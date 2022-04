আগামী সোমবার পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না সিবিআই। নির্দেশ বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের (Calcutta HC division bench directs that CBI cannot interrogate SP Sinha till Monday)।

2. Labour Wins Lottery : কোটি টাকার লটারি জিতে রাতভর প্রাণভয়ে কলাবাগানে লুকিয়ে দিনমজুর

নিজের ঘরেই শুয়েছিলেন বুধবার রাতে। হঠাৎই উধাও। কোনও খোঁজ নেই তাঁর। উদ্বিগ্ন পরিবারের লোকজন ৷ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কোনও হদিশ না পেয়ে শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ।

3. SSC Group D Recruitment Case : 98 জনের বেতন বন্ধ, আরও চার আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ হাইকোর্টের

বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জেরা করা হয় সিবিআই'য়ের তরফে ৷ শুক্রবার সকালে নজরদারি কমিটির আর 4 সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দিল সিবিআই (Calcutta HC orders to interrogate 4 other officer along with SP Sinha)।

4. Consensual Sex with a minor is rape: নাবালিকার সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক ধর্ষণই, মত তেলাঙ্গানা হাইকোর্টের

তেলাঙ্গানা হাইকোর্ট (Telangana High Court) জানিয়েছে, নাবালিকার (minor raped) সম্মতিতে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে ধর্ষণ হিসেবেই ধরা হবে (Consensual Sex with a minor is considered as a rape)৷

5. Chernobyl Power Plant : ইউক্রেনকে চেরনোবিল ফিরিয়ে দিল রুশ সেনা, নেপথ্যে তেজস্ক্রিয়তা ?

সামরিক অভিযান শুরুর পরদিনই চেরনোবিলের দখল নিয়েছিল রুশ বাহিনী ৷ শুক্রবার তা ইউক্রেন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়ে তেজস্ক্রিয় চেরনোবিল ছেড়ে পালাল রুশ বাহিনী (Chernobyl Power Plant) ৷

6. IMD Prediction : ভারী বৃষ্টি ও তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা আবহাওয়া দফতরের

আগামী পাঁচদিনের জন্য সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে ভারতের আবহাওয়া দফতরের তরফে (IMD Predicts Heavy Rainfall and Isolated Heatwave Different Parts of India) ৷

7. Bombs Recovered in Murshidabad : ফরাক্কায় তিন ব্যাগ ভর্তি বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার

মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায় স্কুলের পিছনে বাগান থেকে উদ্ধার বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম (Hand Bombs and Bomb-Making Equipments Recovered in Murshidabad) ৷

8. Modi in Pariksha Pe Charcha : "অনলাইন-অফলাইন নয়, সমস্যা তোমার মনে", পরীক্ষা পে চর্চায় প্রধানমন্ত্রী

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকারা একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীকে ৷ নরেন্দ্র মোদি ধৈর্য ধরে তা শুনে সমাধান বাতলে দিচ্ছেন ৷ চলছে পরীক্ষা পে চর্চা (Modi in Pariksha Pe Charcha) ৷

9. SSC Group D Recruitment Case : সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টার

গতকাল এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জেরার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ রাতে নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে যান প্রাক্তন উপদেষ্টা ৷

10. Centre Extends AFSPA in 3 Districts Of Arunachal Pradesh : অরুণাচলপ্রদেশের 3টি জেলায় 6 মাসের জন্য আফস্পা বাড়াল কেন্দ্র

6 মাসের জন্য তিরাপ, চাংলাং এবং লংডিং-সহ অরুণাচলপ্রদেশের তিনটি জেলায় 1 এপ্রিল থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (Centre Extends AFSPA in 3 Districts)৷