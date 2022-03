1. Rampurhat Massacre : অনুব্রতর শাস্তি চাইলেন বগটুইয়ে পুড়ে মৃত নাজিমা বিবির স্বামী শেখলাল

বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুইয়ে আগুনে পুড়ে আগেই মৃত্যু হয় আটজনের (Rampurhat Massacre) ৷ গতকাল, সোমবার মারা গেলেন আরও একজন (One more Death in Rampurhat Massacre) ৷ তাঁর নাম নাজিমা বিবি ৷

2. Jago Bangla Attacks Suvendu : ‘তিনিই ডোবাচ্ছেন’, বিধানসভার ঘটনায় শুভেন্দুকে আক্রমণ তৃণমূলের মুখপত্রে

গতকাল বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মারামারির ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কাঠগড়ায় তুলল শাসকদলের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’ (TMC Mouthpiece Jago Bangla Attacks Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷

3. Asit Majumdar Released from Hospital : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন অসিত মজুমদার

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার (TMC MLA Asit Majumdar Released from Hospital) ৷ তাঁকে আপাতত সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা ৷

4. Mamata Writes letter to Oppositions : গণতন্ত্রে আঘাত হানছে বিজেপি, সমস্ত বিরোধী নেতা-মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি পাঠালেন মমতা

দেশের বিরোধী দলগুলির নেতৃত্বকে চিঠি পাঠালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করে কীভাবে গণতন্ত্রের উপর হামলা চালানো হচ্ছে তাও চিঠিতে লিখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Writes letter to Oppositions) ।

5. Basanti Blast : বাসন্তীতে বোমা বিস্ফোরণে ভস্মীভূত বাড়ি, আতঙ্কে গ্রামবাসী

বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ এলাকায় আচমকা বোমা ফেটে ভস্মীভূত হল একটি বাড়ি (House burned down due to blast in Basanti) ৷ যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই ৷ বাড়ির মালিককে আটক করেছে পুলিশ ৷

6. Body Found in Krishnanagar : তালাবন্ধ ফ্ল্যাটে উদ্ধার বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ, অন্তর্ঘাত! সন্দেহ পুলিশের

কৃষ্ণনগরে অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার (Hanging Body of An Old Woman Found in Krishnanagar) ৷ বৃদ্ধার ফ্ল্যাটে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷

7. Fire Blower Machine : জঙ্গলের শুকনো পাতার আগুন নেভাতে ভরসা ফায়ার ব্লোয়ার মেশিন

প্রায়শই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে গড় জঙ্গল লাগোয়া সরস্বতী গঞ্জের জঙ্গলে ৷ আর এই আগুন নেভানোয় ভরসা ফায়ার ব্লোয়ার মেশিন (Fire Blower Machine) ৷ সোমবার সন্ধ্যে এই জঙ্গলে আগুন লাগে ৷ দ্রুত নেভানো সম্ভব হয় এই অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে ৷

8. MLA Denies Threatening Video : "হুমকি ভিডিয়ো" প্রসঙ্গ অস্বীকার পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের

"হুমকি ভিডিও" প্রসঙ্গে সরাসরি 90 ডিগ্রি পালটি খেলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । তিনি বলেন "ভাইরাল বুঝি না । তবে শুনেছি হয়েছে । ওটা পুরানো ভিডিয়ো হতে পারে ।"

9. Mamata in Darjeeling : পাহাড় সফরের দ্বিতীয় দিনেও মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত জনসংযোগে

পাহাড় সফরের দ্বিতীয় দিনেও জনসংযোগে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata in Darjeeling)। মঙ্গলবার সকালে রিচমন্ড হিল থেকে প্রাতঃভ্রমণে বের হন তিনি ৷

10. JDU Leader Shot Dead : বিহারের দানাপুরে জেডিইউ নেতাকে গুলি করে খুন

বিহারের দানাপুরে জেডিইউ নেতা দীপককুমার মেহতাকে গুলি করে খুনের অভিযোগ (JDU Leader Deepak Mehta Shot Dead in Danapur) ৷