1. Jago Bangla Attacks Suvendu : ‘তিনিই ডোবাচ্ছেন’, বিধানসভার ঘটনায় শুভেন্দুকে আক্রমণ তৃণমূলের মুখপত্রে

গতকাল বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মারামারির ঘটনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কাঠগড়ায় তুলল শাসকদলের মুখপত্র ‘জাগোবাংলা’ (TMC Mouthpiece Jago Bangla Attacks Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ সেখানে সম্পাদকীয়তে ‘তিনিই ডোবাচ্ছেন’ শিরোনাম দিয়ে শুভেন্দুকে নিশানা করা হয়েছে ৷

2. Mamata Writes letter to Oppositions : গণতন্ত্রে আঘাত হানছে বিজেপি, সমস্ত বিরোধী নেতা-মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি পাঠালেন মমতা

দেশের বিরোধী দলগুলির নেতৃত্বকে চিঠি পাঠালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করে কীভাবে গণতন্ত্রের উপর হামলা চালানো হচ্ছে তাও চিঠিতে লিখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamata Writes letter to Oppositions) ।

3. Mamata in Darjeeling : পাহাড় সফরের দ্বিতীয় দিনেও মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত জনসংযোগে

পাহাড় সফরের দ্বিতীয় দিনেও জনসংযোগে ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata in Darjeeling)।

4. Anubrata Mandal Cattle Smuggling Case : সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে হবে অনুব্রতকে, খারিজ রক্ষাকবচের আবেদন

অনুব্রত মণ্ডলের রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট (No protection from arrest to Anubrata Mandal) ৷ মঙ্গলবার তাঁর আবেদন খারিজ করল প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ ।

5. Fuel Price Hike : অষ্টমদিনেও ঊর্ধ্বমুখী জ্বালানির দামের সূচক, কলকাতায় পেট্রল 109.68 ও ডিজেল 94.62 টাকা

গত 8 দিনে 7 বার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম (Petrol Diesel Price Increased 7 times in 8 days) ৷ কলকাতায় পেট্রলের দাম 83 পয়সা এবং ডিজেলের দাম 70 পয়সা বেড়েছে ৷ ফলে এক সপ্তাহে জ্বালানির দাম প্রায় 5 টাকা বেড়েছে দেশ জুড়ে (Fuel Price Hike) ৷

6. HBD Anupam Roy : ঊনচল্লিশে পা বাংলা গানের জগতের 'স্টুডিয়াস বয়' অনুপম রায়ের

সালটা 2010 ৷ বাংলা সিনেমার গানকে একটা বড় ধাক্কা দিয়ে তাকে ফের একটু নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছিল যে গানটি তা যে "আমাকে আমার মত থাকতে দাও" তা আর নতুন করে বলে দেওয়ার কিছু নেই ৷

7. Asansol By Election 2022: পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়কের হুমকি ভিডিয়ো ভাইরাল, পালটা হুমকি জিতেন্দ্রর

কট্টর বিজেপি সমর্থকদের ভয় দেখাতে নির্দেশ পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়কের ৷ সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে (Threat Video of Pandaveshwar MLA Goes Viral), যা নিয়ে পালটা তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৷

8. Bharat Bandh Second Day : কোচবিহারে পুলিশের সঙ্গে বনধ সমর্থকদের ধস্তাধস্তি

ভারত বনধের দ্বিতীয় দিনে বনধ সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহার শহরের হরিশপাল চৌপথিতে (Clash between bandh supporters and police in Cooch Behar) ।

9. Asansol By Election 2022 : রুপোলি পর্দার মতো বাস্তবেও খনি অঞ্চলের মানুষের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি শত্রুঘ্নের

রিল লাইফের পর এবার রিয়েল লাইফেও খনি অঞ্চলের মানুষের দুর্দশা ঘোচাতে কাজ করতে চান ৷

10. West Bengal Weather Update : চড়বে পারদ, মার্চেই বঙ্গে রেকর্ড ভাঙার পথে গরম

দিনে চড়বে তাপমাত্রার পারদ (West Bengal Weather Forecast)। শুষ্ক হাওয়ায় লু বইবে । বসন্তেই দাবদাহের প্রভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত বঙ্গবাসীর ।