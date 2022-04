1. Shopian Encounter : শোপিয়ানে এনকাউন্টারে নিকেশ 1 জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার তুর্কওয়াঙ্গাম এলাকায় জঙ্গি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক অজ্ঞাত পরিচয় জঙ্গির (one militant killed in Shopian encounter) ৷ এলাকায় এখনও চলছে অভিযান ৷

2. Sri Lanka crisis : বাড়ছে শ্রীলঙ্কার সংকট, রাষ্ট্রপতির বাড়ির সামনে তুমুল বিক্ষোভ

শ্রীলঙ্কার (Sri Lanka crisis worsens) সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলায় রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষের (Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa) বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা ৷

3. Kunal Slams Modi Govt : 74 দিনের জ্বালানি মজুত দেশে, মোদি সরকারকে তোপ তৃণমূলের

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এই তথ্যকে উদ্বেগজনক বলে দাবি করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, এর দায় অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে (TMC Leader Kunal Ghosh Slams Modi Govt on Fuel Oil Stock Issue) ।

4. West Bengal Weather Update : এপ্রিলে কি দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে স্বস্তির বৃষ্টি ? হাওয়া অফিস বলছে...

কড়া রোদে, ভ্যাপসা অস্বস্তিকর গরম এখনও বজায় থাকবে বঙ্গে ৷ হাওয়া অফিস বলছে, আগামী চার থেকে পাঁচদিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণবঙ্গে গরম তার দাপট ধরে রাখবে ৷ এপ্রিলেও যে বৃষ্টি হবে তার ছবিটা সেভাবে উজ্জ্বল নয় ৷ এত গরমে কৃষিকাজে জলের জোগানের অভাব হতে পারে তাই চাষের উপর প্রভাব পড়বে (West Bengal Weather Update) ৷

5. LPG Price Hike : নতুন অর্থবর্ষের প্রথম দিনেই একলাফে 250 টাকা বাড়ল গ্যাসের দাম

আজ 1 এপ্রিল ৷ মাসের প্রথম দিনে বাণিজ্যিক এলপিজি রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল (Commercial LPG Gas Price Hike) ৷

6. AFC Cup Preparation : প্রথমবার কলকাতায় খেলবে এটিকে মোহনবাগান, আজ থেকে শুরু এএফসি কাপের প্রস্তুতি

আইএসএল শেষ হতেই এএফসি কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan Start Their Preparation for AFC Cup on Friday) ৷ আজ বিকেল থেকে অনুশীলন শুরু করবে সবুজ-মেরুন দল ৷ কোচ জুয়ান ফেরান্দো আজ সকালে শহরে এসে পৌঁছেছেন ৷ তিনি আগামিকাল থেকে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৷ অনেক ফুটবলারই শনিবার অনুশীলনে নামবেন ৷

7. Attack on Matua in Barasat : মতুয়াদের বাস থামিয়ে বেধড়ক মারধর, গুরুতর আহত 2 ; ক্ষুব্ধ শান্তনু

বারাসতে মতুয়া সম্প্রদায়ের বাসের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Attack on Matua bus in Barasat)। আহত হয়েছেন দু'জন ৷ গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাধিপতি এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ।

8. SSC Group D Recruitment Case : হাইকোর্টের নির্দেশে রাতেই এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টার বাড়িতে সিবিআই

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসির উপদেষ্টার বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা (CBI raids house of Former SSC advisor) ৷

9. Ma Canteen : ধূপগুড়িতে চালু মা ক্যান্টিন, 5 টাকায় খাবার খেয়ে উদ্বোধন পৌরসভার চেয়ারম্যানের

শহর এবং গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র মানুষদের প্রতিদিন সুলভে আহারের কথা মাথায় রেখে মা ক্যান্টিনের(Ma Canteen) চালু হল ধূপগুড়ি শহরে ।

10. Basirhat Arrest : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর পুলিশ, বসিরহাট থেকে গ্রেফতার তিন কুখ্যাত দুষ্কৃতী

বগটুই গ্রামে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই তৎপর বসিরহাট জেলার পুলিশ । জেলাজুড়ে বিভিন্ন থানা এলাকাতে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি।