1. Rampurhat Bagtui village Incident : বিয়ে হয়েছিল মাত্র দু'মাস আগে, বগটুইয়ে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু নবদম্পতির

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের ঘটনায় (Rampurhat Bagtui village Incident ) 8 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের ডিজি জানিয়েছেন ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে 15 জনকে ৷



2. West Bengal Weather Update : 36 ডিগ্রিতে পৌঁছবে পারদ, গরমে পুড়বে বঙ্গ

অশনির কোনও প্রভাবের আভাস বঙ্গে নেই ৷ তবে দক্ষিণে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷



3. Mamata sends Letter to Dhankhar : রামপুরহাট কাণ্ড নিয়ে রাজ্যপালের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর কড়া চিঠি

রামপুরহাট-কাণ্ডে উষ্মা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) । যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তিনি রাজ্যপালকে চিঠি পাঠিয়েছেন ৷ রাজ্যপালের ভূমিকা অসাংবিধানিক বলেও অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷



4. Rampurhat Massacre BJP Rally : রামপুরহাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সিউড়িতে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

রামপুরহাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সিউড়িতে মিছিল করল বিজেপি (BJP Rally in Suri protesting Rampurhat Massacre) । ভয়াবহ এই ঘটনার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে চলতে থাকে প্রতিবাদ মিছিল ।

5. Rampurhat Massacre Protest : রামপুরহাটে নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বামদলের মিছিল

রামপুরহাটে এই গণহত্যার প্রতিবাদে দুর্গাপুর স্টেশনের সিপিআইএম কর্মী-সমর্থকরা মিছিল করলেন । মঙ্গলবার সন্ধেয় মিছিলের পরে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয় ।

6. Elephant Rescued in Jalpaiguri : ট্রাকে করে গুজরাতের পথে 7টি হাতি, পাচার সন্দেহে আটক 18

অরুণাচল প্রদেশ থেকে 7টি হাতি অসম হয়ে গুজরাত নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । 31 নং জাতীয় সড়কের তিস্তা সেতুর কাছে হাতি-সহ ট্রাক আটক করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার সুশান্ত লাহা ও লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভ্রশঙ্খ দত্ত (Elephant Rescued in Jalpaiguri) ।



7. Tilak with Air Force uniform : সেনা পোশাকেই কপালে তিলক কাটবেন দর্শন, ছাড়পত্র মার্কিন বায়ুসেনার

সেনা পোশাকে থাকাকালীনই কপালে তিলক কাটতে পারবেন মার্কিন এয়ারফোর্সে কর্মরত দর্শন শাহ ৷ ভারতীয় বংশোদ্ভূত দর্শনকে ধর্মাচরণের এহেন অনুমতি দিয়ে ইতিহাস গড়ল মার্কিন বায়ুসেনা (US Air Force allowed to wear Tilak in uniform) ৷



8. Selim Slams CM Mamata: আনিশ খানের মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দাগলেন সেলিম

ছাত্রনেতা আনিশ খানের মৃত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Selim Slams CM Mamata) ৷ মঙ্গলবার হাওড়ার পানিয়ারা এলাকার ডিএন মার্কেটের জয়পুর মোড়ে একটি জনসভাতে যোগ দেন তিনি ৷

9. Ahammok Web Series Team : খোলামেলা আড্ডায় টিম 'আহাম্মক'

অরিজিৎ বন্ধু ঘোষের পরিচালনায় উরিবাবা প্ল্যাটফর্মে হাজির 'আহাম্মক' ওয়েব সিরিজের তৃতীয় পর্ব । ইটিভি ভারতের সঙ্গে সিরিজ নিয়ে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন গল্পের কাপালিক যুধাজিৎ সরকার এবং সুপারম্যান অমিত সাহা ৷

10. Shastri on IPL 15 : আগামীর ভারত অধিনায়ক খুঁজে দিতে পারে এই আইপিএল, মত শাস্ত্রীর

একইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা কুড়ি-বিশের বিশ্বকপের কথা মাথায় রেখে পেস বোলিংয়ের বিকল্প খুঁজে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার (Fast bowling option to be in focus for upcoming T20 WC says Shashtri) ৷