রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে ‘দিদিকে বলো'র ধাঁচে পরিষেবা শুরুর ঘোষণাও এদিন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata on State Law and Order) ৷

2. Mamata on Rampurhat Massacre : দেউচা পাচামি আটকাতে রামপুরহাট ষড়যন্ত্র, বিস্ফোরক মমতা

রামপুরহাটের বগটুই কাণ্ডে প্রথমে পুলিশের কিছু ভুল ছিল বলেও এদিন মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Rampurhat Massacre) ৷

3. Noisiest Cities in the World : বিশ্বের শব্দদূষিত শহরের তালিকায় 14তম স্থানে কলকাতা, শীর্ষে ঢাকা

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ রয়েছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে (Three Indian cities in UN list of top 15 noisiest cities in the world) ৷ আর রাষ্ট্রসংঘের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শব্দদূষিত শহর ঢাকা ৷

4. Swiss Open 2022 : বুসাননকে হারিয়ে কেরিয়ারের প্রথম সুইস ওপেন জয় সিন্ধুর

গতবার না-পারলেও অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভুল শুধরে এবার খেতাব ঘরে আনলেন টোকিয়ো অলিম্পিকসে ব্রোঞ্জজয়ী ৷ মাত্র 49 মিনিটের লড়াইয়ে ভারতীয় শাটলারের পক্ষে ম্যাচের ফল 21-16, 21-8 (Sindu beats Busanan in straight set) ৷

5. Kunal Ghosh on CBI Investigation : রামপুরহাট কাণ্ডে বিজেপি সিবিআই তদন্তকে প্রভাবিত করছে, অভিযোগ কুণালের

রামপুরহাট কাণ্ডে সিবিআই তদন্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন কুণাল ঘোষ (BJP Try to Manipulate CBI Investigation in Rampurhat Case Says Kunal Ghosh) ৷

6. Rampurhat massacre : সবাই সহযোগিতা করছেন, বগটুই কাণ্ড নিয়ে মন্তব্য সিবিআইয়ের ডিআইজির

বগটুই কাণ্ডে আগুনে যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন সিবিআইয়ের ডিআইজি অখিলেশ সিং (CBI officer Conversation with injured people)।

7. Women's WC 2022 : স্বপ্নভঙ্গ ! দীপ্তির নো বলে শেষ ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান

কাজে এল না শেফালি, স্মৃতি, মিতালি, হরমনপ্রীতদের লড়াই ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে শেষ ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান ৷

8. Leopards in Mathabhanga : মাথাভাঙায় শাবক-সহ 5টি চিতাবাঘ! ফাঁদ পাতল বন দফতর

মাথাভাঙার শিবপুর গ্রামে শনিবার রাতে চিতাবাঘ ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা (Leopards in Shivpur Village of Mathabhanga) ৷ তাও আবার একটা নয় ৷

9. Agitation against irregularities in teacher recruitment : শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে কোচবিহারে আন্দোলনে চাকরিপ্রার্থীরা

রাজবংশী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে আন্দোলন চাকরিপ্রার্থীদের (Agitation against irregularities in teacher recruitment in schools at Cooch Behar) ৷ আন্দোলনে নামলেন রাজবংশী ভাষায় কোর্স করা চাকরিপ্রার্থীরা ।

10. Medical Team Visits Bagtui : বগটুইয়ে নিহতদের পরিজনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে মেডিক্যাল টিম

বাতাসপুরে পৌঁছল চিকিৎসকের দল ৷ এখানেই রয়েছেন বগটুই গ্রামে নিহতদের পরিবারের লোকজন ৷ তাঁদের দেখতে এলেন চিকিৎসকেরা (Medical Team Visits Bagtui ) ৷