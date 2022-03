সোমবার দার্জিলিংয়ের রিচমন্ড হিলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা, জন আন্দোলন পার্টি, হামরো পার্টির নেতৃত্বদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

2. Ballygunge By Poll 2022 : বালিগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে ছুরি নিয়ে হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা (allegation against TMC) এদিন প্রচার চলাকালীন এই হামলা চালায়, কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷

3. No Confidence against Imran : ইমরানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে

অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে আগামী বৃহস্পতিবার, 31 মার্চ বিকেল চারটের সময় ৷ ভোটাভুটি হবে 1 থেকে 4 এপ্রিলের তারিখের মধ্যে ৷ তখনই ইমরান খানের (Pakistan PM Imran Khan) ভাগ্য নির্ধারিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

4. Police Recover huge Money From a Bike Rider : আসানসোলে বাইক আরোহীর কাছ থেকে উদ্ধার নগদ প্রায় 7 লক্ষ টাকা

আসন্ন উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে আসানসোলকে ৷ উপনির্বাচনের আগে সমস্তরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে নাকা চেকিং চলছে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে ৷

5. GTA Election : জিটিএ-র নির্বাচনের ঘোষণার পর পাহাড়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু

জিটিএ-র নির্বাচন (GTA Election) নিয়ে মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) ঘোষণার পর পাহাড়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়েছে ৷

6. Road Block In Cooch Behar : বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের উপর হামলার প্রতিবাদে কোচবিহারে পথ অবরোধ বিজেপির

বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের উপর হামলার প্রতিবাদে কোচবিহারে পথ অবরোধ বিজেপি নেতা-কর্মীদের । সোমবার বিকেলে কোচবিহারের মরাপোড়া চৌপথিতে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়ের নেতৃত্বে বিজেপি নেতা-কর্মীরা পথ অবরোধ করেন ।

7. IPL 2022 : হার্দিকের বোলিং আইপিএলে 'সারপ্রাইজ' হতে পারে, বলছেন নেহরা

গত আইপিএলে পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে এক ওভারও হাত না-ঘোরানো হার্দিক পান্ডিয়ার বোলিং নাকি 2022 আইপিএলের 'সারপ্রাইজ' হতে চলেছে ৷ বলছেন নেহরা (Nehra says Pandya's bowling could serve as surprise element) ৷

8. Dhankhar Meets Shah : প্রসঙ্গ বগটুই গণহত্যা, শাহী-সাক্ষাতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়

বগটুই-কাণ্ডে উদ্বিগ্ন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় সোমবার সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে (WB Governor Jagdeep Dhankhar meets Union Home Minister Amit Shah in Delhi) ৷

9. Matia Minor Girl Rape Case : মাটিয়ায় নাবালিকা ধর্ষণে নির্ভয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন চিকিৎসকরা

মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে মাটিয়ার ধর্ষণ-কাণ্ড (Matia Minor Girl Rape Case is Very Much Inhuman) ৷ এমনটাই মনে করছেন আরজি করের চিকিৎসকরা ৷ নির্ভয়া গণধর্ষণ-কাণ্ডের সঙ্গে এই ঘটনার তুলনা হতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে ৷

10. Rampurhat Bagtui Massacre : বগটুইকাণ্ডে মৃত্যু হল আরও একজনের, মৃত বেড়ে 9

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই (CBI start probe in Bagtui massacre case) ৷