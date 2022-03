1.Mamata on BJP's Report : বগটুইয়ের ঘটনায় অনুব্রতর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়াচ্ছে বিজেপি, ক্ষুব্ধ মমতা

বগটুই-কাণ্ড খতিয়ে দেখতে বীরভূমের ওই গ্রামে গিয়েছিলেন বিজেপির পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ৷ তারা দলের জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে এই নিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন (BJP Team Submits Report to JP Nadda) ৷ সেখানে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম এসেছে অনুব্রত মণ্ডলের (Birbhum TMC President Anubrata Mondal) ৷ কিন্তু অনুব্রতর নাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়াচ্ছে বিজেপি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷

2.Bagtui Families Return Home : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশি নিরাপত্তায় বগটুইয়ের ফিরলেন মিহিলালরা

রামপুরহাটে নিহতদের ঘরছাড়া পরিজনদের গ্রামে ফেরাল পুলিশ (Home Return of Bagtui Families With Police Protection) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তাঁদের আজ গ্রামে ফেরানো হয়েছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পরিবারকে পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

3.SSC Recruitment Corruption Case : শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতিতে দেশের প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ দাবি হাইকোর্টের বিচারপতির

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Corruption Case) দেশের প্রধান বিচারপতির (Chief justice of India) হস্তক্ষেপ চাইলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Abhijit Ganguly news)৷

4.KP to Appeal in Court : ইডি আধিকারিকদের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে আদালতের দ্বারস্থ হবে লালবাজার

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে (TMC Leader Abhishek Banerjee) নিয়ে ইডি আধিকারিকদের একটি অডিয়ো টেপ প্রকাশ্যে আসে 2021-এ ৷ এই নিয়ে তদন্ত করছে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ সেই মামলায় ইডি আধিকারিকদের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে আদালতের দ্বারস্থ হবে লালবাজার (Kolkata Police will Appeal in Court to Collect Voice Specimen of ED Officials) ৷

5.Rampurhat Massacre : নাড্ডার কাছে রামপুরহাট কাণ্ডের রিপোর্ট পেশ বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের

রামপুরহাট-কাণ্ডের রিপোর্ট জেপি নাড্ডার হাতে তুলে দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (Central Delegation of BJP Submit Their Report to JP Nadda on Rampurhat Massacre) ৷ যে রিপোর্ট তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে এই ঘটনার প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, পুরো ঘটনার পিছনে অনুব্রত মণ্ডলের হাত রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে বিজেপির প্রতিনিধি দলের রিপোর্টে ৷

6.Murshidabad Ghost terror : মুর্শিদাবাদের হোস্টেলে ভূতের উপদ্রব ! তাড়াতে একসঙ্গে হাজির পুরোহিত-মৌলানা

আয়নায় সিঁদুরের দাগ ৷ ছাদে মাঝরাতে নূপুরের আওয়াজ ৷ হোস্টেলে ভূতের আতঙ্কে ত্রস্ত ধুলিয়ান বানিচাঁদ আগরওয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা (Ghost terror in School) ৷ সেই ভূত তাড়াতে একসঙ্গে এলেন পুরোহিত, মৌলানা ৷ চলল মন্ত্রোচ্চারণ, কোরান তেওয়ালাত ৷ অবশেষে দুই শাস্ত্রজ্ঞ জানালেন, ‘তেনারা বিদায় নিয়েছেন ৷ আর ভয় নেই ৷’

7.First song of Bela Shuru : অনুপমের জন্মদিনেই হাজির তাঁর কণ্ঠে 'বেলাশুরু'র প্রথম গান

অনুপম রায়ের জন্মদিনেই(Anupam Roy's birthday) হাজির হল তাঁর কণ্ঠে 'বেলাশুরু'র প্রথম গান সোহাগে আদরে (Bela Shuru first song Sohage Adore)৷

8.TMC MLA Narendranath Chakraborty : প্রকাশ্যে ভোটারদের হুমকি ! তৃণমূল বিধায়কের পায়ে বেড়ি নির্বাচন কমিশনের

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে তৃণমূল বিধায়ক বিজেপি ভোটারদের হুমকি দেওয়ার কতা বলছেন ঘাসফুলের কর্মীদের ৷ এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি (TMC MLA Narendranath Chakraborty) ৷

9.HS Admit Card Issue in Dinhata : অ্যাডমিট না আসায় দিনহাটার ৪ ছাত্রের উচ্চমাধ্যমিকে বসা অনিশ্চিত

দিনহাটার সাহেবগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের 4 উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড আসেনি (Four HS Students from Dinhata Did Not Get Their Admit Card) ৷ যার জেরে পরীক্ষায় বসা অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ওই 4 ছাত্রের ৷

10.Hindustan Engineering Industries : ডানকুনি হিন্দুস্থান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস, বেকার কয়েকশো শ্রমিক

সকালে কর্মীরা এসে দেখেন কারখানার গেটে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক' নোটিস সেঁটে দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ আজ থেকে হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজ নেই তাদের (Hindustan Engineering Industries) ৷