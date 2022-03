1.HC on Rampurhat Massacre : বগটুই মামলার শুনানি শেষ, রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট

বগটুইয়ে আটজনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ এদিন ঘটনার কেস ডায়েরি পেশ করেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল । এদিন মামলার শুনানি শেষ করলেও রায়দান স্থগিত রেখেছে আদালত ৷

2.TMC demand Dhankhar Removal : শাহি সাক্ষাতে ফের রাজ্যপালের অপসারণ চাইল তৃণমূল

রামপুরহাটের ঘটনা নিয়ে তাঁকে অবহিত করতেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদরা ৷ বৈঠকে রাজ্যপালের অপসারণ দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদদের 13 সদস্য়ের প্রতিনিধিদল (13 members of TMC delegation meet Amit Shah) ৷

3.Rampurhat Massacre : ক্ষতিপূরণ নয়, অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে সরব বগটুইয়ে নিহতদের পরিজন

সোমবার বীরভূমের বগটুইয়ে আটজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি অন্যতম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বলেছেন ৷ ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছেন ৷ কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি যে ক্ষতিপূরণ নয়, অভিযুক্তদের ফাঁসি হোক (Bagtui Victims Relatives wants Capital Punishment of Accused Persons) ৷

4.Rampurhat Massacre: বগটুই কাণ্ডে সাসপেন্ড করা হল রামপুরহাটের এসডিপিও ও আইসিকে

বগটুই গ্রামের ঘটনায় সাসপেন্ড করা হল রামপুরহাটের এসডিপিও সায়ন আহমেদ ও আইসি ত্রিদীপ প্রামাণিককে (Suspended SDPO and IC) ৷

5.Anarul Hossain Arrest : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই তৎপর পুলিশ, তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার ‘পলাতক’ আনারুল

তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার হলেন রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আনারুল হোসেন (Anarul Hossain Arrested from Tarapith ) ৷ আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷

6.Student died by suicide after parents scolds: মোবাইলের গেমে আশক্তি, বকুনি খেয়ে অভিমানে আত্মঘাতী পড়ুয়া

মোবাইলে আশক্তি, বকুনি খেয়ে আত্মঘাতী ছাত্র ৷ কোচবিহারের বাগডোগরা এলাকার ফুল্কাডাবরি এলাকার ঘটনা ৷ মৃতের নাম সুব্রত রায় (19) ৷ মৃতের দাদা জানান, মোবাইল গেমে আশক্তির কারণে পড়াশোনায় মনোযোগ ছিল না সুব্রতর । তা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে পরিবারের সদস্যের কথা কাটাকাটি হয় । এরপরেই অভিমানে কীটনাশক খেয়ে ফেলেন সুব্রত । ঘটনাটি জানতে পেরে তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সুব্রতর (Student Addicted to mobile Game) ।

7.MS Dhoni Quits Captaincy: চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব ছাড়লেন মাহি, ধোনির ব্যাটন জাড্ডুর হাতে

আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন মহেন্দ্র সিং ধোনি (MS Dhoni Quits Captaincy) ৷ চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব দেবেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷

8.Rampurhat Massacre : পুড়িয়ে মারার আগে মারধর করা হয় বগটুইয়ের আটজনকে, ময়নাতদন্ত রিপোর্টে উঠে এল তথ্য

সোমবার রাতে বীরভূমের বগটুই গ্রামে আটজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ ময়নাতদন্তের পর দেখা যাচ্ছে যে পুড়িয়ে মারার আগে ওই আটজনকে মারধরও করা হয়েছিল (Autopsy Report Claims Birbhum victims badly beaten up before being burnt alive) ৷

9.Ambulance Accident : শিলিগুড়িতে ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে গর্ভবতী মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু

শিলিগুড়িতে পথে ট্রাকের সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের মুখোমুখি সংঘর্ষে গর্ভবতী মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু ৷ ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি সংলগ্ন নৌকাঘাটের পোড়াঝার এলাকায় ( Track And Ambulance Accident)।

10.Blast On sevoke Coronation Bridge : সেবকের করোনেশন সেতু বিস্ফোরণে আটক শ্যুটিং পার্টির সদস্যরা

প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই গাড়ি বিস্ফোরণের শ্যুটিংয়ে (Blast On sevoke Coronation Bridge) ক্ষতিগ্রস্ত হেরিটেজ করোনেশন সেতুর একাংশ ৷ এরপরই তড়িঘড়ি সেবকের করোনেশন সেতু পরিদর্শনে যান জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ৷ দার্জিলিং রেঞ্জের ডিআইজি সোমা দাস মিত্র, কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই, জেলাশাসক আর বিমলা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন ৷ এই ঘটনায় ওই ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং পার্টির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে (shooting Members are detail) ৷ জানা গিয়েছে যে বিস্ফোরণ করানো হয়েছে, তাতে কোনও প্রশাসনিক অনুমতি ছিল না ৷ অনুমতি ছাড়াই ওই বিস্ফোরণ করা হয়েছে ৷