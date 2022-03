উত্তপ্ত বীরভূমের রামপুরহাট ৷ সেখানকার বগটুই গ্রামে একাধিক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ পুড়ে অন্তত 8 জন মারা গিয়েছেন বলে খবর ৷

2. Suvendu Adhikari Reacts on Rampurhat Incident : রামপুরহাটের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ, সিবিআই তদন্তের দাবি শুভেন্দুর

রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে (incident of Bagtui village in Rampurhat) 8 জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ৷

3. Firhad on TMC Leader murder : বাংলার মাথা নীচু করার চেষ্টা চলছে, রামপুরহাটে পৌঁছে অভিযোগ ফিরহাদের

তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । বেসরকারি মতে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে ।

4. Partha Chatterjee on Rampurhat Incident : সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, রামপুরহাটের ঘটনায় বিধানসভায় বিবৃতি পার্থর

5. Rampurhat TMC Leader Killed Update : পঞ্চায়েত উপপ্রধানের মৃত্যুতে রাজনৈতিক যোগ নেই, দাবি ডিজির

তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ রামপুরহাটের বগটুই গ্রাম । বেসরকারি মতে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠীর কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছেন ডিজি ৷

6. BJP on School Uniform : সরকারের নীল-সাদা পোশাকের বিরোধিতায় সরব বালুরঘাট টাউন বিজেপি

রাজ্যের পোষিত স্কুলগুলির পোশাক নীল-সাদা হবে ঘোষণা সরকারের (change in school dress for students of government and government sponsored schools) ৷

7. Central Metro Station : সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে বসল আন্তর্জাতিক মানের চলমান সিঁড়ি

সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে বসানো হল আন্তর্জাতিক মানের ঝাঁ চকচকে চলমান সিঁড়ি (New Escalator in Central Metro Station) । পুরনো এস্কেলেটর সরিয়ে তার জায়গায় বসানো হল নতুন এই চলমান সিঁড়ি ।

8. Arrest For Fake Job Racket: নিউটাউন থেকে গ্রেফতার ভুয়ো চাকরির প্রতারণা চক্রের মূল পাণ্ডা

ভুয়ো চাকরি দেওয়ার প্রতারণা চক্রের মূল পাণ্ডাকে গ্রেফতার করল সিআইডির গোয়েন্দারা (Arrest For Fake Job Racket)। ধৃতের নাম রাজীবলাল ধর । তাকে কলকাতার নিউটাউন থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷

9. Rampurhat TMC Leader Killed Update : মুখ্য়মন্ত্রীর নির্দেশে অগ্নিগর্ভ বগটুই গ্রামে যাচ্ছেন ফিরহাদ

বীরভূমের বগটুই গ্রামে উপপ্রধান ভাদু শেখের খুনে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim is going to Bagtui Village) ৷

10. HC On Rampurhat Case: রামপুরহাটের ঘটনায় মামলার অনুমতি দিলেন প্রধান বিচারপতি

রামপুরহাটের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়েরের অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব (HC On Rampurhat Case) ৷ এই ঘটনায় হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিজেপি ৷