1.Women's WC 2022 : স্বপ্নভঙ্গ ! দীপ্তির নো বলে শেষ ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান

কাজে এল না শেফালি, স্মৃতি, মিতালি, হরমনপ্রীতদের লড়াই ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে শেষ ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান ৷

2.Mamata Banerjee's Darjeeling visit: আজ পাহাড়ে যাচ্ছেন মমতা, নজরে হামরো পার্টির সঙ্গে নয়া সমীকরণ

হামরো পার্টির (Hamro Party rise) সঙ্গে আগামী দিনে তৃণমূল একসঙ্গে পাহাড়ে শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করবে ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee going to Darjeeling) পাহাড় সফরই কি নতুন সমীকরণের সূত্রপাত (Mamata Banerjee's Darjeeling visit) ?

3.CBI In Rampurhat Massacre: রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে সিবিআইয়ের টিম

বগটুই কাণ্ডে আহতদের সঙ্গে কথা বলতে রামপুরহাট মেডিক্য়াল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছল সিবিআই-এর একটি দল (CBI at Rampurhat Medical College Hospital) ৷

4.PM Addresses Matua Society : মতুয়া ধর্মমেলায় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল ভাষণ, রাজনীতি দেখছেন মমতাবালা

মতুয়াদের সমর্থন ফিরে পেতে এবার নয়া উদ্যোগ নরেন্দ্র মোদির ৷ ধর্মমেলার দিন মতুয়া সমাজের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi will Addresses Matua Society in Matua Dharma-Mela) ৷ আজ শান্তনু ঠাকুর এ কথা নিশ্চিত করেছেন ৷ তবে, এর পিছনে পুরোপুরি রাজনীতি রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন, ঠাকুরবাড়ির আরেক সদস্য মমতাবালা ঠাকুর ৷

5.Purulia Murder : স্ত্রী ও দুই সন্তানকে কুপিয়ে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যক্তির, চাঞ্চল্য পুরুলিয়ায়

স্ত্রী ও সন্তানদের খুন করার পর বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক ব্যক্তি ৷ পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার অন্তর্গত রাঙাডি গ্রামের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (Purulia Murder) ৷

6.30 Bomb Rescue From Dubrajpur : এবার দুবরাজপুরে 30টি বোমা উদ্ধার

বীরভূমের দুবরাজপুর থেকে উদ্ধার 30টি বোমা ৷ উদ্ধারের পরেই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড (Bomb Rescue From Dubrajpur ) ৷

7.Bride arrested for cheating 7 grooms: বাস্তবে ডলি কি ডোলি ! 7 বরকে ঠকিয়ে বিয়ের রাতেই টাকা-গয়না নিয়ে চম্পট কনের

সোনম কাপুরের ডলি কি ডোলি এ বার বাস্তবে ৷ 7 জন বরকে ঠকিয়ে (women cheated seven people in panipat) বিয়ের রাতেই তাঁদের লুঠপাট করে চম্পট দেয় কনে (bride absconding with cash)৷ তাকে গ্রেফতার করেছে হরিয়ানা পুলিশ (fraud bride in panipat) ৷

8.Pond filled Illegally : 1 বছরেই জলাশয় ভরাট, ঘুমিয়ে মালদা প্রশাসন

কী ছিল আর কী হল ৷ পৌরসভার অলক্ষ্যে এক বছরের মধ্যে সবুজ জলাশয় ভরাট ৷ ইংরেজবাজারের 25 নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়ার ঘটনা ৷ এখানে নির্দ্ধিধায় ভরাট করা হচ্ছে জলাশয় (Pond filled Illegally) ৷ এভাবে জলাজমি ভরাট করা বেআইনি, তাই কোনও ভাবেই মিউটেশন দেওয়া হবে না বলে সাফ জানালেন পৌরসভার চেয়ারম্যান ৷

9.Narendra Modi on Cleanliness Campaign : ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযানের প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

87তম মন কি বাতের ভাষণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বচ্ছতা অভিযান চালানো ব্যক্তিদের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী (PM Narendra Modi Louds for Individual Efforts for Cleanliness Campaign in Mann Ki Baat) ৷ যেখানে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রকিশোর পাটিল এবং পুরীর রাহুল মহারানার মত ব্যক্তিদের কথা বলেছেন মোদি ৷ কীভাবে তাঁরা একক উদ্যোগে নিজেদের আশেপাশের এলাকাকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব পালন করছেন, তা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷

10.Oscars 2022: আজ বসছে অস্কারের আসর, কারা পেল মনোনয়ন ? কারা প্রেজেন্টার ?

অস্কারের (Oscars 2022) প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে ৷ কোথায় লাইভ দেখবেন, কারা জিততে পারেন - 94তম অ্য়াকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান (94th Academy Awards) ৷ এনিয়ে রইল নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৷