1. Regular International Flights Resume : আজ থেকে স্বাভাবিক হল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হল আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা (Regular International Flights Resume in India from Today) ৷ অসামরিক বিমান মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী আজ থেকে 40টি দেশের 60 অসামরিক বিমান সংস্থা ভারতে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা শুরু করেছে (60 Foreign Airlines of 40 Countries Get Approval to Operate Regular International Flights in India) ৷



2. Digvijaya Singh Awarded One-year Jail : এক বছরের কারাদণ্ড দিগ্বিজয় সিং-এর

2011 সালের একটি সংঘর্ষের ঘটনায় কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং-সহ (Digvijaya Singh Awarded One-year Jail) 6 জনকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ইন্দোরের আদালত (Digvijaya Singh Sentences One Year Imprisonment) ৷



3. Corona Update in India : করোনার দৈনিক সংক্রমণ দেড় হাজারেরও নিচে নামল

দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ 2 হাজারেরও কম ছিল ৷ গত 24 ঘণ্টায় সেই সংখ্যাটা আরও কমেছে (Corona Update in India) ৷



4. Petrol-Diesel Price Hike : আজ পেট্রলের দাম বাড়ল 50 পয়সা, এই নিয়ে পাঁচবার

ভোট মিটতেই দেশে জ্বালানির দাম ঊর্ধ্বমুখী ৷ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে ৷ তার দায় এবার জনগণের উপর (Petrol-Diesel Price Hike) ৷



5. Jorabagan Stoneman Issue : 8 মাস পর গ্রেফতার জোড়াবাগান খুনে পলাতক অভিযুক্ত স্টোনম্যান

আট মাস আগে মাথা থেঁতলে জোড়াবাগানে এক যুবককে খুন করে ঝাড়খণ্ড পালিয়ে যায় অভিযুক্ত কৃষ্ণ সাহু ৷ কিন্তু ভিন রাজ্যে পালিয়েও পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেল না অপরাধী (Jorabagan Stoneman Issue) ৷ ঠিক কী হয়েছিল 21 জুলাই, 2021-এ ?



6. KMC on Plastic Use in Market : দোকানে প্লাস্টিক টাঙানো বন্ধের জন্য পুলিশি হস্তক্ষেপ, লালবাজারে চিঠি কলকাতা পৌরনিগমের

শহরের একাধিক বাজারে অস্থায়ী দোকানের ছাদ হিসেবে এবার প্লাস্টিক ও ত্রিপল নিষিদ্ধ করতে চলেছে কলকাতা পৌরনিগম (Stop Use Plastic in Kolkata) ৷ এই বিষয়ে পুলিশি নজরদারির আবেদন জানিয়ে লালবাজারে আজ চিঠি দেবে পৌরনিগম ৷



7. Women's WC 2022 : ক্রাইস্টচার্চে নয়া রেকর্ড মিতালির, জয়ের লক্ষ্যে 274 রান তুলল ভারত

আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা (India vs South Africa in must-win game) ৷ প্রোটিয়া বধ করলে শেষ চারে জায়গা পাকা করবে ভারতও ৷ সেই লক্ষ্যেই ব্যাট করতে নেমে 274 রান তুলল ‘উইমেন ইন ব্লু’ ৷



8. KKR vs CSK : বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখল কলকাতা-চেন্নাই ম্যাচ

জাদেজা-ধোনির 70 রানের পার্টনারশিপে নাইটদের 132 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ 9 বল বাকি থাকতেই সেই রান তুলে দেন রাহানেরা ৷ ‘ইয়ংস্টার’রা নন, আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে সমস্ত নজর কাড়লেন প্রবীণরাই (KKR vs CSK T-20 Match) ৷



9. Anik Dutta Drafts Logo of Aparajito : সত্যজিতের ধারা মেনেই অপরাজিতর লোগোর খসড়া আঁকলেন অনীক

সত্যজিৎ রায়ের ধারা অব্যাহত রেখে 'অপরাজিত'র লোগোর খসড়া আঁকলেন পরিচালক অনীক দত্ত (Anik Dutta drafts logo of Aparajito) ৷



10. Andarmahal : এক পরিবারের রহস্যে মোড়া গল্প নিয়ে আসছে অন্দরমহল

এক পরিবারের রহস্যে মোড়া গল্প নিয়ে টিভিতে আসছে রনিতা দাস অভিনীত ও সৌপ্তিক চক্রবর্তী পরিচালিত নতুন অরিজিনাল ছবি (New Original Film) 'অন্দরমহল' (Andarmahal) ৷