার 21 জনের মধ্যে জেল হেফাজতে থাকা 10 জনকে জেরা করতে চেয়ে এদিন আদালতে আবেদন করে সিবিআই । সঙ্গে ছিলেন সিবিআইয়ের আইনজীবীও । সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই 9 জনকে জেরার অনুমতি পেল সিবিআই (9 accused in Jail Custody will be interrogated by CBI in Bagtui Massacre case) ৷

2.IPL 2022 : জ্যাকসনের পরিবর্তে মাভি, পঞ্জাবের বিরুদ্ধে টসে জিতে ফিল্ডিং নাইটদের

টস জিতে ময়াঙ্ক আগরওয়ালের দলকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানালেন শ্রেয়স আইয়ার (KKR win the toss and elect to field first aginst PBKS) ৷ একাদশে একটি পরিবর্তন নিয়ে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে নামল নাইটরা ৷ শেলডেন জ্যাকসনের পরিবর্তে দলে এলেন শিবম মাভি ৷

3.Governor Illness : মতুয়া মেলায় যাওয়ার পথে অসুস্থ রাজ্যপাল, খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

ঠাকুরনগরে মতুয়া মেলায় যাওয়ার পথে এদিন আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar falls sick on his way to Thakurnagar) ৷ রাজভবনেই চিকিৎসা শুরু হয়েছে রাজ্যপালের ৷

4.4 Youths Missing in Damodar : দামোদরে নেমে তলিয়ে গেলেন 11জন যুবক ; উদ্ধার 7, নিখোঁজ 4

কালীপুজো দেখতে উদয়নারায়ণপুর গিয়েছিলেন 11জন বন্ধু ৷ সেখানে গিয়ে দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন 11 জন ৷ এর মধ্যে 7 জনকে উদ্ধার করা গেলেও 4 জন এখনও নিখোঁজ (4 Youths Missing in Damodar) ৷

5.HS Exam 2022 : রাত পোহালেই শুরু উচ্চমাধ্য়মিক, স্কুলে স্কুলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

করোনাকাল কাটিয়ে দু'বছর পর শনিবার থেকে অফলাইনে শুরু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ হোম সেন্টারেই পরীক্ষা হবে এবার ৷ স্কুলগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (HS Exam 2022) ৷

6.Malda Child Abuse Viral Video : শিশুর উপর নৃশংসতার ভয়াবহ ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়

শিশুর উপর বর্বরতার ভিডিয়ো ভাইরাল (Horrific video of child abuse in Malda goes viral on social media) । শিশুটিকে পা বেঁধে উলটোভাবে ঝুলিয়ে মারধর । গলায় ভারী জিনিস ঝুলিয়ে কান ধরে ওঠবস ৷ মুখে লাথি, ঘুঁষি ৷

7.Biswa Bangla logo in School Uniform : রাজ্যের নির্দেশ মেনে পৌর স্কুলগুলিতেও নীল-সাদা জামা ও বিশ্ববাংলার লোগো

স্কুল ইউনিফর্মে বিশ্ববাংলার লোগো রাখার নির্দেশিকা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল কলকাতা পৌরনিগম ৷ পৌর স্কুলগুলির সকল ছাত্র-ছাত্রীকে পড়তে হবে নীল-সাদা জামা (Blue-white dress and Biswabangla logo in municipal schools as per the instructions of state) ৷ জানালেন কলকাতা পৌরনিগমের শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্য সন্দীপন সাহা ।

8.Jhalda Congress Councillor murder case : তপন কান্দু হত্যা মামলায় কেস ডায়েরি জমা পড়ল হাইকোর্টে

রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের তরফ থেকে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার এস সেলভামুরুগন কেস ডায়েরি জমা দেন হাইকোর্টে (Purulia SP submits case diary in Jhalda Congress Councillor murder case to HC) ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতারির বিষয়টি রাজ্য সরকারের পেশ করা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

9.Urvashi Rautela Stunning Pics : এফডিসিআই এক্স ল্যাকমি ফ্যাশন উইকে ঝড় তুললেন ঊর্বশী

এফডিসিআই এক্স ল্যাকমি ফ্যাশন উইক 2022-এ শো স্টপার হিসাবে সকলের নজর কাড়লেন ঊর্বশী রাউতেলা ৷

10.Sovan Baisakhi in Kashmir : ভূস্বর্গে রোমান্টিক মুডে ! দেখে নিন শোভন-বৈশাখীর কাশ্মীর ফাইলস

দেশ জুড়ে এখন চলছে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর চর্চা ৷ এরই মাঝে বাংলার বহু চর্চিত যুগল শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেও দেখা গেল কাশ্মীরেই, অবশ্যই একেবারে ছুটির মেজাজে ৷