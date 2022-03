1. Attack on Higher Secondary Examinee : বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় রক্তাক্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করায় উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষার্থীকে ব্লেড দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করল স্থানীয় যুবকরা (Attack on Higher Secondary Examinee for Protesting Against bursting firecrackers) ৷ বারুইপুরের মল্লিকপুর এলাকার ঘটনা ৷ মহম্মদ ফায়েজ নামে ওই পরীক্ষার্থীর শরীরে 32টি সেলাই পড়েছে ৷ পুলিশ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 2 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

2. Slogan Debate On Foot Bridge Inauguration: ফুটব্রিজের উদ্বোধনে জয় শ্রীরাম, জয় বাংলা স্লোগান ঘিরে বিতর্ক

রবিবার মেদিনীপুরে ফুটব্রিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ ও তৃণমূল বিধায়ক জুন মালিয়া একমঞ্চে থাকাকালীন 'জয় শ্রীরাম' ও 'জয় বাংলা' স্লোগান ঘিরে তৈরি হল বিতর্ক (Joy Sriram, Joy Bangla Slogan Debate) ৷

3. Attack on BJP MP : 'শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কাজ', হামলার পর প্রতিক্রিয়া জগন্নাথ সরকারের

গতকাল রাতে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখে বাড়ি ফেরার পথে হামলার (Attack on BJP MP) ঘটনায় শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার। গাড়ির অনেকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি ৷ এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণে বেঁচে যাই ৷ আমার গাড়ির গতি একটু দ্রুত থাকার কারণে কিছু হয়নি।" তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনায় শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতী জড়িত, সংগঠনের ভিত দুর্বল করতেই শাসকদলের দুষ্কৃতীরা আমাকে ভয় দেখাতে বোমাবাজি করেছে।’’ ঘটনার বিবরণ জানিয়ে হরিণঘাটা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাংসদ। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন দফায় দফায় 34 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

4. Pope Francis Meets Ukrainian Children : ইউক্রেনে জখম শিশুর কপালে ব্যান্ডেজ ছুঁলেন পোপ ফ্রান্সিস

তিনি পোপ ফ্রান্সিস ৷ শান্তি কামনাই তাঁর ধর্ম ৷ ছুটে গেলেন ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা শিশুদের কাছে (Pope Francis Meets Ukrainian Children) ৷

5. Pope releases Vatican reform: ভ্যাটিকানের সংস্কার নীতি প্রকাশ পোপের, যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোর

ভ্যাটিকানের সংস্কার (Pope Francis releases Vatican reform) নীতি প্রকাশ করলেন পোপ ফ্রান্সিস (Pope releases Vatican reform) ৷ সেই নীতিতে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে (Vatican reform gives weight to fighting abuse) ৷

6. Hijab verdict : হিজাব মামলায় কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতিদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার 2

হিজাব মামলায় কর্নাটক হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতিদের প্রাণনাশের হুমকি ৷ সেই ঘটনায় 2 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ (2 Arrested for Death Threats to Karnataka HC Judges Over Hijab Verdict) ৷ ধৃতেরা তামিলনাড়ু তৌহিদ জামাতের দফতরে কাজ করেন ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে কর্নাটক ও তামিলনাড়ুতে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ৷

7. Lavrov on Ukraine War : ইউক্রেনে আক্রমণ পশ্চিমা দেশগুলিকে সবক ! দাবি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের হাত ধরে মস্কোকে সমঝোতার বার্তা দেওয়ায় জো বাইডেনকে তুলোধনা করল ভ্লাদিমির পুতিনের বিদেশমন্ত্রক (Sergey Lavrov slammed Washington for holding the hand of the Ukrainian delegation in negotiations with Russia) ৷

8. Explosions in Pakistan : পাকিস্তানের শিয়ালকোট সেনা ক্যাম্পে একাধিক বিস্ফোরণ

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে সেনা ক্যাম্পে একের পর এক বিস্ফোরণ (Multiple Explosions at Sialkot Military Base in Northern Pakistan) ৷ মনে করা হচ্ছে ক্যাম্পের ভিতরে মজুত অস্ত্রভান্ডারে ওই বিস্ফোরণ হয়েছে ৷

9. Dilip Ghosh Slams Mamata Banerjee : মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

"মুখ্যমন্ত্রীর এখন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন । তাই রাজ্যের মানুষকে এখানকার গুন্ডাদের হাতে তুলে দিয়েছেন", একদিনে দু'জন কাউন্সিলরের মত্যুর ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে একথা বলেন দিলীপ ঘোষ ৷ বাবুল সুপ্রিয়কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "আমি ওনাকে (বাবুল সুপ্রিয়) জিজ্ঞাসা করতে চাই, সবে টুপি পরলেন ৷ লুঙ্গি কবে পরতে চলেছেন সেটা জানাবেন ।" তাঁর দাবি, বাবুল সুপ্রিয় হাতে-পায়ে ধরে মন্ত্রী হওয়ার তালে আছেন । মন্ত্রিত্ব চাই, একটা গাড়ি চাই, এটাই এখন তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য (BJP leader Dilip Ghosh slams CM Mamata Banerjee over Councillors Death) ৷

10. ISL 2022 Final : দর্শক আবাহনে আজ নয়া চ্যাম্পিয়ন বরণে প্রস্তুত আইএসএল

মেগা ম্যাচ জিতে প্রথমবার ক্যাবিনেটে ট্রফি তুলতে মরিয়া কেরালা ব্লাস্টার্স এবং হায়দরাবাদ এফসি (Kerala Blasters will take on Hyderabad FC in ISL final today) ৷ এ যাবৎ যাদের টুর্নামেন্টের সবচেয়ে ধারাবাহিক দল বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না ৷