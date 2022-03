1. West Bengal Weather Update : 'লু' বইবে পশ্চিমাংশের জেলাগুলিতে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

গ্রীষ্মের শুরুতেই বঙ্গবাসীর নাজেহাল অবস্থা ৷ কড়া রোদে, ভ্যাপসা অস্বস্তিকর গরমে বাঙালির প্রাণ একেবারে যাই যাই অবস্থা ৷ তারমধ্যে নেই কোনও কালবৈশাখীর খবর, নেই বৃষ্টি ৷ তবে উত্তর বঙ্গে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তার সঙ্গে পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা দিয়েছে হাওয়া অফিস ( West Bengal Weather Update) ৷

2. Petrol-Diesel Price Hike : আজ প্রায় 1 টাকার কাছাকাছি দাম বাড়ল জ্বালানির, জেনে নিন কোন শহরে কী দাম

মার্চ মাসের শেষ দিন ৷ 22 মার্চ থেকে লাগাতার পেট্রল, ডিজ়েলের দাম বেড়ে চলেছে ৷ আজ কোথায় কী দাম হল (Petrol-Diesel Price Hike) ?

3. Abhishek Chatterjee's Wife on Rumours : 'প্রাক্তন সহ-অভিনেতারা অর্থ সাহায্য করেননি', গুজব না রটানোর আর্জি অভিষেক জায়ার

অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়া এবং সংবাদমাধ্যমে তাঁর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে ভুল খবর ছড়ানো হয়েছে ৷ গুজবের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন স্বয়ং সংযুক্তা, প্রয়াত অভিনেতার স্ত্রী (Late Abhishek Chatterjee's Wife on Rumours) ৷

4. Hastings Accident : হেস্টিংসে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্য়ু এক চালকের, রাস্তা অবরোধ

দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্য়ু হল এক ট্রাক চালকের (Hastings Accident) ৷ ঘটনাটি হেস্টিংস এলাকার ৷ দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বেশ কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে রাখেন ৷

5. Suvendu on Narendranath : দাউদের সমান অপরাধী, 12 এপ্রিল পর্যন্ত জেলে রাখতে হত ; নরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে মন্তব্য শুভেন্দুর

পান্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে সাতদিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। দুর্গাপুরের ঝাঁঝরাতে দলীয় কর্মী সভায় এসে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন (Opposition Leader Suvendu Adhikari), নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে 12 তারিখ পর্যন্ত জেলে রাখলে ভাল হত ৷

6. Locket Meets Nadda in Delhi : জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক লকেট চট্টোপাধ্যায়ের, জল্পনা রাজনৈতিকমহলে

দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে আজ বৈঠক করেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (Locket Meets Nadda in Delhi) ৷ যদিও তিনি জানিয়েছেন, এটি একেবারেই সৌজন্য সাক্ষাৎ।

7. VHP to Celebrate Ram Navami in Bengal : রামনবমীতে বঙ্গজুড়ে এক হাজার শোভাযাত্রার পরিকল্পনা বিশ্বহিন্দু পরিষদের

আগামী 10 এপ্রিল রামনবমী ৷ ওই দিন থেকে 16 এপ্রিল, হনুমান জয়ন্তী পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে এক হাজার শোভাযাত্রা বের করার পরিকল্পনা করেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ (VHP Planning to Organise 1k Rally on Ram Navami in Bengal) ৷

8. IPL 2022 : ব্যাটিং বিপর্যয় ! আরসিবির বিরুদ্ধে সস্তায় গুটিয়ে গেল কেকেআর

আন্দ্রে রাসেল শুরু করেছিলেন বটে, তবে পার্পল জার্সিতে সোনার যুগ সম্ভবত পেরিয়ে এসেছেন ক্যারিবিয়ান ৷ অন্তিম উইকেটে উমেশ যাদব-বরুণ চক্রবর্তীর জুটির রানের সৌজন্যে স্কোরবোর্ডে 128 তুলল নাইটরা (KKR all-out for 128 runs against RCB) ৷

9. Shane Warne Farewell : প্রিয় এড শেরানের গান, কামিন্সের কবিতায় মেলবোর্নে ওয়ার্নির শেষ বিদায়

শেন সিগারেট খেত, শেন মদ খেত আর অল্পবিস্তর ক্রিকেট খেলত ৷ আত্মজীবনীতে ছেলের লিখে যাওয়া বার্তার মধ্যে দিয়েই এমসিজি'তে শেষ বিদায়ে শেন ওয়ার্নের শংসা করলেন বাবা কিথ ওয়ার্ন ৷

10. Husband Kills Wife : সোনারপুরে সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুন স্বামীর, পলাতক স্বামী

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে (Husband Kills Wife in Sonarpur) ৷ ঘটনাটি সোনারপুর থানার চড়ক তলার।