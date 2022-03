1. Abhishek Chatterjee Passes Away : মাত্র 57-তেই চিরঘুমে অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

মাত্র 57 বছর বয়সেই চিরঘুমের দেশে চলে গেলেন প্রখ্যাত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায় (Abhishek Chatterjee Passes Away) ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয় তাঁর ৷



2. Nadia TMC Leader Shot at : হাঁসখালির তৃণমূল নেতাকে গুলি, অবস্থা আশঙ্কাজনক

ওই তৃণমূল নেতার মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় (Attack on TMC Leader in Hanskhali) বলে অভিযোগ ৷ ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷

3. Suvendu on Rampurhat Massacre : কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের দাবিতে অনড় শুভেন্দু, রামপুরহাটে আজ বিজেপির কেন্দ্রীয় দল

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের ঘটনার (Rampurhat Bagtui massacre) প্রসঙ্গ টেনে ও রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Leader of Opposition Suvendu Adhikari) ৷



4. KMC Water Supply : শনিতে পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতায় বন্ধ থাকবে পানীয় জল সরবরাহ

শহরের নানা এলাকায় জল পরিবেষার বিভিন্ন ত্রুটি মেরামতের কাজ হবে ৷ তাই 26 মার্চ জল পাবে না পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দারা (KMC Water Supply) ৷



5. Adhir demands Article 355 : পশ্চিমবঙ্গে 355 ধারা লাগু করুন, রাষ্ট্রপতির কাছে আর্জি অধীরের

রামপুরহাটে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডে এবার রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ দাবি করলেন লোকসভায় কংগ্রেস দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ৷ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে চিঠি লিখে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে সংবিধানের 355 নং ধারা কার্যকর করার হোক (Adhir Ranjan Chowdhury urges Ram nath Kovind to invoke Article 355) ৷



6. Central Delegation in Kolkata : বগটুই গ্রাম পরির্দশনে কলকাতায় বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম পরির্দশনের জন্য কলকাতায় পৌঁছলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল (BJP Central Delegation Arrived in Kolkata) ৷ আজ রাত আটটা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে নামেন তাঁরা ।

7. Soumitra attacks Elites of Bengal : ‘চোখে কন্ডোম পরেছেন বুদ্ধিজীবীরা’, সৌমিত্র খাঁ'য়ের পোস্টে শুরু বিতর্ক

রামপুরহাটের এই ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য ৷ সরব হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আশ্চর্যজনকভাবে এই ঘটনায় এখনও নিরব বাংলার বুদ্ধিজীবীমহল ৷ তাঁদের বিঁধতে গিয়েই বিতর্কে জড়ালেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (Soumitra Khan attacks Elites of Bengal) ।



8. TMC Wants to meet Shah : রামপুরহাট-কাণ্ডে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চাইল তৃণমূল

রামপুরহাট-কাণ্ডে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চায় তৃণমূল (TMC Wants to meet Union Home Minister Amit Shah to discuss about Rampurhat Massacre) ৷ তাই তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়েছে ৷

9. Bangladesh win ODI Series in SA : রামধনুর দেশে ইতিহাস গড়ে সিরিজ জিতলেন শাকিবরা

সেঞ্চুরিয়নের সুপারস্পোর্ট পার্কে 3 ম্যাচের সিরিজের শেষ ওয়ান ডে-তে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 9 উইকেটে হারিয়ে ওয়ান ডে সিরিজ জিতল তামিম ইকবাল অ্যান্ড কোং ৷ দক্ষিণ আফ্রিকায় যেকোনও ফরম্যাটে বাংলাদেশের এটাই প্রথম সিরিজ জয় (Bangladesh win ODI Series) ৷



10. Priyanka to Host Pre Oscar: প্রি-অস্কার ইভেন্টের সঞ্চালনা করবেন পিগি চপস

প্রি-অস্কার ইভেন্টের সঞ্চালনার জন্য় বেছে নেওয়া হল প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে (Priyanka Chopra to host pre Oscars event) ৷ এবার 'সাউথ এশিয়ান এক্সিলেন্স অন ফিল্ম' নামক একটি প্রাক অস্কার ইভেন্টের সঞ্চালনার ভার দেওয়া হয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস, মিন্ডি কলিং, কুমাইল নানজিয়ানি, অঞ্জুলা আচার্য, বেলা বাজারিয়া, মনীশ কে গোয়া এবং শ্রুতি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর ৷