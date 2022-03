1. Man Killed in Katwa : অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন

অভিযোগ, লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে মিহির পণ্ডিত নামে ওই ব্যক্তিকে (Man Killed in Katwa) ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

2. Son Kills Mother : নৃশংস ঘটনার সাক্ষী অশোকনগর, টাকা না দেওয়ায় মা'কে কুপিয়ে খুন করল ছেলে

এই খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুুলিশ (Son kills Mother in Ashoknagar) ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত সৌমেন ঘোষকে ৷

3. West Bengal Weather Update : পুড়ছে বাংলা, আরও বাড়বে গরম

ঋতু পরিবর্তনের নিয়ম মেনে গ্রীষ্ম এসেছে বঙ্গে ৷ তাপমাত্রা এবার ঊর্ধ্বমুখী, জানিয়েছে আলিপুর (West Bengal Weather Update) ৷

4. Ballygunge Bye Poll 2022 : বালিগঞ্জের বেডফোর্ড লেনে লাল পতাকার প্রচারে সায়রা, বিরোধী বাবুল

রাজনৈতিক ওঠাপড়ায় বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বেডফোর্ড লেন থেকে মুছে গিয়েছে লাল পতাকা ৷ বাইশের উপনির্বাচনে ফিরবে কি লাল রং ? বাবুলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সায়রা শাহ হালিমের (Ballygunge Bye Poll 2022) ৷

5. Rampurhat Massacre : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সন্ধ্যায় বগটুই গ্রামে ডিজি, ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখলেন

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো রামপুরহাটের বগটুইয়ের (Rampurhat Massacre) পোড়া বাড়িগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য, ডিআইজি (পশ্চিমাঞ্চল) সঞ্জয় সিং, পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ।

6. Prosenjit Remembers Abhishek : বিশ্বাস হচ্ছে না অভিষেক আর নেই, শোকস্তব্ধ প্রসেনজিৎ

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু মেনেই নিতে পারছেন না প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit remembers Abhishek)। টুইটে শোকপ্রকাশ করে তিনি (Abhishek Chatterjee passes away) লিখলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না অভিষেক আর নেই ৷"

7. WB Police Special Operation : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাকে বেআইনি অস্ত্র ও বোমা মুক্ত করতে নামছে পুলিশ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) নির্দেশে 10 দিনের স্পেশাল ড্রাইফে বাংলাকে অস্ত্র-মুক্ত করতে তৎপর হল রাজ্য পুলিশ । এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে পুলিশের তরফে ৷

8. Bengal Bye Election : আসানসোল-বালিগঞ্জে বিপ্লব-হিমন্ত সহ 40 তারকা প্রচারকের নাম ঘোষণা বিজেপির

আগামী 12 এপ্রিল আসানসোল ও বালিগঞ্জে উপ-নির্বাচন (Asansol-Ballygunge Bye Election) ৷ ওই দুই কেন্দ্রে প্রচারের জন্য 40 জনের নাম তারকা প্রচারকের তালিকায় রাখল বিজেপি (BJP Announces 40 Leaders name as Star Campaigner in Bengal Bye Election) ৷

9. ED Summons Abhishek : কয়লা-কাণ্ডে ফের অভিষেককে তলব ইডির

কয়লা পাচার-কাণ্ডে এর আগেও দু’বার অভিষেককে জেরা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED Summons Abhishek Banerjee on March 29 in Coal Smmugling Case) ৷

10. HC on Rampurhat Massacre : বগটুই মামলার শুনানি শেষ, রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্টHC on Rampurhat Massacre : বগটুই মামলার শুনানি শেষ, রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট

বগটুইয়ে আটজনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ এদিন ঘটনার কেস ডায়েরি পেশ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল । এদিন মামলার শুনানি শেষ করলেও রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত ৷