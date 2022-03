সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ফোন করা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীকে ৷ আগামী মাস থেকে বাড়বে শুভেন্দুর নিরাপত্তার (Security of Suvendu Adhikari) বহর ৷

2. Jr. NTR fans go crazy in theatre : প্রেক্ষাগৃহের ভিতরেই চলল আতসবাজির রোশনাই, ট্রিপল আর ঝড়ে কাবু দেশ

মুক্তির প্রথমদিন 'বাহুবলী-2'-র বিশ্বব্যাপী 217 কোটির ব্যবসার নজির ভেঙে 223 কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে 336 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্যান ইন্ডিয়ান এই ছবি (RRR breaks Baahubali 2 record in terms of opening day collection worldwide) ৷

3. Rampurhat Massacre : বগটুই কাণ্ডে কি সিবিআইয়ের জেরার মুখে পড়তে হবে অনুব্রতকে ?

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বগটুই কাণ্ডে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই ৷ এই ঘটনায় কি চাপে পড়লেন বীরভূমে তৃণমূলের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল (Will Anubrata Face Problems in Rampurhat Massacre Case) ? উঠছে প্রশ্ন ৷

4. Ripped Jeans Controversy in College : ছেঁড়া জিন্স পরে এলেই টিসি ! ফতোয়া কলকাতার কলেজে

এই নির্দেশিকা (Notice on ripped jeans) দিয়েছেন কলকাতার আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কলেজের অধ্যক্ষ ৷ কলেজের শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রেও এই পোশাক বিধি লাগু হয়েছে ৷

5. Firhad on ISF : আইএসএফ কর্মীরা জঙ্গলের কুকুর-হায়নার মত, বিতর্কিত মন্তব্য ফিরহাদের

খুনের 40 দিন পর শুক্রবার আনিশ খানের বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি ৷ কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দা এবং আইএসএফ কর্মীদের থেকে বাধা পেয়ে দেখা না করেই ফিরতে হয় ফিরহাদ হাকিমকে।

6. Agnimitra Slams Anubrata : অনুব্রত হিংসার প্রতীক, কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের কড়া সমালোচনা করলেন অগ্নিমিত্রা পল (BJP Candidate Agnimitra Slams Anubrata Mondal) ৷ আসানসোলে বিজেপির প্রার্থীর দাবি, অনুব্রত হিংসার প্রতীক ৷

7. Rampurhat Bagtui Massacre : বগটুই তদন্তে সিবিআইয়ের হাতিয়ার থ্রিডি স্ক্যান প্রযুক্তি

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর ইতিমধ্যেই বগটুই গণহত্যা কাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই (CBI in Bagtui massacre investigation) ৷ এই তদন্তে অত্যাধুনিক থ্রিডি স্ক্যান প্রযুক্তি কাজে লাগাচ্ছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷

8. KKR Probable XI : চিন্তায় ওপেনিং, উদ্বোধনী ম্যাচে নাইটদের সম্ভাব্য একাদশ একনজরে

রবীন্দ্র জাদেজা নেতৃত্বাধীন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে কেমন হতে পারে পার্পল ব্রিগেডের প্রথম এগারো, সে ব্যাপারে একটা ধারণা দেওয়া যেতেই পারে (KKR Probable XI against CSK in the opening match of IPL 2022) ৷

9. Rampurhat Massacre : বগটুই-কাণ্ডে পুলিশি হেফাজতে মফিজুল, দেখা করতে থানায় হাজির স্ত্রী-সন্তানেরা

গত সোমবার বীরভূমের বগটুই গ্রামে অন্তত 8 জনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে (Rampurhat Massacre) ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন 21 জন ৷ তাঁদের মধ্যেই একজন মফিজুল শেখ ৷

10. Prorest On Fuel Prices Hike : পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ তৃণমূল বিধায়কের

ভারতে তেলের দাম ঠিক তাপমাত্রার পারদের মতো নিত্যনৈমিত্তিক চড়ছে (Petrol-Diesel Prices Hike) । পাল্লা দিয়ে গ্যাসের দামও এক ধাক্কায় পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে ৷ দাম বেড়ে প্রায় হাজারের ছুঁয়েছে।