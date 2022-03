1. Rampurhat Massacre : নাড্ডার কাছে রামপুরহাট কাণ্ডের রিপোর্ট পেশ বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের

রামপুরহাট-কাণ্ডের রিপোর্ট জেপি নাড্ডার হাতে তুলে দিল বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (Central Delegation of BJP Submit Their Report to JP Nadda on Rampurhat Massacre) ৷

2. TMC MLA Narendranath Chakraborty : প্রকাশ্যে ভোটারদের হুমকি ! তৃণমূল বিধায়কের পায়ে বেড়ি নির্বাচন কমিশনের

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে তৃণমূল বিধায়ক ভরা জনসভায় বিজেপি ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন ৷ এর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানিয়েছিল বঙ্গ বিজেপি (TMC MLA Narendranath Chakraborty) ৷

3. Imran Khan Losses Majority : সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল ইমরানের দল, পাক প্রধানমন্ত্রীর গদি টলমল

পাকিস্তানের মসনদকে তাঁকে হঠাতে বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হল ৷ ইমরান খানের জোট সরকার থেকে সরে গেল এমকিউএমপি ৷ এবার (Imran Khan Losses Majority) ?

4. West Bengal Weather Update : দক্ষিণে তাপপ্রবাহের সতর্কতা, উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

5. Jalpaiguri Hospital Fire : জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনে আগুন

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের রেকর্ড সেকসানে আগুন (Jalpaiguri Hospital Fire) ৷ ঘটনাস্থলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ স্বাস্থ্য দফতরের কর্তারা।

6. Chanditala Girl Death : ভাঙা কলার বোনের অস্ত্রোপচারের সময় হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু কিশোরীর ! ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

বয়স মাত্র 10 ৷ কলার বোন ভেঙে যাওয়ায় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়েছিল ৷ কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরল না ঈশা সরকার (Chanditala Girl Death) ৷

7. 'Top Gun Maverick' New Trailer : ভরপুর অ্যাকশন, শীঘ্রই পর্দায় আসছেন ক্য়াপ্টেন ম্যাভেরিক

রোমাঞ্চ, নাটকীয়তা আর অ্যাকশন ৷ 1986 সালের 'টপ গান' ছবিটিকে ব্যাখা করতে গেলে ব্যবহার করা হয় এই শব্দগুলিই ৷ এবার আরও দ্বিগুণ মশালা নিয়ে সামনে এল এই ছবির দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 'টপ গান: ম্যাভেরিক' ছবির ট্রেলার ৷ 27 মে প্রেক্ষাগৃহে আসছে এই ছবি (Top Gun Maverick Release Date)।

8. Bagtui Murder : বগটুইয়ে ভাদু শেখ খুনে গ্রেফতার আরও তিন

21 মার্চ বগটুই গ্রামে বোমা ছুঁড়ে খুন করা হয় উপপ্রধান ভাদু শেখ-কে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে তাণ্ডব চলে বগটুই গ্রামে ৷ সেই ভাদু শেখ খুনে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

9. US Travel Advisory: ভারত সফরে বাড়তি সতর্কতা, নাগরিকদের কাশ্মীর না যাওয়ার পরামর্শ আমেরিকার

ভারতে সফরের ক্ষেত্রে মার্কিন নাগরিকদের বাড়তি সতর্কতা নিতে বলল জো বাইডেনের প্রশাসন ৷ নয়া অ্যাডভাইজারিতে (US travel advisory) ভূস্বর্গে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আমেরিকাবাসীকে (United States advised to not to travel to Jammu and Kashmir) ৷

10. Akhil Giri on Sisir Adhikari : শিশির অধিকারীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ অখিল গিরির

শিশির অধিকারীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অখিল গিরি (Akhil Giri Uses Abusive Language on Sisir Adhikari in Contai) ৷