1. Cyclone Asani alert: কোটালে ভাঙল সুন্দরবনের নদীবাঁধ, ঘূর্ণিঝড় অশনির সতর্কবার্তা মৎস্যজীবীদের

ঘূর্ণিঝড় অশনির আতঙ্কে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করছে উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ বাসন্তীতে কোটালের জেরে ভাঙন ধরেছে নদীবাঁধে (Sundarban river dam cracked) ৷

2. Manipur CM N Biren Singh: মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং-ই, সাসপেন্স কাটিয়ে ঘোষণা বিজেপির

দ্বিতীয়বারও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এন বীরেন সিং-ই (Manipur CM N Biren Singh)৷ সাসপেন্স কাটিয়ে জানাল বিজেপি (N Biren Singh gets second term as Manipur CM) ৷

3. Shane Warne Funeral : রুদ্ধদ্বার শেষকৃত্যে ওয়ার্ন বিদায়, থাকতে না পেরে ব্যথিত লিজ হার্লি

রুদ্ধদ্বার শেষকৃত্যে স্পিনের জাদুকরকে বিদায় জানালেন আত্মীয়-পরিজনেরা ৷ ছিলেন ওয়ার্নের তিন সন্তান, বাবা-মা এবং ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ৷ উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মার্ক টেলর, অ্যালান বর্ডার এবং প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন (Shane Warne Private Funeral at Melbourne) ৷

4. India Australia Bilateral Talk : মোদির সঙ্গে বৈঠক অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর, বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা

ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে সোমবার (India Australia Bilateral Summit) ৷ ভারতে নয়া বিনিয়োগের ঘোষণা করতে পারে অস্ট্রেলিয়া ৷

5. Director Ahmed Khan on Tiger Shroff : টাইগার শ্রফকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় অ্যাকশন হিরোর শিরোপা পরিচালক আহমেদ খানের

'হিরোপন্থি 2' র (Heropanti 2) পরিচালক টাইগার শ্রফকে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় অ্যাকশন হিরোর খেতাব দিলেন (Director Ahmed Khan on Tiger Shroff) ৷

6. Covishield Dose Gap Reduced: কমল কোভিশিল্ডের দু‘টি ডোজের ব্যবধান, প্রথমটির কতদিন পর দ্বিতীয়টি ?

কমল কোভিশিল্ডের দু‘টি ডোজের ব্যবধান (Covishield Dose Gap Reduced) ৷ প্রথম ডোজের 8-16 সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া যাবে বলে প্রস্তাব করেছে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি গ্রুপ অন ইমিউনাইজেশন (NTAGI reduces gap of Covishield Dose) ৷

7. Asansol Bye Poll : ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে আসানসোল উপনির্বাচনের প্রচার শুরু বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রার

আসানসোল লোকসভার উপনির্বাচনের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল (BJP Candidate Agnimitra Paul Starts Her Campaign) ৷ ঘাগরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে এদিন প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী ৷ পাশাপাশি নিজের জয় সম্পর্কে আশাবাদী তিনি ৷

8. Comment of Ghulam Nabi Azad : 'রাজনৈতিক দলগুলি বিভাজন সৃষ্টি করে’, গুলাম নবির নিশানায় কংগ্রেসও

জম্মু-কাশ্মীরে অস্থিরতার জন্য পাকিস্তান ও জঙ্গি সংগঠনগুলিকে দায়ী করেছেন আজাদ (Congress Leader Ghulam Nabi Azad) ৷

9. Ex New Zealand Deputy PM on Kashmir Files : নিউজিল্যান্ডে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' মুক্তির স্থগিতাদেশের বিরোধিতায় প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী

গত 11 মার্চ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভূস্বর্গ ছাড়ার ঘটনা নিয়ে মুক্তি পায় 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমাটি ৷ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া-সহ অন্যান্য দেশে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' মুক্তি পেয়েছে ৷

10. Dashpur road problem : বেহাল রাস্তা কেড়েছে বন্ধুর প্রাণ, মেরামতিতে অর্থ সংগ্রহ স্কুলের পড়ুয়াদের

আর কোনও বন্ধু যেন এই খারাপ রাস্তায় পড়ে মারা না যায় ! কাতর আর্জি নিয়ে রাস্তা সারাইয়ের (Road problem) জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে দাসপুরের (West Midnapore news) খুদে স্কুল পড়ুয়ারা ৷