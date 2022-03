1.Domestic cooking gas, Petrol, Diesel price hiked: এক লাফে 50 টাকা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম, মহার্ঘ পেট্রল-ডিজেলও

মধ্যবিত্তের চিন্তা আরও বাড়িয়ে এক লাফে অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম (LPG price hiked by Rs 50 per cylinder)৷ বেড়েছে পেট্রল ও ডিজেলের দামও (Domestic cooking gas, Petrol, Diesel price hiked)৷

2.Abhishek Banerjee : ইডি-সিবিআই বিজেপির সহযোগী, মাথা নত করব না ; জেরা শেষে মন্তব্য অভিষেকের

কয়লা দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার প্রায় সাড়ে আট ঘণ্টা ধরে জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED interrogates Abhishek Banerjee) ৷

3.West Bengal Weather Update : তাপমাত্রা চল্লিশ ছুঁইছুঁই, ভ্যাপসা গরম রাজ্যজুড়ে ; পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

ঘূর্ণিঝড় আন্দামান এবং মায়ানমারের ওপর দিয়ে বয়ে গেলেও কলকাতা গরমে হাঁসফাঁস করবে ৷ এই অস্বস্তিকর গরম থেকে রেহাই পাবেন কি বঙ্গবাসী ? কী বলছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ?

4.Eastern Railway Train Cancelled : চন্দননগরে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু, বাতিল বেশ কিছু ট্রেন

চন্দননগরে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু হচ্ছে ৷ তাতে ব্যাহত হবে ট্রেন চলাচল ৷ রইল তার তালিকা (Eastern Railway Train Cancelled) ৷

5.Three dead body found : বাবা, মা ও মেয়ের একসঙ্গে দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

কাটোয়ার পানুহাটের বৈদ্যপাড়া এলাকায় একই পরিবারের তিনজনের দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল (Three dead body found in Katwa) । দরজা ভেঙে পুলিশ একজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং বাকি দু'জনকে বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে । ঠিক কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।

6.VK Joins RCB Squad : আরসিবির ডেরায় প্রবেশ 'কিং কোহলি'র

2021 টুর্নামেন্ট চলাকানীই পরের মরশুমে নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন 'দিল্লি বয়' (Kohli stepped down from captaincy last year) ৷ 2022 মেগা নিলামের আগে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে বিরাটকে ধরে রেখেছিল আরসিবি ৷

7.KMC Corbevax Vaccination: 12-14 বছরের কোভিড টিকাকরণে যথেষ্ট বেগ পেলো কলকাতা পৌরনিগম

দেশে চলছে 12-14 বছরের টিকাকরণ ৷ রাজ্যে গতকাল সূচনা হয়েছে ৷ কিন্তু প্রথম দিনে নানাবিধ সমস্য়ার সম্মুখীন হয়েছে কলকাতা পৌরনিগম (KMC Corbevax Vaccination) ৷

8.Firhad on School Uniform Controversy : এই সরকার তৃণমূলীকরণ করে না, স্কুল পোশাক বিতর্কে মন্তব্য ফিরহাদের

স্কুল পড়ুয়াদের পোশাকে কেন বিশ্ব বাংলা লোগো (Biswa Bangla logo in School dress) থাকবে তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক, মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷

9.TMC Upa Pradhan Died : রামপুরহাটে বোমা হামলায় খুন তৃণমূলের উপপ্রধান

নিহত তৃণমূল নেতার নাম ভাদু শেখ । 60 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বগটুই মোড়ের কাছে তিনি বসে ছিলেন । সেইসময় দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর চড়াও হয় (TMC Upa Pradhan killed in bomb blast) ।

10.Goa-Uttarakhand New CM : উত্তরাখণ্ড-গোয়ার দায়িত্ব ধামি-প্রমোদের কাঁধেই রাখল বিজেপি

সোমবার উত্তরাখণ্ড ও গোয়ার বিধায়করা বেছে নিলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পরিষদীয় দলনেতা ৷ গোয়ায় প্রমোদ সাওয়ান্ত (Pramod Sawant will be next CM of Goa) ও উত্তরাখণ্ডে পুষ্কর সিং ধামিকে (Pushkar Singh Dhami will Uttarakhand's next CM) দলনেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বিধায়করা ৷ তাঁরাই পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন ৷