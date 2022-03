1.CBI to Investigate Rampurhat Massacre : বাতিল সিট, বগটুই গণহত্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

রামপুরহাটের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের (High Court on Rampurhat Bagtui Massacre) । 7 এপ্রিলের মধ্যে জমা দিতে হবে প্রাথমিক রিপোর্ট ৷

2.CBI Probe on Rampurhat Massacre : বগটুইয়ে নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআইয়ের ফরেনসিক টিম

হাইকোর্টের নির্দেশের পরই বগটুই পৌঁছল সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল (CBI to Investigate Rampurhat Massacre) ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন তাঁরা ৷

3.Jhalda Congress Leader Murder Case : ঝালদায় তপন কান্দু খুনে সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা নিহতের স্ত্রীর

গত 13 মার্চ সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন পুরুলিয়ার ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু (Jhalda Congress Leader Murder Case) । এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের তদন্তে আস্থা নেই পরিবারের ৷ তারা সিবিআই তদন্ত চায় ৷ তাই শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মামলা দায়ের করলেন নিহতের স্ত্রী ৷

4.FIFA World Cup Qatar 2022 : ফের ফিফা বিশ্বকাপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইতালি

2022 কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইতালি (FIFA World Cup Qatar 2022) ৷ ফিফা বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের প্লে অফ সেমিফাইনালে নর্থ ম্যাসেডোনিয়ার কাছে হেরে মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেন না মানচিনিরা (Italy to Miss World Cup Again After Loss to North Macedonia) ৷ ঘরের মাঠে দ্বিতীয়ার্ধে ইনজুরি টাইমে গোল হজম করতে হয়েছে ইতালিকে ৷ সেই সঙ্গে 0-1 গোলে হেরে পরপর দু’বার বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে যেতে পারল না ইতালি ৷

5.Petrol, diesel prices hiked: আরও দামি পেট্রল-ডিজেল, 4 দিনে বাড়ল 2.40 টাকা

মঙ্গল ও বুধবারের পর একদিন বিরতি দিয়ে শুক্রবার আবারও বাড়ল পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৷ গত চার দিনে লিটারে 2.40 টাকা বেড়েছে দাম (Petrol, diesel prices hiked by Rs 2.40 in four days )৷

6.Man Returns from Bangladesh: 6 বছর পর বাংলাদেশ থেকে ফিরলেন মানসিক ভারসাম্য়হীন প্রৌঢ়

প্রায় সাড়ে 6 বছর ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন (Man Returns from Bangladesh) ৷ অবশেষে বাংলাদেশ থেকে নিজের বাড়িতে ফিরলেন আরামবাগের মইগ্রাম এলাকার বছর পঞ্চাশের মানিক বাগ। নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরে বেজায় খুশি তিনি ৷

7.Rajasthan Minor Rape Cases : রাজস্থানে নাবালিকা ধর্ষণ ঊর্ধ্বমুখী, তিন বছরে 5 হাজারেরও বেশি মামলা

56টি পকসো আদালত রয়েছে ৷ অথচ নাবালিকা ধর্ষণে মাত্র 129 জনকে সাজা দিয়েছে রাজস্থানের এই বিশেষ আদালত (Rajasthan Minor Rape Cases) ৷

8.Train Services During HS EXam : উচ্চমাধ্যমিকের সময় অতিরিক্ত স্টেশনে দাঁড়াবে ট্রেন, ঘোষণা পূর্ব রেলের

আগামী 2 এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক (HS Examination 2022) ৷ পরীক্ষার 11 দিন ধরে চলবে এই অতিরিক্ত এই পরিষেবা দেবে রেল ৷

9.Nadia medical scientist in Nobel selection committee: নোবেল সিলেকশন কমিটিতে ডাক পেলেন নদিয়ার গবেষক

নোবেল সিলেকশন কমিটিতে ডাক পেয়েছেন নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক ডক্টর অসীম দত্ত রায় (Nadia medical scientist in Nobel selection committee)। নদিয়ার (Nadia news) গাংনাপুরে তাঁর বাড়ি ৷

10.SSC Recruitment Corraption Case : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে নিয়োগ কমিটির উপদেষ্টার সম্পত্তির হিসাব চাইল হাইকোর্ট

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে (Adviser Shanti Prasad Sinha) তার সম্পত্তির হিসাব আদালতে জানাতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি ৷