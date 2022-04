1.SSC Group D Recruitment Case : সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টার

গতকাল এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জেরার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ রাতে নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে যান প্রাক্তন উপদেষ্টা ৷ আজ বিচারপতির রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করলেন তিনি (SSC Group D Recruitment Case) ৷

2.Firhad Hakim on Anish & Rampurhat Incident : আনিশ হত্যা এবং রামপুরহাট-কাণ্ড অপ্রত্যাশিত, কর্মিসভায় বার্তা ফিরহাদের

আনিশ খানের মৃত্যু এবং রামপুরহাটের ঘটনা না ঘটলেই ভাল হত (Anish khan Murder and Rampurhat Incident is Unexpected) ৷ পুরাতন মালদায় তৃণমূলের সাংগঠনিক সভায় এমনটাই জানালেন ফিরহাদ হাকিম ৷ তবে, এই ঘটনাগুলি কারও হাতে নেই ৷ ফলে যা হয়েছে, তা নিয়ে বেশি না ভেবে ৷ দোষীদের শাস্তি দেওয়াই প্রথম কাজ ৷ আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজই করছেন বলে জানান ফিরহাদ ৷ তবে, আনিশ খান হত্যা এবং রামপুরহাট-কাণ্ডে বিরোধীদের প্রতিবাদ-আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন ৷ তাঁর মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ৷ ততদিন আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে না ৷ সরকার কোনওভাবেই আনিশ খান ও রামপুরহাটের ঘটনাকে প্রশ্রয় দেবে না বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ ৷

3.Money Recover At Asansol : ভোটের আগে ফের নগদ টাকা উদ্ধার আসানসোলে

ফের আসানসোলে টাকা উদ্ধার ৷ কয়েকদিন আগে 6 লাখ আর এবার 9 লাখ টাকা উদ্ধার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদের ৷ গতকাল বিকেলে আসানসোলের বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্তে ডুবুরডি চেকপোস্টে নাকা চেকিংয়ে এই টাকা উদ্ধার হয় (Money Recover At Asansol ) ।

4.LPG Price Hike : নতুন অর্থবর্ষের প্রথম দিনেই একলাফে 250 টাকা বাড়ল গ্যাসের দাম

আজ 1 এপ্রিল ৷ মাসের প্রথম দিনে বাণিজ্যিক এলপিজি রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল (Commercial LPG Gas Price Hike) ৷

5.Rail Block in Habra : মতুয়াদের উপর হামলার প্রতিবাদে হাবড়ায় রেল অবরোধ

বারাসতে মতুয়াদের উপর দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে হাবড়ায় রেল অবরোধ (Rail Block in Habra) ৷ শুক্রবার সকালে বনগাঁ-শিয়ালদা শাখার হাবড়া স্টেশনে রেল অবরোধ করে মতুয়ারা (Rail Block in Habra for Protest Against Attack on Matua Community) ৷ যার জেরে ওই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ প্রসঙ্গত, বারুনির মেলায় যাওয়ার সময় বারাসতে কাজিপাড়ায় মতুয়াদের বাসে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী ৷ যে ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন খোদ সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাপতি শান্তনু ঠাকুর ৷ এ দিন অবরোধকারীরা দাবি জানান, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ৷ পাশাপাশি সুষ্ঠু বিচার দিতে হবে আক্রান্তদের ৷ আর আগামী দিনে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে ৷ রেল অবরোধের পরেই জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৷ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে আন্দোলনকারী মতুয়ারা অবরোধ তুলে নেয় ৷ এই ঘটনার জেরে প্রায় আধঘণ্টা বনগাঁ-শিয়ালদা শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল ৷

6.Air travel to become costlier: রেকর্ড বাড়ল জ্বালানির দাম, আরও দামি বিমান সফর

আরও বাড়ল বিমানের জ্বালানির দাম (ATF price at all time high New Delhi)৷ এই নিয়ে টানা 7 বার ৷ ফলে বিমানে সফরের খরচ আরও বাড়ছে (Air travel to become costlier)৷

7.Decreasing Private Buses: বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক রুট, নাজেহাল সাধারণ মানুষ

ভারি জরিমানা থেকে বাঁচতে রুট থেকে উধাও হচ্ছে একের পর এক বেসরকারি বাস (private bus routes are getting shut down)। বাস পেতে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ।

8.IPL 2022 : আনফিট রাসেলকে নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যেই আজ পঞ্জাব চ্যলেঞ্জ নাইটদের

ফ্যাফ ডু'প্লেসির দলের কাছে হারের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রেয়স অ্যান্ড কোম্পানির সামনে পঞ্জাব চ্যালেঞ্জ ৷ সেই ম্যাচে নামার আগে মধ্যমণি আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বেগুনি শিবিরে (Andre Russell is uncertain against PBKS) ৷

9.Jeet-Susmita's film Chengiz: রাবণের পরে এবার চেঙ্গিজের অবতারে জিৎ, সঙ্গী সুস্মিতা

রাবণের পরে এবার চেঙ্গিজের অবতারে দেখা যাবে জিৎ-কে ৷ তাঁর সঙ্গে প্রথম বার স্ক্রিন শেয়ার করবেন অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় (Susmita Chatterjee to act with jeet) ৷

10.Randhir Kapoor dementia: ডিমেনশিয়ায় ভুগছি না, সম্পূর্ণ সুস্থ : রণবীরের মন্তব্য উড়িয়ে দাবি রণধীরের

আমি ডিমেনশিয়ায় ভুগছি না (Randhir Kapoor and Ranbir Kapoor) ৷ সম্পূর্ণ সুস্থ আছি ৷ রণবীর কাপুরের (Ranbir Kapoor dementia) দাবি উড়িয়ে এ কথা বললেন রণধীর কাপুর (Randhir Kapoor dementia) ৷