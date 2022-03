1.Pope Francis Meets Ukrainian Children : ইউক্রেনে জখম শিশুর কপালে ব্যান্ডেজ ছুঁলেন পোপ ফ্রান্সিস

তিনি পোপ ফ্রান্সিস ৷ শান্তি কামনাই তাঁর ধর্ম ৷ ছুটে গেলেন ইউক্রেন থেকে পালিয়ে আসা শিশুদের কাছে (Pope Francis Meets Ukrainian Children) ৷

2.Lavrov on Ukraine War : ইউক্রেনে আক্রমণ পশ্চিমা দেশগুলিকে সবক ! দাবি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের হাত ধরে মস্কোকে সমঝোতার বার্তা দেওয়ায় জো বাইডেনকে তুলোধনা করল ভ্লাদিমির পুতিনের বিদেশমন্ত্রক (Sergey Lavrov slammed Washington for holding the hand of the Ukrainian delegation in negotiations with Russia) ৷

3.Russia-Ukraine War : বাইডেন এবং ম্যাক্রনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা মারিউপোলের পুলিশ আধিকারিকের

জো বাইডেন এবং ইমানুয়েল ম্যাক্রনের কাছে সামরিক সাহায্যের আবেদন ইউক্রেনের এক পুলিশ আধিকারিক (Mariupol Police Officer Pleads for Help from Joe Biden and Emmanuel Macron) ৷ ভিডিয়ো পোস্ট করে সেই আবেদন করেছে মারিউপোলের ওই পুলিশ আধিকারিক ৷ যে ভিডিয়োতে তিনি দাবি করেছেন, ইউক্রেনের বন্দর শহর মারিউপোলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছে রুশবাহিনী ৷

4.Footballer Died in Nadia : কবে সচেতন হবে খেপের মাঠ, দেবজ্যোতির মৃত্যুতে উঠল একরাশ প্রশ্ন

আসন্ন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে খেলার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল কৃষ্ণনগরের চৌরাস্তার বাসিন্দা দেবজ্যোতির ৷ এই তো গতবছর ইউরো চলাকালীন ডেনমার্কের ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থেকে কেঁদে আকুল হয়েছিল ফুটবল জনতা ৷ কিন্তু আদতে আমরা কিছুই শিখিনি তা প্রমাণ হল দেবজ্যোতির মৃত্যুতে (Railway FC footballer dies due to cardiac arrest during a match on Saturday) ৷

5.Minor Sexual Abuse : চিপসের প্রলোভন দেখিয়ে যৌন নির্যাতন শিশুকে, গ্রেফতার প্রতিবেশী প্রৌঢ়

সাত বছরের শিশুকে যৌন নির্যাতনের (Minor Sexual Abuse in Tarkeshwar) অভিযোগ প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়ের বিরুদ্ধে । পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় প্রৌঢ়কে। তার নাম গৌড় মাল। অভিযুক্তকে শনিবার চন্দননগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

6.Jhalda Congress Councillor Murder : ঝালদা খুনে ফের ভাইরাল অডিয়ো, অস্বস্তিতে জেলা পুলিশ

ঝালদার কাউন্সিলর তপন কান্দুর মৃত্যু আরও রহস্যজনক হয়ে উঠছে ৷ মৃত কাউন্সিলরের ভাইপো এবং আইসি-র মধ্যে ফোনালাপের একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ যদিও অডিয়োর সত্যতা বিচার করেনি ইটিভি ভারত (Jhalda Congress Councillor Murder) ৷

7.West Bengal Weather Update : ঘূর্ণিঝড়ে কমবে না দাবদাহ, বঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস আলিপুরের

নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ কিন্তু তাতে রাজ্যে পারদ নামছে না ৷ তাই অস্বস্তি থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

8.Corona Update in India : দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমলেও বাড়ল মৃতের সংখ্যা

গতকালই মিটেছে দোল উৎসব ৷ সমগ্র দেশবাসীর মিলিত সমারোহে হইহই করে পালন করেছে 'হোলি হ্যায়' ৷ এরই মাঝে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে ৷ বর্তমানে দেশের করোনা সংক্রমণে লাগু থাকলেও মৃতের সংখ্যায় বাড়াচ্ছে উদ্বেগ ৷ গতকাল মৃতের সংখ্যা যেটা ছিল 71 আজকে তা 127 (Corona Update in India) ৷

9.Pakhal Divas in Sand Art : ওড়িশায় আজ 'পখাল' দিবস, পুরীর সমুদ্র সৈকতে শুভেচ্ছা সুদর্শনের

আজ পখাল দিবস ৷ ওড়িশাবাসীরা আজ তাঁদের বিশেষ 'পখাল' পদটি রাঁধেন ৷ পরিবার, আত্মীয়, বন্ধুরা মিলে এই দিনে সুস্বাদু 'পখাল' খাওয়ার রীতি ৷ এমন দিনে সবাইকে শুভেচ্ছা জানালেন বালি শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়ক ৷ তিনি পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি দিয়ে কলাপাতায় সাজিয়ে রেখেছেন ওড়িশাবাসীর প্রিয় 'পখাল' ৷ নিচে লেখা 'পখাল দিবস' ৷ জগন্নাথদেবের মন্দিরে এই পদটি প্রতিদিনই রান্না হয় এবং দেবতার ভোগে দেওয়া হয় ৷ 'পখাল দিবস' সমগ্র ওড়িশাবাসীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ দিন (Sand artist Sudarshan Patnaik greets on the occasion of Pakhala Divas March 20) ৷

10.Attack on BJP MP : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখে ফেরার পথে হামলা ! জোর বাঁচলেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ

গোটা ঘটনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এই বিজেপি সাংসদ (BJP MP Jagannath Sarkar) ৷ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷