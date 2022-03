1.Monaj Tigga to Meet Amit Shah : নয়াদিল্লিতে শাহী-সাক্ষাতে মনোজ টিগ্গা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গোলমালের দিন আহত হয়েছিলেন বিজেপির মুখ্যসচেতক মনোজ টিগ্গা (WBLA BJP Chief Whip Manoj Tigga) ৷ তাই তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে ৷ সেই সুযোগে আজ তিনি সাক্ষাৎ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) সঙ্গে ৷

2.SSC Group D Recruitment Case : আজই এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জেরা করবে সিবিআই, গ্রুপ ডি মামলায় নির্দেশ আদালতের

গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ নিয়ে মামলা চলছে ৷ আজই স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলল আদালত (SSC Group D Recruitment Case) ৷

3.Dausa Lady Doctor Suicide Case : রাজস্থানে আত্মহত্যা মহিলা চিকিৎসকের, গ্রেফতার বিজেপি নেতা

রাজস্থানের লালসোটে আত্মহত্যা করেন চিকিৎসক অর্চনা শর্মা ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেতাকে (Dausa Lady Doctor Suicide Case) ৷

4.Rampurhat Massacre : ভাদু খুনে গ্রেফতার আরও 2, তালা ভেঙে নিহত উপপ্রধানের ঘনিষ্ঠ লালন শেখের বাড়িতে সিবিআই

21 মার্চ বগটুই গ্রামে বোমা ছুঁড়ে খুন করা হয় উপপ্রধান ভাদু শেখকে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব চলে বগটুই গ্রামে ৷ ভাদু শেখ খুনের ঘটনায় 10 জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় । তাদের মধ্যে গতকাল তিন, এর আগে এক ও আজকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হল (Bagtui Murder Case) ৷ ফলে ভাদুশেখের খুনে এ পর্যন্ত মোট 6 জনকে গ্রেফতার করল জেলা পুলিশ। অপরদিকে ভাদু শেখ খুনের পরবর্তী হিংসার মামলায় ভাদু ঘনিষ্ট লালন শেখের বাড়ি তালা ভাঙল সিবিআই (Rampurhat Massacre) ৷

5.72 Rajya Sabha MPs Retired : রাজ্যসভায় মেয়াদ শেষ 72 সাংসদের, বিশেষ ডিনারে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন

রাজ্যসভা থেকে 72 জন সাংসদ অবসর নিচ্ছেন (72 retiring members of the Rajya Sabha) ৷ তাই তাঁদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হল ৷ তাঁরা বিশেষ ছবিও তুললেন প্রধানমন্ত্রী, ওম বিড়লাদের সঙ্গে (72 retiring members farewell group photo in Parliament) ৷ উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নায়ডুর বাসভবনে বিশেষ ডিনারেরও আয়োজন করা হয়েছে তাঁদের জন্য ৷

6.Mamata Cooking Momo : প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মোমো বানালেন মমতা, গলা মেলালেন গানে

পাহাড় সফরের শেষদিন বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রিচমন্ড হিলস থেকে বেরিয়ে ম্যাল হয়ে হাঁটতে শুরু করেন । সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গের আইজি দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং, জেলাশাসক এস পুন্নমবলম । পথে চোখে পড়ে কয়েকজন মহিলার মোমো বানানোর দৃশ্য ৷ তাঁদের সঙ্গে গল্প জুড় দেন, চা খান । তাঁদের সঙ্গে নিজেও মোমো বানানোয় হাত লাগালেন এবং মোমো বানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।

7.Road closed for metro work: মেট্রোর কাজের জন্য কাল থেকে বন্ধ নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের একাংশ

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের জন্য 1 এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকছে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের একাংশ (East west metro) ৷ সে জন্য যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে (Road closed for metro work) ৷

8.Matia Englishbazar rape: বসিরহাট-মালদায় ধর্ষণের তদন্ত রিপোর্ট, কেস ডায়েরি তলব হাইকোর্টের

মাটিয়া ও মালদার ইংরেজবাজারে ধর্ষণের (Matia Englishbazar rape) ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

9.Rescue a kidnap Man : কুলতলি থেকে উদ্ধার অপহৃত উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা

অপহৃত উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাকে কুলতলি থেকে উদ্ধার করা হল (Rescue a kidnap Man) ৷ ঘটনায় দু‘জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

10.Vandalism outside Arvind Kejriwal’s house: কেজরির বাসভবনে 'হামলা' বিজেপির যুব শাখার ! গ্রেফতার 5

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের সামনে (attack at Delhi CM house) 'হামলা'র ঘটনায় গ্রেফতার করা হল 5 জনকে (Vandalism outside Arvind Kejriwal’s house)৷