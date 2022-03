1.West Bengal Weather Update : ঘনীভূত হলেও সপ্তাহের শুরুতেই নেই নিম্নচাপের অস্বস্তি, বসন্ত হবে আরও উষ্ণ

দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের কাছে সৃষ্ট যে নিম্নচাপ তা নিয়ে বঙ্গবাসীর মাথাব্যাথার কোনও কারণ নেই ৷ বরং অস্বস্তি দেবে গরম ৷ বসন্ততেই এবার গ্রীষ্মের ইনিংসের যে ভ্যাপসা গরম তাতে টের পাচ্ছে রাজ্যেবাসী ৷ শুধু কী তাই হাওয়া অফিস জানিয়েছে পারদের তাপমাত্রা নীচে নামার কোনও খবর নেই বরং আরও চড়বে সেইসঙ্গে নেই কোনও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা (West Bengal Weather Update) ৷

2.Barca Win El Clasico : আউবামেয়াংয়ের জোড়া গোল, এল ক্লাসিকোয় চূর্ণ বেঞ্জেমা-হীন রিয়াল

পিয়ের এমেরিক আউবামেয়াংয়ের জোড়া গোলে 2019 পর লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদকে হারাল বার্সেলোনা ৷ ম্যাচের ফল 4-0 ৷ কাতালান ক্লাবের বাকি দু'টি গোল রোনাল্ডো আরাউজো এবং ফেরান তোরেস (Aubameyang scores twice as Barcelona beat Real Madrid 4-0) ৷

3.Jhalda Councillor Murder : ঝালদায় কাউন্সিলর খুনে সাব ইন্সপেক্টর-সহ 5 পুলিশকর্মী 'ক্লোজ'

ঝালদার কাউন্সিলর তপন কান্দুর মৃত্যু আরও রহস্যজনক হয়ে উঠছে ৷ 6 সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছে জেলা পুলিশ ৷ এবার ওই ঘটনায় ক্লোজ করা হল এক সাব ইন্সপেক্টর-সহ 5 পুলিশকর্মীকে (Jhalda Congress Councillor Murder case) ।

4.Jagannath Sarkar Security : বোমা হামলার জের, বিজেপি সাংসদকে সশস্ত্র নিরাপত্তা দিল মমতার সরকার

‘কাশ্মীর ফাইলস’ দেখে ফেরার পথে রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকারের গাড়িতে বোমা মারে দুষ্কৃতীরা ৷ তারপরেই শোনা গিয়েছিল, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ফিরে পেতে পারেন তিনি ৷ যদিও তার আগেই তাঁকে নিরাপত্তা দিল রাজ্য সরকার (Armed Security for BJP MP Jagannath Sarkar) ৷

5.All England Championships : ‘লক্ষ্যভেদ’ হল না, অল ইংল্যান্ডে রানার্স লক্ষ্য সেন

স্ট্রেট গেমে (10-21, 18-21) হেরে অল ইংল্যান্ডে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল বিশ্বের 12 নম্বর শাটলার লক্ষ্য সেনকে (Lakshya Sen loses in Final of All England Badminton Championships) ৷

6.Hyderabad win ISL : পেনাল্টি শুটআউটে বাজিমাত কাট্টিমণির, প্রথমবার আইএসএল ট্রফি এল নিজামের শহরে

প্রথমবার ক্যাবিনেটে ট্রফি তুলতে মরিয়া ছিল কেরালা ব্লাস্টার্স এবং হায়দরাবাদ এফসি, দুই দলই (Hyderabad FC beat Kerala Blasters in ISL final) ৷

7.Shatrughan Sinha in Asansol : বিরোধীদের 'খামোশ' করে দেব, অন্ডালে নেমেই হুঙ্কার বিহারীবাবুর

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে (Asansol Loksabha By Election) শত্রুঘ্ন সিনহাকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷

8.Case Against Telangana Man : হোলিতে মাটন রাঁধেনি স্ত্রী, 100 ডায়াল করে পুলিশে অভিযোগ যুবকের

পুলিশ উল্টে ওই যুবকের (Naveen, the man from Telangana) বিরুদ্ধেই কেস দায়ের করেছে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট করার অভিযোগ ৷

9.Hijabi student creates history : 16 স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস কর্নাটকের হিজাবি-কন্যার

কর্নাটকে হিজাব (Hijab clad student wins 16 gold medals) নিয়ে বিতর্কের মাঝেই বিরল সাফল্য পেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন হিজাব পরা এক কন্যা ৷

10.Unnatural Death Of A Woman : পাণ্ডুয়ায় মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু, শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ

পাণ্ডুয়ায় মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায় ৷ অপর্না হালদার (36) নামে ওই মহিলাকে মারধোর করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ মহিলার বাপের বাড়ির পকক্ষ থেকে ৷ অভিযোগের তির মহিলার স্বামীর বিরুদ্ধে (Unnatural Death Of A Woman) ৷