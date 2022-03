1. Indian Student Killed in Ukraine : ইউক্রেন থেকে বেঙ্গালুরু ফিরল মেডিক্যাল ছাত্রের নিথর দেহ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে (Russia Ukraine War) খারকিভে গত 1 মার্চ যে ভারতীয় মেডিক্যাল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল, সোমবার ভোররাতে তাঁর দেহ এসে পৌঁছল বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে (Mortal remains of Indian student killed in Ukraine) ৷

2. Visva Bharati Agitation : বিশ্বভারতীতে পরীক্ষা বয়কটকে কেন্দ্র করে পড়ুয়া-অভিভাবক হাতাহাতি

অচলাবস্থা জারি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৷ উচ্চমাধ্যমিকের সময়সীমা বাড়ানো এবং অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে এদিন ভাষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পাঠভবনের একাংশ পড়ুয়া ৷ এমনকি পরীক্ষা বয়কটের ঘোষণা করেন ৷ সেখানে উপস্থিত অভিভাবকরা তার প্রতিবাদ করলে শুরু হয় বচসা, যা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় (Fight Between Students and Guardian on Exam Boycott in Visva Bharati) ৷

3. Shatrughan Sinha exclusive: আমি ইতিহাস সৃষ্টি করতে এসেছি, আত্মবিশ্বাসী শত্রুঘ্ন

আমি ইতিহাস সৃষ্টি করতে এসেছি ৷ এমনই আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা গেল আসানসোলের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার গলায় ৷ আরও অনেক কথা তিনি ভাগ করে নিলেন ইটিভি ভারতের সঙ্গে (Shatrughan Sinha exclusive)৷

4. Lakshya on All England Open Final : অ্যাক্সেলসেনের সামনে কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি, খেতাব খুইয়ে জানালেন লক্ষ্য

ভিক্টর এদিন এতোটাই দুর্ধর্ষ ছিলেন যে তাঁর কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি ৷ ম্যাচের পর জানালেন রুপোজয়ী লক্ষ্য ৷ তবে হেরেও আদায় করে নিলেন অ্যাক্সেলসেনের দরাজ প্রশংসা (Viktor Axelsen lauds Lakshya Sen) ৷

5. Robbery in Malda : চাঁচলে অনলাইন বাণিজ্যিক সংস্থার অফিসে ডাকাতি, লুঠ প্রায় 12 লক্ষ টাকা

মালদায় একটি অনলাইন বাণিজ্যিক সংস্থার অফিসে ডাকাতি (Robbery at Office of An Online Commercial Company in Malda) ৷ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রায় 12 লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, 4 দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে এই লুঠ চালায় ৷ সংস্থার সিসিটিভি ফুটেজে সেই ঘটনা ধরা পড়েছে ৷ তবে, সকলের মুখ মাস্কে ঢাকা ছিল ৷

6. Aamir Khan on The Kashmir Files : প্রত্যেক ভারতীয়র 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখা উচিত : আমির খান

বিবেক অগ্নিহোত্রী পরিচালিত নতুন ছবি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে এবার মুখ খুললেন আমির খান ৷ জানালেন, তিনি তো ছবিটি দেখবেনই, প্রত্যেক ভারতবাসীর ছবিটি দেখা উচিত (Aamir Khan Comment on The Kashmir Files) ৷

7. Traffic Police Viral Video : উদ্দাম নাচ ট্রাফিক ওসির, ধূপগুড়িতে ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে বিতর্ক

ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড অফিসের সিভিক কর্মীদের সঙ্গে খালি গায়ে উদ্দাম নাচ্ছেন ট্রাফিক ওসি অভিজিৎ সিনহা (Viral Video of Dhupguri Traffic OC) ৷ নাচের এই এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় । যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা ইটিভি ভারত (ETV bharat) যাচাই করেনি ।

8. Road Block on Attack on BJP MP : জগন্নাথ সরকারের ওপর হামলার প্রতিবাদে পথ অবরোধ

গতকাল রাতে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন ৷

9. Zelenskyy warns of World War III : পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় রাজি, তা ব্যর্থ হলে হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ: জেলেনস্কি

পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় রাজি (Zelenskyy Ready for talks with Putin) হলেও তা ব্যর্থ হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন ইউক্রেনের (Russia Ukraine War) প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি (Zelenskyy warns of World War III) ৷

10. Migrant Workers Death : অশোকনগরের বাড়িতে ফিরল কেরালায় মাটি চাপা পড়ে মৃত 3 শ্রমিকের দেহ

রাজ্য ফিরল কেরালায় মৃত অশোকনগরের বাসিন্দা 3 পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ (3 migrant worker from North 24 Parganas died in Kerala) ৷ গত শুক্রবার 25 ফুটের গর্তে কাজ করার সময় ধ্বসে চাপা পড়ে ওই 3 জনের মৃত্যু হয় ৷ নদিয়ার বাসিন্দা আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকেরও সেখানে মৃত্যু হয়েছে (Migrant Workers Died in Kerala) ৷