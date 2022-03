1.West Bengal Weather Update : ঘূর্ণিঝড়ে কমবে না দাবদাহ, বঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস আলিপুরের

নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ কিন্তু তাতে রাজ্যে পারদ নামছে না ৷ তাই অস্বস্তি থাকবে (West Bengal Weather Update) ৷

2.Footballer Died in Nadia : কবে সচেতন হবে খেপের মাঠ, দেবজ্যোতির মৃত্যুতে উঠল একরাশ প্রশ্ন

আসন্ন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলে খেলার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল কৃষ্ণনগরের চৌরাস্তার বাসিন্দা দেবজ্যোতির ৷ এই তো গতবছর ইউরো চলাকালীন ডেনমার্কের ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থেকে কেঁদে আকুল হয়েছিল ফুটবল জনতা ৷ কিন্তু আদতে আমরা কিছুই শিখিনি তা প্রমাণ হল দেবজ্যোতির মৃত্যুতে (Railway FC footballer dies due to cardiac arrest during a match on Saturday) ৷

3.Jhalda Congress Councillor Murder : ঝালদা খুনে ফের ভাইরাল অডিয়ো, অস্বস্তিতে জেলা পুলিশ

ঝালদার কাউন্সিলর তপন কান্দুর মৃত্যু আরও রহস্যজনক হয়ে উঠছে ৷ মৃত কাউন্সিলরের ভাইপো এবং আইসি-র মধ্যে ফোনালাপের একটি অডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ৷ যদিও অডিয়োর সত্যতা বিচার করেনি ইটিভি ভারত (Jhalda Congress Councillor Murder) ৷

4.Attack on BJP MP : 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখে ফেরার পথে হামলা ! জোর বাঁচলেন রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ

গোটা ঘটনায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন এই বিজেপি সাংসদ (BJP MP Jagannath Sarkar) ৷ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷

5.Lakshya Sen reaches Final : অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে লক্ষ্য, খেতাবের স্বপ্নে বিভোর দেশবাসী

অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পা রাখলেন 20 বছরের লক্ষ্য সেন (Lakshya Sen reaches Final) ৷ বার্মিংহামে পুরুষদের সেমিফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন লি জি জিয়াকে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে ওঠেন তিনি ৷

6.Firhad on Recent Murders : দুষ্কৃতী, গুলি না-থাকলে পুলিশ-আদালতও থাকবে না ; বিতর্কিত মন্তব্য ফিরহাদের

পশ্চিমবঙ্গে পর পর যেভাবে খুন হচ্ছে, তা নিয়ে বিরোধীরা কাঠগড়ায় তুলছে রাজ্য প্রশাসনকে ৷ এই নিয়ে পালটা প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim Controversial Remarks on Recent Murders in Bengal) ৷ কলকাতার মেয়রের বক্তব্য, যদি দুষ্কৃতী-গুলি-কার্তুজ না থাকে, তা হলে পুলিশ-আদালতও থাকবে না ৷

7.Japanese Investment in India : ভারতে 3.2 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে জাপান, ঘোষণা মোদির

শনিবার নয়াদিল্লিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদার (PM of Japan Fumio Kishida) সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra modi) ৷

8.Russia Ukraine Conflict : ইউক্রেনের উপর হাইপারসনিক মিসাইল হামলা রাশিয়ার

ইউক্রেনের উপর এবার হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল দিয়ে হামলা চালাল রাশিয়া (Russia launches hypersonic missile on Ukraine) ৷ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেছে ৷

9.Regent Park murder : 24 ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে রিজেন্ট পার্ক খুনে অভিযুক্ত

মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ধরে রিজেন্ট পার্কে গুলি চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা (Regent Park murder )। ফলতা থানা এলাকার একটি বাগান বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্তকে ৷

10.Anushka Sharma : আর প্রযোজনা নয়, 'প্রথম প্রেম'-এর কাছে ফিরলেন অনুষ্কা

প্রোডাকশন হাউস ক্লিন স্লেট ফিল্মজ থেকে সরে গেলেন অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মা (Anushka Sharma Steps Away From Clean Slate Filmz) । ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে এই ঘোষণা করেন তিনি ৷ অনুষ্কা প্রোডাকশন হাউসটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর ভায়ের হাতে তুলে দিলেন ৷ মা হওয়ার পর শুধুমাত্র অভিনয়ের দিকেই মনোযোগ দিতে চাইছেন বিরাট-ঘরণী (Acting is Her First Love) ৷