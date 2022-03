1.West Bengal Weather Update : চড়বে পারদ, কালবৈশাখীর আশায় শুধুই দিনগোনা

ফাল্গুন-চৈত্র বসন্তকাল এখন বইয়ের পাতাতেই সীমাবদ্ধ ৷ পরিবেশ বলছে, প্রস্তুত হও, এই তো সবে গরমের শুরু ৷ আলিপুর আবহাওয়া অফিস কালবৈশাখীর কথা শোনালেও মেঘলা আকাশেই দিন কাটছে বঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷

2.Left Rally in Rampurhat : বগটুই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে রামপুরহাটে বনধের সমর্থনে বামেদের মিছিল

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে বামফ্রন্টের সমর্থনে সোমবার বনধের চিত্র দেখা গেল রামপুরহাট শহরে (Left Rally in Rampurhat) ৷ সকাল 9টায় রামপুরহাট পাঁচ মাথা থেকে মিছিল সিপিআইএমের ৷ এই গণহত্যা কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন সিপিআইএম নেতা শতরূপ ঘোষ ।

3.Bharat Bandh : চুঁচুড়ায় ট্রেন আটকাল বামেরা, ধর্মঘটের বিরোধীতায় পথে নামল তৃণমূল

নিত্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী শ্রমকোড-সহ একাধিক ইস্যুতে দু'দিন ব্যাপী ভারত বনধের ডাক দিয়েছে বাম দলগুলি (Leftists call for Bharat Bandh) ৷ বনধ সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় পথে নেমেছে বামেরা ৷ একই ছবি দেখা গেল হুগলিতেও ৷ চুঁচুড়া বাস টার্মিনাস থেকে কোনও বাস চলল না । বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ করল ধর্মঘটীরা । অন্যদিকে ধর্মঘটের বিরোধীতায় পথে নামল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন ৷

4.Delhi Rape Case Arrest in Kolkata : ধোসায় মাদক মিশিয়ে দিল্লির হোটেলে যুবতীকে ধর্ষণ ! কলকাতায় গ্রেফতার যুবক

ধোসায় মাদক মিশিয়ে খাইয়ে দিল্লির হোটেলে যুবতীকে ধর্ষণের (Man rapes woman in Delhi hotel) অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে (Man arrested from Kolkata in Delhi rape case) ৷ তাকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ ৷

5.Selim Meets Buddhadeb : রাজ্য সম্পাদক হয়েই বুদ্ধ-সাক্ষাতে সেলিম

রাজ্য সম্পাদকের পদে সেলিমের নামকে সমর্থন করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ৷ বৈঠকে না থাকলেও তাঁর পরামর্শেই দলের মসনদে বসেছেন সেলিম । পাম অ্যাভিনিউয়ে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি (Selim meets Ex CM Buddhadeb Bhattacharjee) ।

6.Will Smith slaps Chris Rock : অস্কারের মঞ্চে উঠে ক্রিস রককে কষিয়ে চড় উইল স্মিথের, ভিডিয়ো ভাইরাল

স্ত্রীর হেয়ারকাট নিয়ে রসিকতা করেছিলেন ক্রিস রক (Oscar Awards 2022) ৷ তা মেনে নিতে না পেরে অস্কারের মঞ্চে উঠে তাঁকে চড় কষালেন উইল স্মিথ (Will Smith slaps Chris Rock) ৷

7.BJP Rally over Law & Order Issue : আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে কলকাতায় জোড়া মিছিল বিজেপির, শুভেন্দুর নবান্ন অভিযানের সম্ভাবনা

রাজ্যে বেহাল আইনশৃঙ্খলার অভিযোগে আজ জোড়া মিছিল বিজেপির (BJP Rally over Law & Order Issue in Kolkata) ৷ শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এই মিছিল হবে ৷ বিজেপি সূত্রে খবর, শুভেন্দু অধিকারী আজ বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে নবান্ন অভিযান করতে পারেন ৷

8.Sushanta Das slams Priyanka Mitra : কুপ্রস্তাবের অভিযোগ মিথ্যে ! খড়কুটো অভিনেত্রীকে তুলোধোনা প্রযোজকের

কুপ্রস্তাব দেওয়া ও হেনস্থা করার অভিযোগ মিথ্যে (Casting Couch in Tollywood) ! খড়কুটো অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা মিত্রকে তুলোধোনা করে এমনই দাবি প্রযোজক সুশান্ত দাসের (Sushanta Das slams Priyanka Mitra) ৷

9.Suvendu Slams Mamata : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হলে স্বর্গে যেতে হবে, নন্দীগ্রাম থেকে মমতাকে বিঁধলেন শুভেন্দু

"মুখ্যমন্ত্রী তো উড়ে বেড়াচ্ছেন ৷ গোয়া যাচ্ছেন চাটার্ড ফ্লাইটে ৷ অখিলেশের প্রচারে যাচ্ছেন চাটার্ড ফ্লাইটে ৷ রামপুরহাট যাচ্ছেন হেলিকপ্টারে ৷ ওনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো আকাশে অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হবে ৷" নন্দীগ্রামের জনসভা থেকে এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Slams Mamata) ৷ এদিন তিনি আরও বলেন, "পুলিশমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ ৷ রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার শেষ । অতএব মুখ্যমন্ত্রী এখনই পদত্যাগ করুন । রাজ্যের কোথাও গণতন্ত্র নেই ।"

10.Corona Update in India : দেশের করোনা পরিস্থিতির উন্নতি, কমল দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু

দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি কমল মৃত্যু ৷ সুস্থতার পথে এগোচ্ছে দেশ (Covid Update in India) ৷ চালু হয়েছে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা ৷ তবে ঢিলেমি একদম নয় ৷ সচেতন ও সতর্ক থাকার ভুললে চলবে না, বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷