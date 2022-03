1.Dhankhar Writes Letter To Mamata: বঙ্গের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Dhankhar Writes Letter To Mamata) ৷ সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চান ৷ তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে সাতদিনের মধ্যে রাজভবনে আসতে বলেছেন ৷

2.Mamata on Hill Politics : বিজেপিকে রুখতে পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট হওয়ার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের ম্যালে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) । সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তিনি পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে একজোট হওয়ার বার্তা দেন (Mamata Appeals to Hill Political Parties to Work Together for Development) ৷

3.Firhad Slams Modi : বগটুইয়ের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বেগ হাথরসে কেন দেখা যায় না, প্রশ্ন ফিরহাদের

মঙ্গলবার হাওড়ার আমতায় দলের এক সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Prime Minister Narendra Modi) সমালোচনা করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (TMC Leader Firhad Hakim Slams PM Modi on Bagtui Case) । তিনি বলেন, ‘‘হাথরসের মতো ধর্ষণের ঘটনা হোক বা লাখিমপুরের মতো গাড়ি চাপা দিয়ে কৃষক হত্যা হোক, তখন তাঁর (প্রধানমন্ত্রীর) উদ্বেগ দেখা যায় না । শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের কোনও ঘটনা ঘটলে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ।’’ এছাড়া ওই সভা থেকে বাম, বিজেপির সমালোচনাও করেন ৷ কটাক্ষ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Firhad Criticises Governor Jagdeep Dhankhar) ৷

4.Mamata Slams BJP : ভোট এলেই পাহাড়ের মানুষকে ভুল বোঝায় বিজেপি, আক্রমণ মমতার

মঙ্গলবার জিটিএ-র তরফে দার্জিলিংয়ের ম্যালে সামাজিক প্রকল্প বিতরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Slams BJP From Darjeeling) ৷

5.Cattle Smuggling Case : গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রতকে জেরা করতে হোমওয়ার্ক শুরু সিবিআইয়ের

গরু পাচার কাণ্ডের তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে (TMC Leader Anubrata Mondal) জেরা করতে চায় সিবিআই ৷ কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ বারবার তিনি হাজিরা এড়াচ্ছিলেন ৷ মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অনুব্রতর রক্ষাকবচ খারিজ করে দিয়েছে ৷ তার পরই অনুব্রতকে জেরার প্রস্তুতি শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরো (CBI Starts Home Work to Interrogate TMC Leader Anubrata Mondal in Cattle Smuggling Case) ৷

6.Corona Update in Bengal : চব্বিশ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত 45, মৃত্যু শূন্য

রাজ্যে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও 60 জন ৷ টানা সাতদিন মৃত্যুহীন রাজ্য ৷

7.Malda Girl Rape Accused arrested : মালদায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার

মালদায় দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবক গ্রেফতার (Malda girl raped) ৷ রায়গঞ্জ থেকে ধরা পড়ল অভিযুক্ত যুবক ৷ অভিযুক্তকে 10 দিনের হেফাজতে নিয়েছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ (Malda Gang Rape Accused arrested From Raiganj) ।

8.Matia Rape Case : মাটিয়া ধর্ষণকাণ্ডে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

মাটিয়া ধর্ষণকাণ্ডে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল (PIL for Judicial Inquiry in Matia Gang Rape Case) ৷ এক আইনজীবী এই আবেদন জানান ৷ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছে ৷

9.Child Death in Birbhum : শিশু মৃত্যুর জেরে বীরভূমে তৃণমূল বিধায়কের নার্সিংহোম ভাঙচুর

মৃত শিশুর পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির শিকার তাদের সন্তান। শিশুর পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার দুপুরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নার্সিংহোম চত্বর। শিশুর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নার্সিংহোম ভাঙচুরের অভিযোগ তুলেছে কর্তৃপক্ষ (TMC MLA's nursing home vandalized over child death) ।

10.Sujan Criticise Mamata: তৃণমূল নেত্রীর জোটবার্তার চিঠিকে কটাক্ষ সুজনের, সমালোচনা প্রদীপেরও

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির সমালোচনা করলেন সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী (Sujan Criticise Mamata) ৷ একইসঙ্গে মমতাকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্যও ৷