শনিবার নয়াদিল্লিতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদার (PM of Japan Fumio Kishida) সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এই কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra modi) ৷

2. Murder in Panihati : ফের শিরোনামে পানিহাটি, এবার কুপিয়ে খুন যুবককে

গত রবিবার দুষ্কৃতীর গুলিতে এই পানিহিটিতেই প্রকাশ্যে খুন হয়েছেন কাউন্সিলর অনুপম দত্ত (Councillor Anupam Dutta Murder Case) ৷

3. New Song of Bhuban Badyakar : আসছে ভুবনের নতুন গান, শ্যুটিংয়ে মুম্বই পাড়ি শিল্পীর

খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে 'কাঁচা বাদাম' খ্যাত বীরভূমের ভুবন বাদ্যকরের নতুন গান

4. Firhad Hakim on Corbevax Vaccine : পৌরসভার 37টি কোভ্যাক্সিন সেন্টারেই মিলবে কর্বেভ্যাক্স, জানালেন ফিরহাদ

37টি কোভ্যাক্সিন সেন্টারেই দেওয়া হবে কর্বেভ্যাক্স ভ্য়াকসিন (Corbevax To Be Available in 37 Covaxin Centers From Monday) ৷

5. Jairam Ramesh on Kashmir Files : ঘৃণাকে ইন্ধন দেয়, 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে মত কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ঘৃণাকে উস্কে দেয় এবং ক্রোধ ও সহিংসতা প্রচার করতে ইতিহাস বিকৃত করে বলে মত কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের (Jairam Ramesh on Kashmir Files) ৷

6. Drone Near Petrapole Border : পেট্রাপোল সীমান্তে উদ্ধার চিনা ড্রোন, এলাকায় চাঞ্চল্য

কী করে এই ড্রোনটি এখানে এল (Drone found near Petrapole Border) তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

7. World Happiness Index 2022 : এগিয়ে পাকিস্তান, সুখী দেশের তালিকায় 136তম স্থানে ভারত

2021-এর চেয়ে এবার তিন ধাপ এগিয়েছে ভারত ৷ আগের বছর ভারত 139 নম্বর স্থানে ছিল ৷ কিন্তু 2013 সালের পর থেকে ভারতের স্থান এই তালিকায় ক্রমশ নিচের দিকে নেমেছে (India's rank in World Happiness Index-2022) ৷ সেই বছর ভারত 111 নম্বর স্থানে ছিল ৷

8 . Yogi's Oath Taking Ceremony : মোদি-শাহের সঙ্গে সোনিয়া-অখিলেশও আমন্ত্রিত হতে পারেন যোগীর শপথে

অনেক রেকর্ড ভেঙে উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ এক সপ্তাহের বেশি হয়ে গেলেও এখনও তিনি শপথ নেননি ৷ কবে শপথ নেবেন, সেই নিয়েই চলছে নানা জল্পনা (Yogi Adityanath will take as Uttar Pradesh CM for 2nd Term) ৷

9. Jalpaiguri Accident Death: গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পুলিশ অফিসারের

শিলিগুড়িতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের (Jalpaiguri Accident Death) ৷

10. Woman died In Ganga : গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন তরুণী

শনিবার চুঁচুড়ার তুলোপট্টি গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন তরুণী ৷ পিয়ালী কর্মকার (18) ও তার স্বামী সুজিত কর্মকার চার দিন আগেই চন্দননগরের হরিদ্রাডাঙায় বেড়াতে এসেছিলেন ৷