1. Governor Illness : মতুয়া মেলায় যাওয়ার পথে অসুস্থ রাজ্যপাল, খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

ঠাকুরনগরে মতুয়া মেলায় যাওয়ার পথে এদিন আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar falls sick on his way to Thakurnagar) ৷ রাজভবনেই চিকিৎসা শুরু হয়েছে রাজ্যপালের ৷

2. Governor Writes Letter to Speaker : শুভেন্দুদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে বিধানসভার অধ্যক্ষকে চিঠি রাজ্যপালের, পাল্টা খোঁচা বিমানের

গত সোমবার বিধানসভায় তৃণমূল-বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC-BJP Fight in Assembly) ৷ আগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল আরও দুই বিজেপি বিধায়ককে ৷

3. 4 Youths Missing in Damodar : দামোদরে নেমে তলিয়ে গেলেন 11জন যুবক ; উদ্ধার 7, নিখোঁজ 4

কালীপুজো দেখতে উদয়নারায়ণপুর গিয়েছিলেন 11জন বন্ধু ৷ সেখানে গিয়ে দামোদরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন 11 জন ৷ এর মধ্যে 7 জনকে উদ্ধার করা গেলেও 4 জন এখনও নিখোঁজ (4 Youths Missing in Damodar) ৷

4. HS Exam 2022 : রাত পোহালেই শুরু উচ্চমাধ্য়মিক, স্কুলে স্কুলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

করোনাকাল কাটিয়ে দু'বছর পর শনিবার থেকে অফলাইনে শুরু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ হোম সেন্টারেই পরীক্ষা হবে এবার ৷ স্কুলগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি (HS Exam 2022) ৷

5. Malda Child Abuse Viral Video : শিশুর উপর নৃশংসতার ভয়াবহ ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়

শিশুর উপর বর্বরতার ভিডিয়ো ভাইরাল (Horrific video of child abuse in Malda goes viral on social media) । শিশুটিকে পা বেঁধে উলটোভাবে ঝুলিয়ে মারধর । গলায় ভারী জিনিস ঝুলিয়ে কান ধরে ওঠবস ৷ মুখে লাথি, ঘুঁষি ৷

6. Jhalda Congress Councillor murder case : তপন কান্দু হত্যা মামলায় কেস ডায়েরি জমা পড়ল হাইকোর্টে

রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের তরফ থেকে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার এস সেলভামুরুগন কেস ডায়েরি জমা দেন হাইকোর্টে (Purulia SP submits case diary in Jhalda Congress Councillor murder case to HC) ৷ ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতারির বিষয়টি রাজ্য সরকারের পেশ করা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

7. Sasan Bombing : রাতভর দুষ্কৃতীদের বোমাবাজিতে তপ্ত শাসন, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর 24 পরগনার শাসনের তেহাটা গ্রামে চার তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজি হয় (Bombing at TMC Workers House in North 24 Parganas) ৷ অভিযুক্তরা তৃণমূলেরই কর্মী বলে গ্রামবাসীদের দাবি ৷ তৃণমূলের তরফে অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷

8.Threats to kill PM Modi : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুনের হুমকি

এনআইএ-র মুম্বই শাখার কাছে পাঠানো একটি ইমেলে জানানো হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খুন করার জন্য 20টি স্লিপার সেল তৈরি করা হয়েছে (Prime Minister Narendra Modi has been threatened with death) ৷ 20 কেজি আরডিএক্সও মজুত করা হয়েছে মোদিকে খুন করার জন্য ৷

9. SSC Group D Recruitment Case : সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে স্থগিতাদেশ ! সোমবার পর্যন্ত এসপি সিনহাকে জেরা করতে পারবে না সিবিআই

আগামী সোমবার পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না সিবিআই। নির্দেশ বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের (Calcutta HC division bench directs that CBI cannot interrogate SP Sinha till Monday)।

10. Paragliding accident in Lachung : লাচুংয়ে প্যারাগ্লাইডিং করতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হায়দরাবাদের যুবতীর

সিকিমের লাচুংয়ে প্যারাগ্লাইডিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনা । লাচুং নদীতে তলিয়ে মৃত্যু হল হায়দ্রাবাদের যুবতী ও প্যারাগ্লাইডারের (Paragliding accident in Lachung) । যুবতীর নাম এষা রেড্ডি সাঙ্কেপেল্লি ৷ প্যারাগ্লাইডারের নাম সন্দীপ গুরুং ৷