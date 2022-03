1. Anarul Hossain Arrest : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেতেই তৎপর পুলিশ, তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার ‘পলাতক’ আনারুল

তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার হলেন রামপুরহাট 1 নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি আনারুল হোসেন (Anarul Hossain Arrested from Tarapith ) ৷ আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bagtui Case) ৷

2. MS Dhoni Quits Captaincy: চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব ছাড়লেন মাহি, ধোনির ব্যাটন জাড্ডুর হাতে

আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন মহেন্দ্র সিং ধোনি (MS Dhoni Quits Captaincy) ৷ চেন্নাইয়ের নেতৃত্ব দেবেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷

3. Rampurhat Massacre : পুড়িয়ে মারার আগে মারধর করা হয় বগটুইয়ের আটজনকে, ময়নাতদন্ত রিপোর্টে উঠে এল তথ্য

সোমবার রাতে বীরভূমের বগটুই গ্রামে আটজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ ময়নাতদন্তের পর দেখা যাচ্ছে যে পুড়িয়ে মারার আগে ওই আটজনকে মারধরও করা হয়েছিল (Autopsy Report Claims Birbhum victims badly beaten up before being burnt alive) ৷

4. Governor Reacts on Rampurhat Incident: রামপুরহাট কাণ্ড অপমানে আমাদের মাথা নত করেছে, ফের সরব রাজ্য়পাল

রামপুরহাট কাণ্ড গণতন্ত্র ও শাসনের উপর একটি গভীর ক্ষত। এই ঘটনা অপমানে আমাদের মাথা নত করেছে। বৃহস্পতিবার বিএসএফের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে এমনই মন্তব্য় করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Reacts on Bagtui Village Case)।

5. Hijab ban in classroom: হিজাব মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

সম্প্রতি কর্নাটক হাইকোর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাবে নিষেধাজ্ঞার সরকারি সিদ্ধান্ত বহাল রেখে রায় দেয় ৷ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে ৷ পরীক্ষা থাকায় দ্রুত মামলার শুনানির আর্জি জানানো হয় ৷ শীর্ষ আদালত এদিন সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে (SC refuses to hear on Hijab) ৷

6. Blast On sevoke Coronation Bridge : প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই গাড়ি বিস্ফোরণের শ্যুটিং ! ক্ষতিগ্রস্ত হেরিটেজ করোনেশন সেতুর একাংশ

জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই ঐতিহ্যবাহী করোনেশন সেতুর উপর শ্যুটিংয়ে বিস্ফোরণ (Blast On sevoke Coronation Bridge) । ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর একাংশ। যা নিয়ে ক্ষোভ তরাই-ডুয়ার্স জুড়ে। এই সেতুটি 31 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর এবং ডুয়ার্স-সহ শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সম্বল ৷

7. Mamata at Bagtui : বগটুই-কাণ্ডে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা, তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

বীরভূমের রামপুরহাটের বগটুই কাণ্ডে তৃণমূল নেতা খুন ও বেশ কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে (Rampurhat Massacre) ৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি সেখানে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেন (Mamata Announces Compensation for Bagtui Residents) ৷ তাছাড়া তৃণমূল নেতা আনারুলকে গ্রেফতারের নির্দেশও দেন (Mamata Orders to Arrest TMC Leader Anarul in Bogtui Case) ৷

8. Body Recover From Pond in Daspur : দাসপুরে 3 দিন নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ পুকুর থেকে উদ্ধার

দাসপুরে পুকুর থেকে উদ্ধার বছর 42-এর ধনঞ্জয় মণ্ডলের দেহ (Body Recover of Missing Person From Pond in Daspur) । দাসপুর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।

9. North Korea fires suspected missile: সমুদ্রে ফের ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ল কিম !

সমুদ্রে আরও একটি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া (North Korea missile into sea) ৷ এমনই দাবি দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনীর (North Korea fires suspected missile) ৷

10. Rabindra Nath Ghosh: চেয়ারম্যান পদে বসেই বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগী রবীন্দ্রনাথ

কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে বসেই বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগী হলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (Rabindra Nath Ghosh) ।