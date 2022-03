1.Soumitra Demands 355 for Bengal : শুভেন্দুদের মারধরের অভিযোগ, লোকসভায় 355-র দাবিতে সরব সৌমিত্র

সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপি ও তৃণমূল বিধায়কদের মধ্যে হাতাহাতি হয় (TMC-BJP MLAs Fight In Bengal Assembly) ৷ এই নিয়ে লোকসভায় সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ তিনি পশ্চিমবঙ্গে 355 ধারা জারির আবেদন করেন (BJP MP Soumitra Khan Demands 355 for West Bengal in Lok Sabha) ৷

2.CM Morning Walk in Darjeeling : দার্জিলিংয়ে প্রাতঃভ্রমণের মধ্যেই জনসংযোগ সারলেন মুখ্য়মন্ত্রী

দার্জিলিংয়ে প্রাতঃভ্রমণ মুখ্য়মন্ত্রীর (Morning Walk of CM Mamata Banerjee in Darjeeling) ৷ সেইসঙ্গে জনসংযোগ করলেন তিনি ৷ ম্যাল ও চৌরাস্তার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কি না, তাঁদের কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা তাও জানতে চান মমতা (Mamata Banerjee Interacts With Locals in Darjeeling) ৷

3.Bharat Bandh Effect in Howrah : ভারত বনধে চলন্ত ট্রেন থামানোর চেষ্টা, প্রাণে বাঁচলেন বনধ সমর্থনকারী

বামফ্রন্টের ডাকা ভারত বনধে চলন্ত ট্রেন থামানোর প্রচেষ্টা হাওড়ার কুলগাছিয়ায় (Bharat Bandh Effect in Howrah) ৷ বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন বনধ সমর্থক ৷ ঠিক কী হয়েছিল ? দেখুন ভিডিয়োতে ৷

4.Suvendu suspends from Assembly : বিধানসভায় হাতাহাতির জেরে সাসপেন্ড শুভেন্দু-সহ পাঁচ বিজেপি বিধায়ক

বিধানসভার অন্দরে হাতাহাতিতে জড়ালেন শাসক-বিরোধী দলের বিধায়করা (MLAs of TMC and BJP got involved in fighting) ৷ ঘটনায় বিরোধী দলনেতা-সহ পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে পরবর্তী বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত সাসপেন্ড করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Suvendu Adhikari along with five BJP MLAs got suspended) ৷

5.TMC-BJP MLAs fight : বিধানসভায় তুলকালাম, তৃণমূল-বিজেপি বিধায়কদের হাতাহাতি

বগটুই কাণ্ড নিয়ে গতকয়েকদিন ধরেই রাজ্য-রাজনীতির পারদ চড়ছে ৷ সেই আঁচ এদিন এসে পড়ে বিধানসভাতেও ৷ বিধানসভার অন্দরে হাতাহাতিতে জড়ালেন শাসক-বিরোধী দলের বিধায়করা (MLAs of TMC and BJP got involved in fighting) ৷

6.Sukanta Demands Speaker Resignation : অপদার্থ স্পিকার , বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি সুকান্ত

বিধানসভায় হাতাহাতিতে জড়ালেন শাসক-বিরোধী দলের বিধায়করা ৷ তাতেই বিরোধী দলনেতা-সহ পাঁচ বিজেপি বিধায়ককে পরবর্তী বাজেট অধিবেশন পর্যন্ত সাসপেন্ড করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই প্রেক্ষিতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার(Sukanta Demands Speaker Resignation ) । তিনি বলেন, "বিধানসভায় সোমবার যে ঘটনা ঘটেছে তা কাম্য নয় । অপদার্থ স্পিকার, কোনও যোগ্যতা নেই ৷ তাঁর দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি ব্যর্থ । ওঁর ইস্তফা দেওয়া উচিত ৷ যদিও স্পিকার পদ সম্মানীয় । যেভাবে বিজেপি বিধায়কদের বিধানসভায় শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হলো তা অভূতপূর্ব ৷ কফিনের শেষ পেরেক বিধানভায় পোঁতা হল ৷ আমাদের পাঁচজন বিধায়ককে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে ।"

7.BJP Rally over Law & Order Issue : আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে কলকাতায় জোড়া মিছিল বিজেপির, শুভেন্দুর নবান্ন অভিযানের সম্ভাবনা

রাজ্যে বেহাল আইনশৃঙ্খলার অভিযোগে আজ জোড়া মিছিল বিজেপির (BJP Rally over Law & Order Issue in Kolkata) ৷ শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এই মিছিল হবে ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, শুভেন্দু অধিকারী আজ বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে নবান্ন অভিযান করতে পারেন ৷

8.Canada qualify for World Cup : সাড়ে তিন দশক পর স্বপ্নপূরণ ! কাতারের টিকিট নিশ্চিত করল কানাডা

পরপর ছ'ম্যাচে অপরাজিত থেকে কাতারের পথে পা বাড়িয়ে রেখেছিল জন হার্ডম্যানের ছেলেরা ৷ এদিন 4-0 গোলে জামাইকাকে হারিয়ে 1986 সালের পর ফের একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আলফান্সো দাভিয়েসের দেশ (Canada qualify for Qatar World Cup) ৷

9.Gold in Children Kick Boxing : চিলড্রেন্স কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা মেখলিগঞ্জের নবস্মিতার

চিলড্রেন্স ন্যাশনাল কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতল নবস্মিতা রায় (Gold in Children Kick Boxing In Cooch Behar) ৷ কোচবিহার মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির বাসিন্দা নবস্মিতা । 20 কেজি বিভাগে সোনা জেতে সে ।

10.No Impact of Strike : শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধের প্রভাব পড়ল না দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধকে ব্যর্থ করতে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের সামনে জমায়েত শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের ৷ 12 দফা দাবিতে আজ এবং আগামিকাল সারা ভারতব্যপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওায়া হয়েছে (No Impact Of Strike In Durgapur Steel Plant) ৷ তবে এই বনধের প্রভাব পড়েনি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা-সহ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলিতে ৷ প্রতিদিনের মতো এদিন কর্মীদের হাজিরা ছিল চোখে পড়ার মতো (No Impact of Strike) ৷