1. West Bengal Weather Update : চড়বে পারদ, মার্চেই বঙ্গে রেকর্ড ভাঙার পথে গরম

দিনে চড়বে তাপমাত্রার পারদ (West Bengal Weather Forecast)। শুষ্ক হাওয়ায় লু বইবে । বসন্তেই দাবদাহের প্রভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত বঙ্গবাসীর ।

2. BBC ISWOTY : ‘বিবিসি ইন্ডিয়ান স্পোর্টসওম্যান অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত রুপোর মেয়ে চানু

‘বিবিসি ইন্ডিয়ান স্পোর্টসওম্যান অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার পেলেন মীরাবাঈ চানু ৷ অলিম্পিকসে পদকজয়ী আরেক ভারোত্তোলক কর্ণম মালেশ্বরী পেলেন ‘বিবিসি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট’ পুরস্কার । ‘বিবিসি ইমার্জিং প্লেয়ার’ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার শেফালি বর্মা (BBC Indian Sportswoman of the Year) ।

3. Asansol-Ballygunge By Poll : উপনির্বাচনের জন্য আজ রাতেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী

12 এপ্রিল বালিগঞ্জ বিধানসভা ও আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচন রয়েছে (Asansol-Ballygunge Bye Poll) ৷ আজ রাতেই রাজ্যে এসে পৌঁছচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে সেরকমই জানানো হয়েছে ৷

4. Bagtui Massacre : বগটুইয়ের হপ্তা পার, হত্যালীলার পর কীভাবে কাটল 7 দিন ?

রামপুরহাটের বগটুইয়ে হত্যাকাণ্ডের (Bagtui Massacre) পর কেটে গেল 7 দিন ৷ এই কয়েকদিনে উথাল পাথাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি ৷ চলছে সিবিআই তদন্ত (Rampurhat incident)

5. Bengal BJP : রাজ্যের চাপে আহত মনোজ টিগ্গাকে ভর্তি নিচ্ছে না হাসপাতাল, অভিযোগ শুভেন্দু-সুকান্তর

রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের চাপে হাসপাতালে আহত বিধায়ককে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari's allegation against state government) ৷

6. Bengal BJP to Meet PM : একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে বুধে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বঙ্গ বিজেপির 17 সাংসদ

বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠক সারবেন বঙ্গ বিজেপির প্রতিনিধিরা (Bengal BJP MPs to meet PM at his residence on Wednesday) ৷ সকাল সাড়ে আটটায় তাঁর বাসভবনে বঙ্গ বিজেপি সাংসদদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ৷

7.BJP Nabanna Abhijan : এপ্রিলে বিজেপির নবান্ন অভিযান, ঘোষণা শুভেন্দুর

সোমবার কলকাতায় মিছিলের ডাক দিয়েছিল বিজেপি (BJPs Rally to Protest on Rampurhat Massacre) ৷ রামপুরহাটের বগটুই-কাণ্ডের প্রতিবাদে এই মিছিলের ডাক দেওয়া হয় ৷ মিছিল শেষে গেরুয়া শিবিরের সমাবেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, এপ্রিলে বিজেপির নবান্ন অভিযান হবে (Suvendu Adhikari Announces BJPs Nabanna Abhijan in next April) ৷

8. BJP MLAs Meet Dhankhar : বিধানসভায় হামলার ঘটনা নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ বিজেপি

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি হয় বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) সঙ্গে দেখা করল বিজেপি ৷

9. Bengal Assembly Ruckus : বিধানসভায় গন্ডগোলের খোঁজ নিলেন উত্তরবঙ্গ সফররত মুখ্যমন্ত্রী

এদিনের ঘটনার (Bengal Assembly Ruckus) বিষয়ে কথা বলতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে কথা বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী ও অন্য বিজেপি বিধায়করা ৷ ঘটনায় আহত চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

10. Canada qualify for World Cup : সাড়ে তিন দশক পর স্বপ্নপূরণ ! কাতারের টিকিট নিশ্চিত করল কানাডা

পরপর ছ'ম্যাচে অপরাজিত থেকে কাতারের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছিল জন হার্ডম্যানের ছেলেরা ৷ এদিন 4-0 গোলে জামাইকাকে হারিয়ে 1986 সালের পর ফের একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আলফান্সো দাভিয়েসের দেশ (Canada qualify for Qatar World Cup) ৷